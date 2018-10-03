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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
03.10.2018 - 11:56, Son Güncelleme:

Yeni krizi İtalya mı çıkaracak?

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Yeni krizi İtalya mı çıkaracak?

Geçtiğimiz günlerde açıkladığı 2019 bütçesiyle Avrupa Birliği’nin (AB) gündemine oturan İtalya, AB’nin korkulu rüyası olmayı sürdürüyor.

BORÇLARININ oranı GSYH'ye oranı yüzde 130’a ulaşan, AB’nin en borçlu ülkesi İtalya için ekonomistler de kaygılı. Dünyanın en önde gelen üniversitelerinden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) iktisat profesörü olan Daron Acemoğlu Capital Dergisi’nin Ekim sayısına verdiği söyleşide de İtalya gerçeğine dikkat çekiyor. Capital Dergisi’nin bu ayki sayısında yer alan habere göre Acemoğlu şunları söylüyor:

“AB KOLAYCA BAŞA ÇIKAMAZ”

“Türkiye’deki durumun bu noktada Avrupa Birliği üzerinde büyük bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Avrupa Birliği için asıl büyük sorunu bence İtalyaYeni krizi İtalya mı çıkaracak
oluşturuyor. İtalya, biraz Türkiye’ye benzer şekilde, ikiz bir kriz yaşıyor: Hem ekonomik hem politik. Fakat bu yeni ortaya çıkan bir olgu değil. İtalya’nın büyüme performansına bakarsanız, son 20 yıldır korkunç bir durumda olduğunu görürsünüz. Temel olarak hiç büyüme göstermemiş. Fakat eğer İtalya’da, şu anki hükümetin acizliği yüzünden yaşanması çok daha da olası hale gelen devasa bir ekonomik kriz varsa, bu Avrupa Birliği’nin kolayca başa çıkabileceği bir şey değil.”

“EURO BÖLGESİ’NDEKİ RİSK”

BRIC, N11 ve MINT kısaltmalarıyla son 20 yıla damgasını vuran ünlü ekonomist Jim O’Neill de İtalya’nın durumundan endişelenen ekonomistlerden biri. Jim O’Neill Capital’in Ekim sayısına verdiği söyleşide İtalya ile ilgili şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Almanya’nın cari fazlası balon gibi büyüyerek GSMH’sinin yüzde 8’ine ulaştı. Bunun sonucunda Euro Bölgesi (Akdenizli üye devletlerdeki zayıf iç talebe de bağlı olarak) yüzde 3,5’e yakın cari açık verdi. Bu durum, şüphesiz önümüzdeki günlerdeki bir istikrarsızlığın işareti. Aslında İtalya’da ‘yavaş yavaş demlenen kriz’, Euro Bölgesi’ni neyin beklediğinin habercisi sayılabilir. Görülen o ki küresel ekonomik dengesizlikler ve iş dünyasında sıkıntı yaratan trendler önümüzdeki yıllarda da ekonomik ve siyasi riskler yaratmaya devam edecek.”

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