Yeni keşif 'Kara Leylek Kanyonu'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriYeni keşif 'Kara Leylek Kanyonu'
GeriEkonomi Yeni keşif 'Kara Leylek Kanyonu'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
20.07.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Yeni keşif 'Kara Leylek Kanyonu'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeni keşif 'Kara Leylek Kanyonu'

Elazığ’da Keban ve Karaya Barajı’nın bağlantısında yeni keşfedilen ve Vali Çetin Oktay Kaldırım tarafından ziyaret edilerek 'Kara Leylek Kanyonu' ismi verilen bölgenin turizme kazandırılması hedefleniyor. Kanyonda, Türkiye’de nadir görülen çok sayıda kara leyleğin yuvasının olduğu öğrenilirken, leylekler ve yavruları da görüntülendi.

Elazığ’da Keban ve Karaya Barajı’nın bağlantısında gözden uzak yaşayan kara leyleklerin bulunduğu kanyon keşfedildi. Vali Çetin Oktay Kaldırım da bölgeyi ziyaret ederek kanyonun ismini 'Kara Leylek' koydu. Bölgede yaşamlarını devam ettiren bazı kara leylekler ve yavruları görüntülendi.

Yeni keşif Kara Leylek Kanyonu
Üç tarafı sularla çevrili Türkiye’nin yarım adası konumundaki Elazığ’da, bazı bölgelerin turizme kazandırılması için çalışmalar yapılıyor. Vali Çetin Oktay Kaldırım, kentte daha önce birçok kişinin bilmediği yerleri, sürekli ziyaret ettiği bölge sakinlerinden öğrenerek inceleme yapıyor. 
Yeni keşif Kara Leylek Kanyonu

Son olarak Elazığ’ın Keban ve Baskil ilçesi arasında kalan, Karakaya ile Keban Barajı’nın bağlantı kolu olan bölgede kara leyleklerin yaşadığını öğrenen Vali Kaldırım harekete geçti. Bir bölge sakininin gönderdiği fotoğraflarla haberdar olduğu kanyonda inceleme yapan Kaldırım, inceleme sonrasında bölgenin adını 'Kara Leylek Kanyonu' koyduklarını açıkladı.
Yeni keşif Kara Leylek Kanyonu
"Burayı keşfetmiş olduk"

Bölgenin kara leyleklerin gelip çoğaldığı bir yer olduğuna dikkat çeken Vali Kaldırım, "Görülmeye değer bir yer. Hem florası hem faunası hem de doğal güzellikleri dikkat çekici. Anladığımız kadarıyla burada bir yerleşim var. Burada mağaralardan onlarca var, insan yapısı olduğunu da görüyoruz. İş adamlarımız tur paketlerine koydukları zaman yeni bir alternatif olarak Elazığ ve bölge turizmine hitap edecektir. 

Yeni keşif Kara Leylek Kanyonu
Buradaki formasyon yapı ve doğal formasyon olarak Kapadokya'yı da andırıyor. Burası doğal güzellikleri, tarihi yapısı ve doğal formasyonu ile değerlendirildiği zaman ABD’de de bulunan bir Reend kanyonundan bile fazlasını sunan bir yapısı var. Burayı keşfetmiş olduk, oy birliği ile ismini de Kara Leylek Kanyonu koyduk. İnşallah bu şekilde markalaşacak ve turizme çok büyük katkı verecektir" dedi.
Yeni keşif Kara Leylek Kanyonu
Yöre sakinleri ilk defa kara leylekleri gördü

Yaklaşık 8 senedir Karakaya Barajı üzerinde balıkçılık yaptığını ve ilk kez kara leylek gördüğünü ifade eden 32 yaşındaki Ali Aslan, “İlk defa böyle bir leylek türünü görüyoruz. Kara leylek denilen bir kuş türü ülkemizde çok nadir görülen bir şey. Yaklaşık 8 senedir burada çalışıyorum şimdiye kadar böyle bir şeye rastlamadık.

Yeni keşif Kara Leylek Kanyonu
Leyleklerin yuvasına baktığımız zaman bir senelik bir yuva gibi görünüyor. Biz şimdi gördük daha önceden farkına varmamıştık. Buralar, doğa, su ve mevki olarak gezip görülebilecek yerler. Böyle bir kuş türünün buraya gelmesi inşallah turizme canlılık getirir” ifadelerini kullandı.
Yeni keşif Kara Leylek Kanyonu
Kara leylekleri, hayatında ilk kez canlı olarak gördüğünü belirten ilçe sakinlerinden Hüseyin Can ise “Burası şu anda revaçta olan bir yer ve kimsenin bilmediği bir nokta. İnsanların küçükken izlediği çizgi filmlerdeki kara leylekleri, canlı olarak hayatımda ilk defa burada gördüm. Çok harika ve insanlara karşı bir tepki göstermiyorlar. Aynı zamanda mağaraların oluşumu turizm açısından çok mükemmel. Saklı bir cennet desek yeridir. Bu leylekler görülmeye değer" diye konuştu.
Yeni keşif Kara Leylek Kanyonu


 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Çok önemli parmak izi uyarısı... Spor salonlarında buna dikkat!
Kapıkule'de planlı tedbirler geçişleri hızlandırdı
Bakanlık yaban hayvanlarının yaralarını sarıyor
Tam 4 bin yıllık! Görüntüsü bir apartmanı andırıyor ama...