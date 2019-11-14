Yeni kanunla kural dışı balıkçılığa set

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriYeni kanunla kural dışı balıkçılığa set
GeriEkonomi Yeni kanunla kural dışı balıkçılığa set
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
14.11.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

Yeni kanunla kural dışı balıkçılığa set

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeni kanunla kural dışı balıkçılığa set

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya "(Yeni Su Ürünleri Kanunu) Kanun, denizlerin bereketli günlerine dönmesine katkı sağlayacak" dedi.

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, AA muhabirine, 48 yıl sonra güncellenen Su Ürünleri Kanunu'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Balıkçılık sektörünün sorunlarına cevap veren yeni kanunla birçok cezanın artırıldığını ifade eden Özkaya, yapılan yenilikler ve artan cezalar sayesinde azalan balık stoklarının ve kaybolan ekonomik balık türlerinin tekrar eski haline geleceğini söyledi.

Özkaya, düzenlemenin getireceği değişime dikkati çekerek, "Kanun denizlerin bereketli günlerine dönmesine katkı sağlayacak. Kurallara uyan balıkçılar destekleniyor. Yeni kanun, zaman ve boy yasağına uymayan kural dışı balıkçıların kabusu olacak." diye konuştu.

BALIKLAR MARMARA'DA BİRİKECEK

Özkaya, Marmara Denizi'nin balıkların Karadeniz'e geçerken ve dönerken uğradığı ve çoğunun yumurta bıraktığı bir yer olduğunu vurgulayarak, kanunla Marmara'da lamba yakarak aşırı balıkçılık yapanlara kısıtlamalar getirildiğini ve cezaların artırıldığını bildirdi.

Marmara'da trolle avcılık yapanlara hapis cezası getirildiği bilgisini veren Özkaya, "Kanunla Marmara'da balık birikmiş olacak ve buradan diğer denizlere dağılacak." ifadesini kullandı.

4,5 aylık su ürünleri av yasağının balık stoklarının yenilenmesi için uygulandığına dikkati çeken Özkaya, "şebeke" olarak adlandırılan kaçak avcılık yapanların bu yasağa uymadığını dile getirdi.

Özkaya, şöyle konuştu:

"Şebeke diye adlandırılan bu arkadaşlar ne kesilen cezaları ödüyor ne de yakalanmaktan korkuyor. Alınan ceza bin lira, yakalanan balık miktarı çok büyük. Yani ceza caydırıcı olmuyordu. Bu kanunla beraber şebeke denen kaydı olmayan bu teknelere el konulacak." değerlendirmesinde bulundu.

"15 BİN TEKNE DAHA RAHAT BALIKÇILIK YAPABİLECEK"

Denizi temizleme özelliği olan deniz patlıcanının ekonomik değeri çok yüksek bir ürün olduğuna dikkati çeken Özkaya, bu ürünün avlanmasına kota getirildiğini söyledi.

Özkaya, söz konusu değişikliklerle küçük balıkçının korunduğunu belirterek, "Artan cezalar caydırıcı olunca kurallara uyulacak ve en azından 15 bin tekne daha rahat balıkçılık yapabilecek." dedi.

Balıkçı barınaklarının öncelik hakkının kooperatiflerde olduğuna işaret eden Özkaya, kanun kapsamında kooperatiflere de belli kurallara uymamaları halinde ceza kesileceğini bildirdi.

Özkaya, su ürünleri, su bilimleri ve balıkçılık teknoloji mühendisliği bölümlerini okuyanların sektöre kazandırılmasının faydalı olacağını vurgulayarak, balıkçı barınaklarında bir su ürünleri mühendisi olması önerisinde bulundu.

DEĞİŞİKLİĞİN GETİRDİĞİ BAZI MADDELER

Balık çiftliklerine uygulanan 3 bin 292 lira tutarındaki idari para cezası yeni düzenlemeyle aykırılığın niteliğine göre 10 bin liradan 100 bin liraya kadar uygulanacak ve masrafları kendilerine ait olmak üzere yaptıkları aykırı faaliyetler düzelttirilecek.

Su ürünlerinin göç etmesine, üremesine imkan sağlayacak su yapılarının yapılması ve işler durumda tutulması şartlarına uymayanlara idari para cezası 100 bin liradan 250 bin liraya kadar artırıldı.

Dinamitle, zehirli kimyasal maddelerle veya elektrikle balık avcılığı yapanlara 3 bin 292 lira olarak uygulanan para cezası da 10 bin liraya çıkarıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle