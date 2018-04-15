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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
15.04.2018 - 17:10, Son Güncelleme:

Kimya ihracatçılarının yeni başkanı yarın belli oluyor

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Kimya ihracatçılarının yeni başkanı yarın belli oluyor

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) başkanlığı için adaylığını açıklayan SEM Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu 6000'den fazla ihracatçıyı temsil eden İKMİB’in çözüm üreten bir yapıya kavuşması için aday olduğunu açıkladı. Yarın yapılacak seçimde diğer iki aday ise Beta Kimya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ile İKMİB'in mevcut başkanı Murat Akyüz.

İKMİB’in çözüm üreten bir yapıya kavuşması için aday olduğunu açıklayan Eroğlu, “Firmalarımızın ihracatlarını arttırıp, kolaylaştıracak bir değişim yapmak için geliyorum. Bugüne kadar başardıklarımız sadece bir başlangıç. Değişime inanan ve çözüm arayanların oylarını istiyorum” dedi.
Türkiye’de bazı ihracatçı birliği başkanlarının ‘suya sabuna dokunmaktan kaçındığını’ ve sektörün sorunlarıyla mücadele etmek yerine ‘yapıyormuş’ gibi görünmeyi tercih ettiğini belirten Eroğlu şöyle devam etti:

“Yurt içi ve yurt dışı STK’lardaki görevlerimde çok değerli deneyimler kazandım. Türkiye’de elini taşın altına koymayan ama ‘elini şöyle taşın altına koy’ diyen STK’lar gördüm. Dünyanın gelişmiş ve kalkınmış ülkelerinde STK’lar ekonomiyi yönlendirir, sektörlerin sorunlarını doğru makamlara iletir ve çözene kadar mücadele eder. İçinde bulundukları sektör için çalışır sorunlara çözümler üretirler ve o çözümler ekonomiye destek olduğu gibi o ülkenin de ilerlemesini sağlar. İşte bu yüzden ben de bugün taşın altına elimi koyuyorum. Türkiye’nin en büyük 1000 sanayi kuruluşu ve ilk 1000 ihracatçısı arasında yer alan firmam SEM Plastik A.Ş. ‘de ortaya koyduğumuz başarılı çalışmalar ve sivil toplum örgütü PAGEV’de elde ettiğim deneyimle, sanayici ve ihracatçı kimliğimle, Türkiye ve sektörümüz için değişim için İKMİB başkanlığına aday oldum. Değişime inanıyorum.

“BEŞ YILDIZLI DEĞİŞİM PLANIMIZ VAR”
Değişim çağında değişimden kaçılamayacağını belirten Yavuz Eroğlu, sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini sıraladı:
“Küresel ekonominin bütün aktörleri, içinden geçtiğimiz teknoloji çağında çok hızlı bir değişim yaşıyor. Bu öyle bir rüzgar ki değişmeyen tarih oluyor. Bir parçası olduğumuz sektörün dinamikleri bizi dönüşmeye, sürdürülebilir olmaya, daha çok üretmeye ve değer yaratmaya zorluyor. Atacağımız her adım, çözeceğimiz her sorun Türkiye ekonomisini yükseltecek bir tuğla olacak. Bu nedenle değişim diyoruz, hemen diyoruz. Sektörümüz için beş yıldızlı bir değişim planımız var. İlk olarak astronomik aidatlara son vermeyi planlıyoruz. İhracatçılardan alınan yüksek ve zorunlu aidatları hemen düşüreceğiz. İKMİB neden sadece ihracatçıdan yapılan kesintinin sefasını sürüyor. Birlik ihracatçının sırtından geçinmek yerine kendi gelirini elde edebilir. Biz bunu sağlayacağız. ‘Türk İhraç Ürünleri Fuarı’ düzenleyeceğiz.”

2498 FİRMA SEÇİME KATILMAK İÇİN EVRAK VERDİ
Yarın Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek İKMİB seçimi öncesi 2498 firma “Evrak Kaydı” yaptırarak seçime katılmak için başvuru yaptı.

 

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