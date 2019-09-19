Yeni icat çıkardılar!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriYeni icat çıkardılar!
GeriEkonomi Yeni icat çıkardılar!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AHMET CAN
19.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yeni icat çıkardılar!

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Yeni icat çıkardılar!

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, ikinci gününde de ziyaretçi akınına uğradı. Bir yandan yeni nesil teknolojiler ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, diğer yandan Solo Türk ve Türk Yıldızları’nın yanı sıra Rus savaş uçağı SU-35’in gösterileri devam etti. TEKNOFEST’te dikkat çeken konulardan bir diğeri ise yeni nesil teknoloji geliştiren Türk gençleri oldu. Yani ‘icat çıkaran’ girişimcilerden bahsediyoruz.

Üniversitelerin kurduğu stantlarda yer alan girişimci gençler, sağlıktan robotik alanlara kadar pek çok yeniliğe imza attıklarını kanıtladı. Biz de genç girişimcilerin icatlarını bir araya getirdik. İşte ‘icat çıkaran’ Türk girişimciler...

Yeni icat çıkardılar

KÜÇÜK KABLOSUZ TİTREŞİM SENSÖRÜ

CAN Aksu ve Çağlar Aksu ‘Sensemore’ adında küçük bir kablosuz titreşim sensörü geliştirdi. Özellikle endüstri 4.0 amacıyla geliştirilen sensör, fabrikalardaki makinelere monte edilerek makinelerin titreşimlerinden bozulma ihtimallerini tahmin edecek. Kimyasal sıvılara da dayanıklı olan Sensemore, kazanların içindeki titreşimleri bile takip ediyor.

Yeni icat çıkardılar

KULAĞIN İÇİNE ÇİP

AKADEMİSYEN Haluk Külah ‘Flamenco’ adındaki icadıyla TEKNOFEST’e katıldı. Flamenco, duyma kaybı yaşayan ve duyma engelliler için bir çip. Küçük bir ameliyatla kulağa yerleştiriliyor. Üzerinde bulunan sensörlerle dışarıdaki sesleri direkt olarak kulak zarına iletiyor ve seslerin duyulmasını sağlıyor. Model, teknoloji sayesinde hareketleri elektrik enerjisine çevirebiliyor.

Yeni icat çıkardılar

ENGELLİLERE GİYİLEBİLİR ROBOT

BAMA Teknoloji TEKNOFEST’e ‘FreeGait’ adındaki ürünle katıldı. FreeGait, engelliler için tasarlanmış bir giyilebilir robot. Bacaklarını kullanamayan veya bacaklarında zayıflığı bulunanlar bu robotu 5 dakikada giyiyor. Eline geliştirilen özel bastonu alıyor. Bastondaki kumandayla robotu yönetiyor. Model 100 kilograma kadar kullanıcıları taşıyabiliyor. Gerçek zemine uygun olarak geliştirilen modelle adım sayma takibinin de yapılabildiğini paylaşalım.

Yeni icat çıkardılar

AKILLI STETOSKOP

ELECTROSALUS, akıllı bir stetoskop geliştirdi. Cebe sığabilecek kadar küçük olan stetoskopun en önemli özelliği geniş frekans aralığındaki sesleri tanımlayabilmesi. Arka planında makine öğrenimi teknolojisine sahip olan model, bu sayede akciğerlerdeki en küçük seslerin bile tanımlanabilmesini sağlıyor.

Yeni icat çıkardılar

ÇÖP TOPLAMA ROBOTU

HALENUR Kar, ‘Nezih’ adındaki bir çöp toplama robotu geliştirdi. Üzerinde kamera, sensörler ve robotik kollar bulunan Mezih, görüntü tanıma teknolojisi sayesinde toplayacağı çöpün ne olduğunu algılayabiliyor. Çöpün boyutuna ve çeşidine göre robotik kollar harekete geçiyor ve çöpü alarak arkasındaki hazneye koyuyor.

Yeni icat çıkardılar

SESE GÖRE KONUM ALGILIYOR

RESUL Adanur, derin öğrenme ve mikrofonlar sayesinde, ses çıkaran cisimlerin yerini algılayan bir teknoloji geliştirdi. Bu sayede ses çıkaran cisimlerin uzaklığı ve tam yönü algılanabiliyor. Özellikle askeri amaçlar için geliştirilen teknoloji, sahadaki askeri personelin kullanımına yönelik cihazların içine yerleştirilecek.

Yeni icat çıkardılar

İZMİRLİ ELEKTRİKLİ ARAÇ YOLA ÇIKTI

KEREM Odabaşı tarafından İzmir’de kurulan yeni nesil araç girişimi Kodeco, TEKNOFEST’e yeni modeliyle katıldı. ‘Ecomod’ adındaki yeni model elektrikli olmasının yanı sıra paylaşımlı kullanıma yönelik olarak geliştirildi. Kullanıcılar, akıllı telefon uygulaması üzerinden aracın kapısında yer alan QR kodu okutuyor ve Ecomod’un kapısı açılıyor. Araç, tamamen dijital olarak tasarlanmış. Tüm kontroller dokunmatik ekranı üzerinden yapılıyor. Ecomod’un 4 kişilik olduğunu ve tek şarjla 100 kilometre gidebildiğimi belirtelim.

PARÇA PARÇA ÖĞRETİYOR

ANIL Seyrek, Mahmut Karaca ve İrem Filcan ‘BlockLearn’ adındaki bir dijital eğitim platformu kurdu. BlockLearn profesyonel yetenek gelişimi alanları için etkileşimli ve oyunlaştırılmış bir eğitim platformu sunuyor. Platforma giren kullanıcılar aşama aşama ilerleyerek eğitim süreçlerini tamamlıyor. Yani parça parça eğitiyor. Başlangıç alanı ise blockchain teknolojileri.

Yeni icat çıkardılar

KANGAL ROBOT

SABANCI Üniversitesi Robot Araştırma Platformu, kangal robot modeli ‘Surkan’ı geliştirdi. Dört bacaklı bir robot platformu olan Zemin darbe telafisi, vücut yönelim düzeltmeleri ve bağımsız eklem kontrolüyle kullanılıyor.

İŞ GÜVENLİĞİNE KONUM TAKİBİ

EREN Mert ve ekibi Abdülkadir Muğaoloğlu, Eren Akbulut, ‘Medron’ adındaki şirketlerinin ‘Deviceye’ ürününü ziyaretçilere sundu. Gerçek zamanlı iç alan konum takip sistemi olan Deviceye, iş güvenliğinde kullanılıyor.

OKUL SERVİSLERİNE KOLTUK SENSÖRÜ

OĞUZHAN Tekçe, kurduğu Ozi Teknoloji şirketinin koltuk sensör sistemleri ürünüyle festivalde yer aldı. Okul servislerinin koltuklarına yerleştirilen bir sensörle çalışan ürün, şoför kontağı kapattığında aktif hale geliyor.

Yeni icat çıkardılar

AKILLI TAŞIMA BANDI

ÇELİKHAN Özkan ve Alican Acar, Bosphorus Dynamics adında bir startup kurdu. Endüstri 4.0 için çözümler geliştiren girişimcilerin ilk projesi ise tesislerin dağıtım sisteminde kullanılan bir akıllı bant çözümü oldu. ‘Dynosort’ adındaki ürün, tesislerdeki parçaların ve paketlerin görüntü tanıma teknolojisi sayesinde doğru ve kolay bir şekilde dağıtılmasını sağlıyor. Geliştirilen yeni nesil bant sistemi ise esnek bir yönlendirme sağlıyor.

Yeni icat çıkardılar

ARÇELİK’TEN 3D YAZICI

TEKNOFEST’e katılan şirketler arasında Arçelik de yer aldı. Şirketin standında, geliştirilen 3D yazıcı modeli ilk kez ziyaretçilere gösterildi. Modelin özelliği ise öğrencilere yönelik olarak geliştirilmesi. Hem kullanımı hem de arayüzü sayesinde öğrenciler tasarımlarını ve projelerini kolaylıkla 3D yazıcıdan çıkış alabiliyor.

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Son dakika... Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı
Selçuk Bayraktar: Ukrayna ile türbin motorları konusunda iş birliği yapılacak
Bakan Çavuşoğlu: Hedefimiz 2023’te ihracatımızı 500 milyar dolara çıkarmak
Bakan Pakdemirli: Pancar üretiminde yüzde 11 artış bekleniyor