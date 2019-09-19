Yeni icat çıkardılar!

Üniversitelerin kurduğu stantlarda yer alan girişimci gençler, sağlıktan robotik alanlara kadar pek çok yeniliğe imza attıklarını kanıtladı. Biz de genç girişimcilerin icatlarını bir araya getirdik. İşte ‘icat çıkaran’ Türk girişimciler...

KÜÇÜK KABLOSUZ TİTREŞİM SENSÖRÜ

CAN Aksu ve Çağlar Aksu ‘Sensemore’ adında küçük bir kablosuz titreşim sensörü geliştirdi. Özellikle endüstri 4.0 amacıyla geliştirilen sensör, fabrikalardaki makinelere monte edilerek makinelerin titreşimlerinden bozulma ihtimallerini tahmin edecek. Kimyasal sıvılara da dayanıklı olan Sensemore, kazanların içindeki titreşimleri bile takip ediyor.

KULAĞIN İÇİNE ÇİP

AKADEMİSYEN Haluk Külah ‘Flamenco’ adındaki icadıyla TEKNOFEST’e katıldı. Flamenco, duyma kaybı yaşayan ve duyma engelliler için bir çip. Küçük bir ameliyatla kulağa yerleştiriliyor. Üzerinde bulunan sensörlerle dışarıdaki sesleri direkt olarak kulak zarına iletiyor ve seslerin duyulmasını sağlıyor. Model, teknoloji sayesinde hareketleri elektrik enerjisine çevirebiliyor.

ENGELLİLERE GİYİLEBİLİR ROBOT

BAMA Teknoloji TEKNOFEST’e ‘FreeGait’ adındaki ürünle katıldı. FreeGait, engelliler için tasarlanmış bir giyilebilir robot. Bacaklarını kullanamayan veya bacaklarında zayıflığı bulunanlar bu robotu 5 dakikada giyiyor. Eline geliştirilen özel bastonu alıyor. Bastondaki kumandayla robotu yönetiyor. Model 100 kilograma kadar kullanıcıları taşıyabiliyor. Gerçek zemine uygun olarak geliştirilen modelle adım sayma takibinin de yapılabildiğini paylaşalım.

AKILLI STETOSKOP

ELECTROSALUS, akıllı bir stetoskop geliştirdi. Cebe sığabilecek kadar küçük olan stetoskopun en önemli özelliği geniş frekans aralığındaki sesleri tanımlayabilmesi. Arka planında makine öğrenimi teknolojisine sahip olan model, bu sayede akciğerlerdeki en küçük seslerin bile tanımlanabilmesini sağlıyor.

ÇÖP TOPLAMA ROBOTU

HALENUR Kar, ‘Nezih’ adındaki bir çöp toplama robotu geliştirdi. Üzerinde kamera, sensörler ve robotik kollar bulunan Mezih, görüntü tanıma teknolojisi sayesinde toplayacağı çöpün ne olduğunu algılayabiliyor. Çöpün boyutuna ve çeşidine göre robotik kollar harekete geçiyor ve çöpü alarak arkasındaki hazneye koyuyor.

SESE GÖRE KONUM ALGILIYOR

RESUL Adanur, derin öğrenme ve mikrofonlar sayesinde, ses çıkaran cisimlerin yerini algılayan bir teknoloji geliştirdi. Bu sayede ses çıkaran cisimlerin uzaklığı ve tam yönü algılanabiliyor. Özellikle askeri amaçlar için geliştirilen teknoloji, sahadaki askeri personelin kullanımına yönelik cihazların içine yerleştirilecek.

İZMİRLİ ELEKTRİKLİ ARAÇ YOLA ÇIKTI



KEREM Odabaşı tarafından İzmir’de kurulan yeni nesil araç girişimi Kodeco, TEKNOFEST’e yeni modeliyle katıldı. ‘Ecomod’ adındaki yeni model elektrikli olmasının yanı sıra paylaşımlı kullanıma yönelik olarak geliştirildi. Kullanıcılar, akıllı telefon uygulaması üzerinden aracın kapısında yer alan QR kodu okutuyor ve Ecomod’un kapısı açılıyor. Araç, tamamen dijital olarak tasarlanmış. Tüm kontroller dokunmatik ekranı üzerinden yapılıyor. Ecomod’un 4 kişilik olduğunu ve tek şarjla 100 kilometre gidebildiğimi belirtelim.

PARÇA PARÇA ÖĞRETİYOR

ANIL Seyrek, Mahmut Karaca ve İrem Filcan ‘BlockLearn’ adındaki bir dijital eğitim platformu kurdu. BlockLearn profesyonel yetenek gelişimi alanları için etkileşimli ve oyunlaştırılmış bir eğitim platformu sunuyor. Platforma giren kullanıcılar aşama aşama ilerleyerek eğitim süreçlerini tamamlıyor. Yani parça parça eğitiyor. Başlangıç alanı ise blockchain teknolojileri.

KANGAL ROBOT

SABANCI Üniversitesi Robot Araştırma Platformu, kangal robot modeli ‘Surkan’ı geliştirdi. Dört bacaklı bir robot platformu olan Zemin darbe telafisi, vücut yönelim düzeltmeleri ve bağımsız eklem kontrolüyle kullanılıyor.

İŞ GÜVENLİĞİNE KONUM TAKİBİ

EREN Mert ve ekibi Abdülkadir Muğaoloğlu, Eren Akbulut, ‘Medron’ adındaki şirketlerinin ‘Deviceye’ ürününü ziyaretçilere sundu. Gerçek zamanlı iç alan konum takip sistemi olan Deviceye, iş güvenliğinde kullanılıyor.

OKUL SERVİSLERİNE KOLTUK SENSÖRÜ

OĞUZHAN Tekçe, kurduğu Ozi Teknoloji şirketinin koltuk sensör sistemleri ürünüyle festivalde yer aldı. Okul servislerinin koltuklarına yerleştirilen bir sensörle çalışan ürün, şoför kontağı kapattığında aktif hale geliyor.

AKILLI TAŞIMA BANDI

ÇELİKHAN Özkan ve Alican Acar, Bosphorus Dynamics adında bir startup kurdu. Endüstri 4.0 için çözümler geliştiren girişimcilerin ilk projesi ise tesislerin dağıtım sisteminde kullanılan bir akıllı bant çözümü oldu. ‘Dynosort’ adındaki ürün, tesislerdeki parçaların ve paketlerin görüntü tanıma teknolojisi sayesinde doğru ve kolay bir şekilde dağıtılmasını sağlıyor. Geliştirilen yeni nesil bant sistemi ise esnek bir yönlendirme sağlıyor.

ARÇELİK’TEN 3D YAZICI

TEKNOFEST’e katılan şirketler arasında Arçelik de yer aldı. Şirketin standında, geliştirilen 3D yazıcı modeli ilk kez ziyaretçilere gösterildi. Modelin özelliği ise öğrencilere yönelik olarak geliştirilmesi. Hem kullanımı hem de arayüzü sayesinde öğrenciler tasarımlarını ve projelerini kolaylıkla 3D yazıcıdan çıkış alabiliyor.