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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.11.2018 - 09:46, Son Güncelleme:

Yeni hedef onlar! Trabzon'a akın edecekler

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Yeni hedef onlar! Trabzon'a akın edecekler

İran'da faaliyet gösteren 40'a yakın turizm acentesinin temsilcisi, Trabzon'da turizmcilerle bir araya geldi. TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, "İran ile turizm hareketinin başarıya ulaşması için Türkiye tarafı olarak elimizden geleni yapmaya hazırız" açıklamasını yaptı.

İran'da faaliyet gösteren yaklaşık 40 turizm acentesinin temsilcisi, Trabzon'da bir araya geldikleri sektör ilgilileriyle değerlendirme toplantısı yaptı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, İran ve Doğu Karadeniz arasındaki iş birliğinin asıl amacının karşılıklı turizm ve ticareti geliştirmek olduğunu söyledi.

Ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesinin iki ülke arasında yakın ilişki kurmayı çok daha kolaylaştıracağını vurgulayan Hacısalihoğlu, "Trabzon, Arap ülkeleri ile turizmde çok hızlı bir gelişme sağladı. Başlangıçta 3-5 bin turistle başlayan Arap turist hareketi zamanla artış gösterdi ve artık Trabzon'a yılda 500 binin üzerinde Arap turist geliyor" dedi.

Suat Hacısalihoğlu, bu başarının İran ile da yakalanması gerektiğine işaret ederek, "İran ve Trabzon arasında turizm ve ticari ilişkilerin başlatılması iyi tanıtımla sağlanabilir. Acentelerimiz karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesinde çok önemli çalışmalar gerçekleştirebilir. Karşılıklı yapacağımız etkili tanıtımın olumlu sonuçlarını hep beraber görürüz." diye konuştu.

İran ve Doğu Karadeniz arasında yapılacak karşılıklı tanıtımların başarıya uluşmasında ve koyulacak hedefleri yakalamada ulaşımın çok büyük önem taşıdığının altını çizen Hacısalihoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Karşılıklı otobüs ve uçak seferlerini geliştiremezsek, yapacağımız tanıtımın anlamı olmaz. Acentelerimizin ulaşım konusundaki çalışmalarını önemsiyor ve bu yöndeki çalışmaları destekliyoruz. Tebriz ve Trabzon arasında haftada toplam 4 sefer için görüşmelerimiz devam ediyor. Bizi çok yakından ilgilendiren bir diğer konu da turizmle başlayan ticaretin geliştirilmesidir. O bakımdan turizm hareketi içerisinde daha çok iş adamlarını değerlendirmemiz önemli. Eski fotoğraflara bakıldığında Trabzon Tebriz Lojistik Ticaret Projesi fotoğraflarını görebilirsiniz. Bu, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Turizm hareketini başlatırken bunun içerisinde ticaretin ön planda tutulması gerekiyor. İran ile turizm hareketinin başarıya ulaşması için Türkiye tarafı olarak elimizden geleni yapmaya hazırız."

Toplantıya, İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Reza Bagbondori, Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Trabzon Yatırım Destek Ofisi Birim Başkanı Mehmet Akif Eraslan, TÜRSAB Yöre Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, İBK Turizm Sahibi Sezgin Bahçekapılı ve İran'dan gelen 40'a yakın turizm acentesinin temsilcisi katıldı.

Heyetin, Trabzon'daki turistik mekanları ziyaret ettikten sonra Ordu ve Samsun'da da sektör ilgilileriyle toplantı yapacağı bildirildi.

 

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