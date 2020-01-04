Yeni hedef: İstikrarlı tek hane

ENFLASYON 2019 yılını yüzde 12’lik hedefin altında yüzde 11.84’le kapattı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2019’da aylık bazda yüzde 0.74, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0.69 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11.84, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 7.36 olarak oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Enflasyonda 2019’u hedeflediğimiz yüzde 12 seviyesinin altında kapattık. 2020’de de enflasyonla mücadele ana gündemlerimizden biri olacak. İnşallah, ürün ve hizmet piyasalarında rekabeti daha da iyileştirerek, üretimi güçlendirerek enflasyonu tek hanelerde istikrara kavuşturacağız” dedi.

PATLICAN ZAM ŞAMPİYONU

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, Aralık 2019’da bir önceki aya göre yüzde 0.74, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.84 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15.18 artış gösterdi. Ana harcama grupları itibarıyla aralıkta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2.93 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görülürken, ulaştırmada yüzde 0.57, sağlıkta yüzde 0.42, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.42, lokanta ve otellerde yüzde 0.40, haberleşmede yüzde 0.29 fiyat artışı gerçekleşti. Aralıkta aylık bazda en fazla düşüş gösteren grup ise yüzde 1.91 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bu grubu yüzde 0.11 ile eğlence ve kültür izledi.

ALKOLLÜ İÇECEK TIRMANDI

TÜFE’de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 43.12 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre eğitim yüzde 14.46, sağlık yüzde 13.63, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 13.63, lokanta ve oteller yüzde 13.17 ve ulaştırma yüzde 12.21 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu. Aralıkta endekste kapsanan 418 maddeden 131’inin ortalama fiyatlarında düşüş gerçekleşirken, 34 maddenin ortalama fiyatında değişim görülmedi, 253 maddenin ortalama fiyatlarında artış gerçekleşti. Tüketici fiyatları bazında Aralık 2019’da en yüksek fiyat artışı yüzde 30.76 ile patlıcanda oldu. Geçen ay fiyat artışında patlıcanı yüzde 25.07 ile kuru soğan, yüzde 17.33 ile domates izledi. Aralıkta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 14.8 ile salatalık, yüzde 14.4 ile kabak, yüzde 13.28 ile nar, yüzde 12.4 ile sivri biber, yüzde 9.5 ile mercimek, yüzde 9.34 ile yumurta, yüzde 9.18 ile mandalina, yüzde 9.14 ile kaşar peyniri yer aldı.

GIDA TAHMİNLERİ ŞAŞIRTTI

EKONOMİST Haluk Bürümcekçi, aralık ayında TÜFE’nin yüzde 0.74 artışla piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleştiğini söyledi. Aralıkta, meyve-sebze ve işlenmiş gıda fiyatlarındaki artışın gıda enflasyonunu yukarı çekerken, enerji grubunda yüzde 0.16 ile geçen yılın üzerinde bir yükseliş izlendiğini ifade eden Bürümcekçi, “Kurlara hassas olan gruplarda araç satın alımında gözlenen yüzde 1’e yakın artış dışında sınırlı artışlar veya geri çekilmeler izlendi. Giyim fiyatları mevsimlik düşüşünün ise yüzde 1.9 ile geçen yılki düşüşten sınırlı olması da enflasyonu yukarı çekti. Böylece, yıllık TÜFE de önceki ayki yüzde 10.56 seviyesinden yüzde 11.84’e artış gösterdi” dedi.

SINIRLI FAİZ İNDİRİMİ

Bürümcekçi, gıda enflasyonunun işlenmiş gıda fiyatları kaynaklı yükseldiğine dikkati çekti. Bürümcekçi, “Son günlerdeki değer kaybının bir kur atağına dönüşmediği durumda yıllık enflasyonun yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı döneminin oluşturduğu aleyhte baz etkisi nedeniyle bir miktar daha yükselerek yüzde 12-12.5 aralığında oluşması, sonrasında ise kademeli gerileyerek yılı yüzde 10-11 aralığında bitirmesi olası duruyor” görüşünü dile getirdi. Bürümcekçi, Merkez Bankası’nın 16 Ocak toplantısında, öncekilerden sınırlı da olsa bir faiz indiriminin daha masada olabileceğini söyledi. İş Portföy Başekonomisti Nilüfer Sezgin de aralık ayında TÜFE’nin aylık artışının piyasa beklentisini aştığını belirtti. Yıllık TÜFE enflasyonunun yılı yüzde 11.8 seviyesinde tamamlayarak Merkez Bankası’nın son dönemdeki öngörülerinin üzerine çıktığını ifade eden Sezgin, “Bu görece yüksek seyrin gıda ile açıklanabildiği ve ana eğilimin ılımlı seyrettiği görülse de, faiz indirimine ocakta ara verilme ihtimali kuvvetlendi” dedi.