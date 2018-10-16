Yeni HavalimanÄ±'ndaki acil olaylara Ä°BB mÃ¼dahale edecek

Yeni HavalimanÄ±'ndaki acil olaylara Ä°BB müdahale edecek
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ile Ä°GA HavalimanÄ± Ä°ÅŸletmesi Anonim Åžirketi arasÄ±nda "Acil YardÄ±m ve Emniyet Tedbirleri ProtokolÃ¼" imzalandÄ±. Ä°lk etabÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±na sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kala Yeni HavalimanÄ± iÃ§in imzalanan ve Ä°BB Meclisi'nde oy birliÄŸiyle kabul protokole gÃ¶re, yaÅŸanabilecek olasÄ± afet ve acil durumlara Ä°BB ekipleri, mÃ¼dahalede bulunacak.
Ä°STANBUL Yeni HavalimanÄ±'nda yaÅŸanabilecek olasÄ± afet ve acil durumlara mÃ¼dahale etmek iÃ§in Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi (Ä°BB) ile Ä°GA HavalimanÄ± Ä°ÅŸletmeleri Anonim Åžirketi arasÄ±nda, "Acil YardÄ±m ve Emniyet Tedbirleri ProtokolÃ¼" imzalandÄ±.
Ä°lk etabÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±na sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kala Yeni HavalimanÄ± iÃ§in imzalanan protokolle, Ä°BB ile ilgili kurum, kuruluÅŸ ve ÅŸirketlerin, afet ve acil durumlarla alakalÄ± sorumluluklarÄ± belirlendi.Â Â Â Â Â
Protokol, Ä°BB Meclisi tarafÄ±ndan oy birliÄŸi ile kabul edildi. Buna gÃ¶re, Yeni HavalimanÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde 8 kilometre Ã§aplÄ± alanda meydana gelebilecek olasÄ± afet ve acil durumlara Ä°BB ekipleri mÃ¼dahalede bulunacak.Â Â Â Â Â
YARDIM EN SERÄ° ÅžEKÄ°LDE YERÄ°NE GETÄ°RÄ°LECEK
Hava aracÄ± kazalarÄ±yla diÄŸer tÃ¼m acil yardÄ±m ve afet durumlarÄ±nda insan hayatÄ±nÄ±n korunma ve kurtarÄ±lmasÄ±nÄ±n ilk ve temel gÃ¶rev kabul edildiÄŸi protokolde, gerekli tedbirlerin alÄ±nmasÄ± detaylÄ± olarak belirtildi.Â Â Â Â Â
Bu kapsamda, havalimanÄ±ndaki yerleÅŸik dahili acil yardÄ±m kabiliyetlerine ilave olarak il sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde ilk mÃ¼dahale, acil yardÄ±m, canlÄ± kurtarma, enkaz kaldÄ±rma ve saÄŸlÄ±k hizmetleri sunan kurum ve kuruluÅŸlar tarafÄ±ndan saÄŸlanabilecek yardÄ±m en seri ÅŸekilde yerine getirilecek.Â Â Â Â Â
Protokol, Ä°YH ve Ã§evresinde meydana gelebilecek doÄŸal afetler, kar ve aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸmur yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, tabii olaylar, bina ve tesis yangÄ±nlarÄ±, hava aracÄ± kazasÄ± ve tehlikeli kimyasal maddeleri iÃ§eren hadiselerde gerekli acil yardÄ±m ve diÄŸer mÃ¼cadele unsurlarÄ±nÄ±n miktar ve mÃ¼dahale usulleri iÃ§in gerekli Ã§apraz eÄŸitim faaliyetlerini de kapsÄ±yor.Â Â Â Â Â
GEREKLÄ° SAYIDAKÄ° EKÄ°PMAN VE PERSONEL SEVK EDÄ°LECEK
Sivil HavacÄ±lÄ±k Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (SHGM) mevzuatÄ±na uygun olarak hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ ve onaylanmÄ±ÅŸ planlarda yer alan mÃ¼dahale usullerinin uygulanmasÄ±nda tÃ¼m kurum, kuruluÅŸ ve ÅŸirketler mevcut mevzuata gÃ¶re gÃ¶revli ve yetkili olduklarÄ± Ã¶lÃ§Ã¼de sorumlu olacak.Â Â Â Â Â
HavalimanÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde meydana gelebilecek acil yardÄ±m, afet ve doÄŸa olaylarÄ± durumlarÄ±nda Ä°YH MÃ¼lki Ä°dare AmirliÄŸi ve yeni limanÄ±nÄ±n iÅŸletmecisi Ä°GA'nÄ±n ilgili acil durum mÃ¼dahale ve koordinasyon birimlerinden alacaÄŸÄ± ihbar Ã¼zerine Ä°BB'e baÄŸlÄ± itfaiye, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), UlaÅŸÄ±m Daire, kar ve sel mÃ¼dahale ekipleri, seyyar morg Ã¼niteleri, su tankerleri, uÃ§ak ve araÃ§ kazalarÄ±nda gerekli aÄŸÄ±r araÃ§ Ã§ekicisi ve olayÄ±n tÃ¼rÃ¼ne baÄŸlÄ± olarak envanterde bulunan araÃ§, ekipman ve personel uygun sayÄ± ve nitelikte ihtiyaÃ§ duyulan mahalle sevk edilecek.Â Â Â Â Â
GÃœVENLÄ°K TEDBÄ°RLERÄ°NÄ° Ä°LGÄ°LÄ° KURUMLAR SAÄžLAYACAKÂ Â Â Â Â
MÃ¼dahale iÃ§in alana gelecek Ä°BB ekipleri, Yeni HavalimanÄ± Acil Durum PlanÄ±'nda belirlenmiÅŸ kara tarafÄ±-hava tarafÄ± acil durum randevu noktasÄ±na ulaÅŸacak.Â Â Â Â Â
Olay mahallindeki gÃ¼venlik tedbirleri ilgili mevzuata uygun olarak yetki ve sorumluluk sahasÄ±na gÃ¶re Ä°l Jandarma Alay KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan saÄŸlanacak.Â Â Â Â Â
Protokol yÃ¼rÃ¼rlÃ¼k sÃ¼resi onay tarihinden itibaren bir sÃ¼reye geÃ§erli olacak. Taraflardan herhangi biri, bu sÃ¼re bitiminde 3 ay Ã¶nce protokolÃ¼n feshedilmesi yÃ¶nÃ¼nde bildirimde bulunmadÄ±ÄŸÄ± takdirde her seferinde 1 yÄ±l daha yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte kalmaya devam edecek.Â Â Â Â Â
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