Yeni HavalimanÄ±'ndaki acil olaylara Ä°BB mÃ¼dahale edecek

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
AA
16.10.2018 - 10:37, Son GÃ¼ncelleme:

Yeni HavalimanÄ±'ndaki acil olaylara Ä°BB müdahale edecek

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Yeni HavalimanÄ±'ndaki acil olaylara Ä°BB müdahale edecek

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ile Ä°GA HavalimanÄ± Ä°ÅŸletmesi Anonim Åžirketi arasÄ±nda "Acil YardÄ±m ve Emniyet Tedbirleri ProtokolÃ¼" imzalandÄ±. Ä°lk etabÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±na sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kala Yeni HavalimanÄ± iÃ§in imzalanan ve Ä°BB Meclisi'nde oy birliÄŸiyle kabul protokole gÃ¶re, yaÅŸanabilecek olasÄ± afet ve acil durumlara Ä°BB ekipleri, mÃ¼dahalede bulunacak.

Ä°STANBUL Yeni HavalimanÄ±'nda yaÅŸanabilecek olasÄ± afet ve acil durumlara mÃ¼dahale etmek iÃ§in Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi (Ä°BB) ile Ä°GA HavalimanÄ± Ä°ÅŸletmeleri Anonim Åžirketi arasÄ±nda, "Acil YardÄ±m ve Emniyet Tedbirleri ProtokolÃ¼" imzalandÄ±.

Ä°lk etabÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±na sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kala Yeni HavalimanÄ± iÃ§in imzalanan protokolle, Ä°BB ile ilgili kurum, kuruluÅŸ ve ÅŸirketlerin, afet ve acil durumlarla alakalÄ± sorumluluklarÄ± belirlendi.Â Â Â Â Â 

Protokol, Ä°BB Meclisi tarafÄ±ndan oy birliÄŸi ile kabul edildi. Buna gÃ¶re, Yeni HavalimanÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde 8 kilometre Ã§aplÄ± alanda meydana gelebilecek olasÄ± afet ve acil durumlara Ä°BB ekipleri mÃ¼dahalede bulunacak.Â Â Â Â Â 

YARDIM EN SERÄ° ÅžEKÄ°LDE YERÄ°NE GETÄ°RÄ°LECEK

Hava aracÄ± kazalarÄ±yla diÄŸer tÃ¼m acil yardÄ±m ve afet durumlarÄ±nda insan hayatÄ±nÄ±n korunma ve kurtarÄ±lmasÄ±nÄ±n ilk ve temel gÃ¶rev kabul edildiÄŸi protokolde, gerekli tedbirlerin alÄ±nmasÄ± detaylÄ± olarak belirtildi.Â Â Â Â Â 

Bu kapsamda, havalimanÄ±ndaki yerleÅŸik dahili acil yardÄ±m kabiliyetlerine ilave olarak il sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde ilk mÃ¼dahale, acil yardÄ±m, canlÄ± kurtarma, enkaz kaldÄ±rma ve saÄŸlÄ±k hizmetleri sunan kurum ve kuruluÅŸlar tarafÄ±ndan saÄŸlanabilecek yardÄ±m en seri ÅŸekilde yerine getirilecek.Â Â Â Â Â 

Protokol, Ä°YH ve Ã§evresinde meydana gelebilecek doÄŸal afetler, kar ve aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸmur yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, tabii olaylar, bina ve tesis yangÄ±nlarÄ±, hava aracÄ± kazasÄ± ve tehlikeli kimyasal maddeleri iÃ§eren hadiselerde gerekli acil yardÄ±m ve diÄŸer mÃ¼cadele unsurlarÄ±nÄ±n miktar ve mÃ¼dahale usulleri iÃ§in gerekli Ã§apraz eÄŸitim faaliyetlerini de kapsÄ±yor.Â Â Â Â Â 

GEREKLÄ° SAYIDAKÄ° EKÄ°PMAN VE PERSONEL SEVK EDÄ°LECEK

Sivil HavacÄ±lÄ±k Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (SHGM) mevzuatÄ±na uygun olarak hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ ve onaylanmÄ±ÅŸ planlarda yer alan mÃ¼dahale usullerinin uygulanmasÄ±nda tÃ¼m kurum, kuruluÅŸ ve ÅŸirketler mevcut mevzuata gÃ¶re gÃ¶revli ve yetkili olduklarÄ± Ã¶lÃ§Ã¼de sorumlu olacak.Â Â Â Â Â 

HavalimanÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde meydana gelebilecek acil yardÄ±m, afet ve doÄŸa olaylarÄ± durumlarÄ±nda Ä°YH MÃ¼lki Ä°dare AmirliÄŸi ve yeni limanÄ±nÄ±n iÅŸletmecisi Ä°GA'nÄ±n ilgili acil durum mÃ¼dahale ve koordinasyon birimlerinden alacaÄŸÄ± ihbar Ã¼zerine Ä°BB'e baÄŸlÄ± itfaiye, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), UlaÅŸÄ±m Daire, kar ve sel mÃ¼dahale ekipleri, seyyar morg Ã¼niteleri, su tankerleri, uÃ§ak ve araÃ§ kazalarÄ±nda gerekli aÄŸÄ±r araÃ§ Ã§ekicisi ve olayÄ±n tÃ¼rÃ¼ne baÄŸlÄ± olarak envanterde bulunan araÃ§, ekipman ve personel uygun sayÄ± ve nitelikte ihtiyaÃ§ duyulan mahalle sevk edilecek.Â Â Â Â Â 

GÃœVENLÄ°K TEDBÄ°RLERÄ°NÄ° Ä°LGÄ°LÄ° KURUMLAR SAÄžLAYACAKÂ Â Â Â Â

MÃ¼dahale iÃ§in alana gelecek Ä°BB ekipleri, Yeni HavalimanÄ± Acil Durum PlanÄ±'nda belirlenmiÅŸ kara tarafÄ±-hava tarafÄ± acil durum randevu noktasÄ±na ulaÅŸacak.Â Â Â Â Â 

Olay mahallindeki gÃ¼venlik tedbirleri ilgili mevzuata uygun olarak yetki ve sorumluluk sahasÄ±na gÃ¶re Ä°l Jandarma Alay KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan saÄŸlanacak.Â Â Â Â Â 

Protokol yÃ¼rÃ¼rlÃ¼k sÃ¼resi onay tarihinden itibaren bir sÃ¼reye geÃ§erli olacak. Taraflardan herhangi biri, bu sÃ¼re bitiminde 3 ay Ã¶nce protokolÃ¼n feshedilmesi yÃ¶nÃ¼nde bildirimde bulunmadÄ±ÄŸÄ± takdirde her seferinde 1 yÄ±l daha yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte kalmaya devam edecek.Â Â Â Â Â 

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