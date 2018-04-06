Yeni havalimanında Uber olacak mı?Açıklama geldi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
AA
06.04.2018 - 17:16, Son Güncelleme:

Yeni havalimanında Uber olacak mı?Açıklama geldi

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Yeni havalimanında Uber olacak mı?Açıklama geldi

İstanbul'daki yeni havalimanının inşasını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA Havalimanı İşletmesi, Uber ile herhangi bir görüşme yapılmadığını, anlaşmaya varılmadığını duyurdu.

İGA'dan, Uber'in 3. havalimanını taksi hizmetlerini alacağı yönündeki iddialara yanıt geldi. 

Açıklamada, İstanbul Yeni Havalimanı’nın inşasını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA'nın, havalimanının operasyona başlamasıyla sunulacak taksi hizmeti için "34 No’lu Taksiciler Kooperatifi" ile çalışmak üzere anlaşma sağladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Yeni Havalimanı’nı yolcu deneyimi konusunda 'dünyanın en önemli havalimanı' haline getirmeyi hedefleyen İGA, bu anlayışla daha önce görülmemiş bir taksi hizmeti için yeni standartlar paketi belirlemiştir. Tamamlandığında 'dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı' olacak İstanbul Yeni Havalimanı’na yakışır bir hizmet vermek hedefiyle 34 No’lu Taksiciler Kooperatifi ile gerçekleştirilecek sözleşmeye pek çok yeni standart eklenmiştir. Ortak karara bağlanan yeni standartlar, sıklıkla denetlenecek ve yolculara en iyi hizmetin verilmesi konusu üzerinde titizlikle durulacaktır.

'34 NO'LU TAKSİCİLER KOOPERATİFİ'

İGA, 34 No’lu Taksiciler Kooperatifi ile yapacağı sözleşmenin son safhasında bulunmaktadır. Onayların tamamlanmasının ardından sözleşme imzalanarak gerekli açıklamalar yapılacaktır. Bu noktada, haberde bahsi geçen şirket ile herhangi bir görüşme yapılmamış, anlaşmaya varılmamıştır."

 

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