Yeni havalimanında 3 uçaklık deneme
Türk Hava Yollarına (THY) ait 3 uçak, deneme çalışmaları kapsamında İstanbul Yeni Havalimanına teker koyarak köprülere yanaştırılacak.
29 EKİM'DE açılışı gerçekleştirilecek İstanbul Yeni Havalimanında çalışmalar son sürat devam ederken, bir yandan da denemeler gerçekleştiriliyor.
Yapılan denemeler kapsamında Türk Hava Yollarına ait üç yolcu uçağı İstanbul Yeni Havalimanına iniş yapacak. İniş yapan uçaklar daha sonra köprülere yanaştırılacak. Park yerine gelen uçaklar için bagaj yükleme araçları da apronda hazır bekletilecek.
Geçtiğimiz ay havalimanında bin kişinin katıldığı, iki bin bagaj, yaklaşık 800 personelin katıldığı bir deneme yapılmış, başarılı olunmuştu.
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