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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
22.08.2018 - 11:22, Son Güncelleme:

Yeni Havalimanı'na 1000 kişi aranıyor

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Yeni Havalimanı'na 1000 kişi aranıyor

Dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olan İstanbul Yeni Havalimanı’nın güvenliğinden sorumlu olacak güvenlik timi için işe alımlar tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul Yeni Havalimanı’nda çalışacak 3 bin 500 kişilik güvenlik timi için alınacak son 1000 kişi, 30 Eylül’e kadar başvuru yapabilecek.

Tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nın güvenliğini sağlayacak güvenlik timi için İGA Güvenlik A.Ş, Mecidiyeköy ofisinden sonra İstanbul’un Avcılar ilçesinde de irtibat ofisi açtı.

Dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanını koruyacak güvenlik timinde yer almak için aranan özelliklerin başında; 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik kimlik kartına sahipolmak ve vardiyalı çalışabilmek geliyor. Bu şartların yanı sıra askerlik hizmetini tamamlamış veya tecilli, diksiyonu düzgün ve sözlü iletişim kabiliyeti yüksek kadın ve erkek adaylar, kariyer platformları ve İGA irtibat ofislerinden iş başvurularını 30 Eylül tarihine kadar yapabilecekler.

Başvuru şartlarını tamamlayan adaylar, ilk aşamada sözlü mülakata çağrılıyor, mülakatı geçenler ise Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Merkezi’nde, Sivil Havacılık Güvenliği konusunda uluslararası standartlarda, kapsamlı bir temel eğitim alıyor. Adaylar bu süreçleri başarıyla geçtikten sonra Cumhuriyet tarihinin en büyük alt yapı projesi olan İstanbul Yeni Havalimanı’nın 29 Ekim 2018 tarihindeki açılışına kadar işbaşı eğitimlerini tamamlamak ve havalimanı güvenliğinde tecrübe kazanmak üzere Atatürk Havalimanı’nda işe başlıyor.

İş başı yapan kadın ve erkek güvenlik görevlileri isteğe bağlı olarak ücretsiz ve maksimum 4 kişilik lojmanlar ile sosyal alan tahsisinden faydalanabiliyor. 3 bin 500 kişiden oluşacak İGA Güvenlik timinin Atatürk Havalimanı’nda çalışanların yaklaşık 2 katı, Esenboğa’da çalışan güvenlik ekibinin ise 6 katı büyüklükte olacağı öngörülüyor.

 

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