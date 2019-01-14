Yeni Havalimanı Times Square’de
29 Ekim’de resmi açılışı yapılan ve tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak ‘İstanbul Havalimanı’nın yurt dışı tanıtımı tam gaz devam ediyor.
29 Ekim tarihinde aralarında The Financial Times, Wall Street Journal ve New York Times gibi 9 büyük uluslararası gazetede tam sayfa ilan çalışması yapılan havalimanının tanıtımı için ayrıca dev sektörel dergilere de ilanlar verilmişti. İstanbul Havalimanı’nı inşa eden ve 25 yıl boyunca işletmek amacıyla kurulan İGA şirketinin Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül, yeni havalimanını yurtdışında ilanlar dışında açıkhava reklamlarıyla da tanıttıklarını belirterek şunları söyledi:
LONDRA VE BERLİN
“Avrupa’nın en gözde noktalarından Londra’da Victoria ve Berlin Alexanderplatz meydanlarında ilan konsepti ile çalışmalar yaptık. Son olarak 7 Ocak 2019 tarihi itibariyle New York Times Square meydanında 2’si dijital olmak üzere 3 ayrı reklam kullanımı yaptık. Times Square’de havalimanın ödüllü hava trafik kontrol kulesi ile terminal binasından oluşan reklam kreatifini sergiliyoruz. 2 dev ekranda havalimanı ve İstanbul’un reklamı yapılıyor. 1 binaya da İstanbul Havalimanı’nın ilanı giydirildi. 3 Şubat’a kadar yeni havalimanımızın tanıtımları bu ünlü meydanda devam edecek” dedi.
GÜNDE 1.8 MİLYON KİŞİ
New York’a seyahat eden Amerikan vatandaşlarının olduğu kadar, yabancı turistlerin de en önemli uğrak yerlerinden olan Times Square Meydanı’nı günde ortalama 1 milyon 800 bin kişi ziyaret ediyor. Havalimanının lale figürlü kulesi ve havadan çekilmiş görselinin yer aldığı dev tanıtımda, “Seyahatin gelecekteki yolları: İstanbul Yeni Havalimanı” ifadesi yer alıyor. Benzer tanıtım 29 Ekim’de dünyanın en büyük gazetelerinde de tam sayfa olarak yer almıştı.
HANGİ GAZETELERDE İLANLAR YER ALDI
The Financial Times Gazetesi (Global)– 29 Ekim
The Wall Street Journal Gazetesi (ABD) – 29 Ekim
The New York Times Gazetesi (ABD) – 29 Ekim
Suddeutche Zeitung (Almanya) – 29 Ekim
The Times (İngiltere) – 29 Ekim
The Guardian (İngiltere) – 29 Ekim
Le Monde (Fransa) – 29 Ekim
Le Figaro (Fransa) – 29 Ekim
Algemeen Dagblad (Hollanda) – 29 Ekim
Kommersant (Rusya) – 31 Ekim
Stern Dergisi Almanya– 15 Kasım
Guangzhou Daily (Çin) -7 Kasım
Argumenti I Fakti Gazetesi (Rusya) 7 Kasım
AÇIK HAVA KULLANIMLARI
Londra – Victoria: 19 Kasım-2 Aralık/17 Aralık-30 Aralık 2018
Berlin - Alexanderplatz: 9 Kasım– 3 Aralık 2018
NY Times Square Tower: 7 Ocak-3 Şubat 2019
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