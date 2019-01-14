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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
14.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yeni Havalimanı Times Square’de

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Yeni Havalimanı Times Square’de

29 Ekim’de resmi açılışı yapılan ve tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak ‘İstanbul Havalimanı’nın yurt dışı tanıtımı tam gaz devam ediyor.

29 Ekim tarihinde aralarında The Financial Times, Wall Street Journal ve New York Times gibi 9 büyük uluslararası gazetede tam sayfa ilan çalışması yapılan havalimanının tanıtımı için ayrıca dev sektörel dergilere de ilanlar verilmişti. İstanbul Havalimanı’nı inşa eden ve 25 yıl boyunca işletmek amacıyla kurulan İGA şirketinin Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül, yeni havalimanını yurtdışında ilanlar dışında açıkhava reklamlarıyla da tanıttıklarını belirterek şunları söyledi:

LONDRA VE BERLİN

“Avrupa’nın en gözde noktalarından Londra’da Victoria ve Berlin Alexanderplatz meydanlarında ilan konsepti ile çalışmalar yaptık. Son olarak 7 Ocak 2019 tarihi itibariyle New York Times Square meydanında 2’si dijital olmak üzere 3 ayrı reklam kullanımı yaptık. Times Square’de havalimanın ödüllü hava trafik kontrol kulesi ile terminal binasından oluşan reklam kreatifini sergiliyoruz. 2 dev ekranda havalimanı ve İstanbul’un reklamı yapılıyor. 1 binaya da İstanbul Havalimanı’nın ilanı giydirildi. 3 Şubat’a kadar yeni havalimanımızın tanıtımları bu ünlü meydanda devam edecek” dedi.

GÜNDE 1.8 MİLYON KİŞİ

New York’a seyahat eden Amerikan vatandaşlarının olduğu kadar, yabancı turistlerin de en önemli uğrak yerlerinden olan Times Square Meydanı’nı günde ortalama 1 milyon 800 bin kişi ziyaret ediyor. Havalimanının lale figürlü kulesi ve havadan çekilmiş görselinin yer aldığı dev tanıtımda, “Seyahatin gelecekteki yolları: İstanbul Yeni Havalimanı” ifadesi yer alıyor. Benzer tanıtım 29 Ekim’de dünyanın en büyük gazetelerinde de tam sayfa olarak yer almıştı. 

Yeni Havalimanı Times Square’de

HANGİ GAZETELERDE İLANLAR YER ALDI

The Financial Times Gazetesi (Global)– 29 Ekim

The Wall Street Journal Gazetesi (ABD) – 29 Ekim

The New York Times Gazetesi (ABD) – 29 Ekim

Suddeutche Zeitung (Almanya) – 29 Ekim

The Times (İngiltere) – 29 Ekim

The Guardian (İngiltere) – 29 Ekim

Le Monde (Fransa) – 29 Ekim

Le Figaro (Fransa) – 29 Ekim

Algemeen Dagblad (Hollanda) – 29 Ekim

Kommersant (Rusya) – 31 Ekim

Stern Dergisi Almanya– 15 Kasım

Guangzhou Daily (Çin) -7 Kasım

Argumenti I Fakti Gazetesi (Rusya) 7 Kasım

AÇIK HAVA KULLANIMLARI

Londra – Victoria: 19 Kasım-2 Aralık/17 Aralık-30 Aralık 2018

Berlin - Alexanderplatz: 9 Kasım– 3 Aralık 2018

NY Times Square Tower: 7 Ocak-3 Şubat 2019

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