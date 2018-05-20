Yeni hafta önce altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
20.05.2018 - 10:03, Son Güncelleme:

Yeni hafta önce altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları

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Yeni hafta önce altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları

Son 10 günde yaklaşık 5 liralık bir artış gösteren gram altın fiyatları, çeyrek ve tam seçenekleriyle sorgulanıyor. Birikim yapmak ya da yatırımlarını yönlendirmek isteyenlerin anlık bilgilerle sorguladığı altın fiyatları, haftanın son gününe yansıyan bilgilerle sorgulanıyor. Peki, hafta sonu verilerine göre yeni haftanın öncesinde gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, yatırımlarına yön vermek isteyen binlerce kişinin araştırdığı detaylı bilgiler

Altın fiyatları piyasaların açık olduğu son günün ardından merakla araştırılan konu oldu. Günden güne artış yaşayan altın fiyatları, piyasalardaki son durumuyla merak konusu oldu. Peki, anlık gelişmelere göre değişkenlik gösteren altın fiyatları, hafta sonu ne kadar oldu? İşte, 20 Mayıs gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Yeni hafta öncesinde son değişimlerin ne durumda olduğunu görmek isteyen vatandaşlar, altın fiyatları sorgulamalarına devam ediyor. Piyasalardaki hareketliliğe oranla sürekli olarak değişkenlik gösteren altın fiyatları, haftanın son işlem günü verilerine göre son halini aldı. 

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Yaz mevsimin yaklaşması ve düğün sezonun açılmasıyla birlikte en çok değer kazanan ve merak edilen altın türü çeyrek altın oldu. 20 Mayıs 2018 Pazar günü çeyrek altın 304 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 186 TL dolaylarında seyrediyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.239 liradan alınıp 1.251 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 609 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

 

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