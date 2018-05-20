Yeni hafta önce altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları
Son 10 günde yaklaşık 5 liralık bir artış gösteren gram altın fiyatları, çeyrek ve tam seçenekleriyle sorgulanıyor. Birikim yapmak ya da yatırımlarını yönlendirmek isteyenlerin anlık bilgilerle sorguladığı altın fiyatları, haftanın son gününe yansıyan bilgilerle sorgulanıyor. Peki, hafta sonu verilerine göre yeni haftanın öncesinde gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, yatırımlarına yön vermek isteyen binlerce kişinin araştırdığı detaylı bilgiler
Altın fiyatları piyasaların açık olduğu son günün ardından merakla araştırılan konu oldu. Günden güne artış yaşayan altın fiyatları, piyasalardaki son durumuyla merak konusu oldu. Peki, anlık gelişmelere göre değişkenlik gösteren altın fiyatları, hafta sonu ne kadar oldu? İşte, 20 Mayıs gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Yeni hafta öncesinde son değişimlerin ne durumda olduğunu görmek isteyen vatandaşlar, altın fiyatları sorgulamalarına devam ediyor. Piyasalardaki hareketliliğe oranla sürekli olarak değişkenlik gösteren altın fiyatları, haftanın son işlem günü verilerine göre son halini aldı.
ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?
Yaz mevsimin yaklaşması ve düğün sezonun açılmasıyla birlikte en çok değer kazanan ve merak edilen altın türü çeyrek altın oldu. 20 Mayıs 2018 Pazar günü çeyrek altın 304 TL'den satılıyor.
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 186 TL dolaylarında seyrediyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.239 liradan alınıp 1.251 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 609 TL'den işlem görmeye devam ediyor.
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