Yeni gümrük birliğine Avrupa’dan destek

Pekcan, Türkiye’nin güncellemeye ilişkin hazırlık çalışmalarını tamamladığı mesajını verirken, bir önceki AB Komisyonu’nda tarımdan sorumlu üye olarak görev yapmasının da etkisiyle Türkiye-AB ilişkilerine hâkim olan Hogan da sürece verdikleri önemi teyit etti.Hogan ile görüşmesini basına değerlendiren Pekcan, “Biz Türkiye olarak müzakerelere hazırlık amacıyla bakanlığımız koordinasyonunda bütün hazırlık çalışmalarımızı tamamladık ancak resmi müzakerelerin başlaması için Komisyon’un Konsey’den yetki alması gerekiyor. Bu doğrultuda maalesef yapıcı olmayan siyasi yaklaşımlar nedeniyle süreçte bir noktadan sonra ilerleme kaydedilemedi” dedi. Görüşmede, güncellemenin her iki tarafa sağlayacağı ekonomik kazanımları bir kez daha gündeme getirdiklerini söyleyen Pekcan, “Zaten hem AB’nin hem Türkiye’nin yaptırmış olduğu etki analizleri çalışmalarında da gümrük birliği güncellenmesinin hem Türkiye ekonomisine hem AB ekonomisine ve dış ticaret dinamiklerine katkı sağlayacağı tespit edilmiş durumda. Türkiye ile AB’nin ekonomik ilişkilerinin yeni dönemde daha da geliştirilmesi ve gerçek potansiyeline ulaşması anlamında pozitif bir diyalog tesis etmek için hemfikir olduğumuzu görmekten de son derece memnun olduk” diye konuştu.

AMAÇ TİCARETİN DEVAMI

Görüşmede, ABD’nin hamlelerine karşılık olarak AB kanadının aldığı önlemlerden olumsuz etkilenen çelik sektöründeki durum da ele alındı. Pekcan, bu konudaki verilerin Hogan ile paylaşıldığını belirterek, “Özellikle ülke spesifik kotalı ürünlerde 2019 yılının ilk on ayındaki ihracatımızın yüzde 25 oranında düştüğünü kendisiyle de paylaştım” dedi. Sektörün haklarının savunulması yönündeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünün altını çizen Pekcan, “Amacımız ticaretin akışının devam etmesi ve bir çözüm üzerinde uzlaşmak” diye konuştu.