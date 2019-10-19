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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Ceyhun KUBURLU
19.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yeni film umudu!

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
Yeni film umudu!

Türk sinema sektörü “mısır kavgası” ile zor bir yıl geçirdi. Yıl başından bugüne kadar kesilen bilet sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 10 milyon adet azaldı. Bilet fiyatı arttığı için hasılat yükseldi. Ancak en çok izlenen 10 yapım arasında ilk kez yabancılar öne çıktı. Yeşilçam’ın son umudu ise gösterime giren ve girecek yeni filmler...

SİNEMA endüstrisi son dönemlerin en zor yılını geçirdi. Yüksek sezonun başladığı dönemde patlak veren ve kamuoyunda “mısır kavgası” olarak bilinen olaylar salonları adeta boşalttı. 2019’un sonuna doğru kesilen bilet sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 10 milyon adet azalarak 38.4 milyon adette kaldı. Ancak bilet fiyatlarının artmasıyla hasılat aynı dönemde rekor kırdı ve 611 milyon lirayı geçti. Yıllardır ilk 10’da en çok izlenen filmler Türk filmi olurken, ilk kez bu yıl yabancılar öne geçti. Geçen hafta gösterime giren 7. Koğuştaki Mucize, Cem Yılmaz’ın Kara Komik Filmler ve Cep Herkül’ü gibi yapımlar Yeşilçam için adeta son umut oldu.

Bu sezon hasılatın yükselmesindeki en önemli etken bilet fiyatlarının artması oldu. Geçen yıl ortalama sinema bileti fiyatı 12.46 TL iken bu yıl rakam 3.42 TL artarak 15.88 TL’ye yükseldi. Böylece sinemaların hasılatı 611 milyon lirayı geçti. Ancak izleyici sayısı yaşanan olaylar nedeniyle 5 yıl önceki rakamlara geriledi. Sinemalar son 5 yıllık sürede ekim ayına kadar 50 milyon adete yakın bilet kesiyordu. Bu yıl bu rakam 38.5 milyonda kaldı. Bunun en büyük nedeni de birçok yerli filmin gösterime girmemesiydi. Son yıllarda sinema salonlarını dolduran yerli filmler gösterime girmeyince bu kez yabancı yapımlar öne çıktı. Geçen yıllarda en çok izlenen ilk 10 yapım arasında bir ya da iki tane yabancı film olurdu. Ancak bu yıl 18 Ekim tarihine kadar 6 yabancı film listeye girdi.

Yeni film umudu

4 MİLYON BARAJI GEÇİLEMEDİ

BU sezon ilk defa bir yerli film 4 milyon izleyici barajını geçemedi. Geçen sezon en çok izlenen yapım Müslüm olmuştu. Film gişede 6.3 milyon izleyiciye ulaşarak tüm zamanların en çok izlenen yapımları arasına girmişti. Arif V 2016 ile Ailecek Şaşkınız da 4 milyon izleyiciyi geçmeyi başarmıştı. Ancak bu sezon en çok izlenen yerli yapım 3.5 milyon izleyici ile Organize İşler Sazan Sarmalı oldu. Film gösterimdeyken Netflix’te yayınlandı.

Yeni film umudu

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (19.10.2019)
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Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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