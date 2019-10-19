Yeni film umudu!

SİNEMA endüstrisi son dönemlerin en zor yılını geçirdi. Yüksek sezonun başladığı dönemde patlak veren ve kamuoyunda “mısır kavgası” olarak bilinen olaylar salonları adeta boşalttı. 2019’un sonuna doğru kesilen bilet sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 10 milyon adet azalarak 38.4 milyon adette kaldı. Ancak bilet fiyatlarının artmasıyla hasılat aynı dönemde rekor kırdı ve 611 milyon lirayı geçti. Yıllardır ilk 10’da en çok izlenen filmler Türk filmi olurken, ilk kez bu yıl yabancılar öne geçti. Geçen hafta gösterime giren 7. Koğuştaki Mucize, Cem Yılmaz’ın Kara Komik Filmler ve Cep Herkül’ü gibi yapımlar Yeşilçam için adeta son umut oldu.

Bu sezon hasılatın yükselmesindeki en önemli etken bilet fiyatlarının artması oldu. Geçen yıl ortalama sinema bileti fiyatı 12.46 TL iken bu yıl rakam 3.42 TL artarak 15.88 TL’ye yükseldi. Böylece sinemaların hasılatı 611 milyon lirayı geçti. Ancak izleyici sayısı yaşanan olaylar nedeniyle 5 yıl önceki rakamlara geriledi. Sinemalar son 5 yıllık sürede ekim ayına kadar 50 milyon adete yakın bilet kesiyordu. Bu yıl bu rakam 38.5 milyonda kaldı. Bunun en büyük nedeni de birçok yerli filmin gösterime girmemesiydi. Son yıllarda sinema salonlarını dolduran yerli filmler gösterime girmeyince bu kez yabancı yapımlar öne çıktı. Geçen yıllarda en çok izlenen ilk 10 yapım arasında bir ya da iki tane yabancı film olurdu. Ancak bu yıl 18 Ekim tarihine kadar 6 yabancı film listeye girdi.

4 MİLYON BARAJI GEÇİLEMEDİ

BU sezon ilk defa bir yerli film 4 milyon izleyici barajını geçemedi. Geçen sezon en çok izlenen yapım Müslüm olmuştu. Film gişede 6.3 milyon izleyiciye ulaşarak tüm zamanların en çok izlenen yapımları arasına girmişti. Arif V 2016 ile Ailecek Şaşkınız da 4 milyon izleyiciyi geçmeyi başarmıştı. Ancak bu sezon en çok izlenen yerli yapım 3.5 milyon izleyici ile Organize İşler Sazan Sarmalı oldu. Film gösterimdeyken Netflix’te yayınlandı.





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