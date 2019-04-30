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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Emre ESER
30.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yeni elektrik piyasası geliyor

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Yeni elektrik piyasası geliyor

ENERJİ sektörünün önemli isimleri dün İstanbul’da düzenlenen Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi ISTRADE 2019’da bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tanca, Enerji Piyasaları İşletme AŞ bünyesinde yeni bir elektrik piyasasının açılacağını belirterek, “İleri Tarihli Fiziksel Teslimatlı Elektrik Piyasası’nın (İTEP) açılması yönünde çalışmalara başladık. Önümüzdeki yılın ikinci yarısında piyasa simülasyonunu katılımcılara sunmayı ve sonrasında piyasayı açmayı hedefliyoruz” dedi.

Etkinliğin ilk gününde enerji sektörünün yetkilileri de konuştu. Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, “Sektörümüz artık hem şeffaf hem de öngörülebilir bir sektör. Çok dalgalanan fiyat ortamında ticaret yapmak için tavan ve taban ortalamasını belli noktalara çekmemiz gerekiyor. Kapasite mekanizmaya devreye girdi ama daha verimli şekilde kullanılmalı. Bankacıların da içini rahatlatmamız adına onlara geri ödeme yapılacağını hatırlatmamız gerekiyor” diye konuştu. Limak Enerji CEO’su Birol Ergüven, “Her tarafı bu kadar fayda olan, herkesin fayda sağlayacağı bir alanla ilgili düzenleme gerekiyor” diye konuşurken, ticaretin değerinin dalgalanmaların olduğu yerde ortaya çıktığını söyleyen Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler ise, “Bakanlığın ve EPDK’nın spot boru gazı ve LNG konusundaki yenilikler serbestleşmeyi sağlayacaktır. Belirli dönemlerde para kaybetsek de anlaşmalarımızın arkasında durmalıyız” şeklinde konuştu.

 

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