Yeni elektrik piyasası geliyor
ENERJİ sektörünün önemli isimleri dün İstanbul’da düzenlenen Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi ISTRADE 2019’da bir araya geldi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tanca, Enerji Piyasaları İşletme AŞ bünyesinde yeni bir elektrik piyasasının açılacağını belirterek, “İleri Tarihli Fiziksel Teslimatlı Elektrik Piyasası’nın (İTEP) açılması yönünde çalışmalara başladık. Önümüzdeki yılın ikinci yarısında piyasa simülasyonunu katılımcılara sunmayı ve sonrasında piyasayı açmayı hedefliyoruz” dedi.
Etkinliğin ilk gününde enerji sektörünün yetkilileri de konuştu. Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, “Sektörümüz artık hem şeffaf hem de öngörülebilir bir sektör. Çok dalgalanan fiyat ortamında ticaret yapmak için tavan ve taban ortalamasını belli noktalara çekmemiz gerekiyor. Kapasite mekanizmaya devreye girdi ama daha verimli şekilde kullanılmalı. Bankacıların da içini rahatlatmamız adına onlara geri ödeme yapılacağını hatırlatmamız gerekiyor” diye konuştu. Limak Enerji CEO’su Birol Ergüven, “Her tarafı bu kadar fayda olan, herkesin fayda sağlayacağı bir alanla ilgili düzenleme gerekiyor” diye konuşurken, ticaretin değerinin dalgalanmaların olduğu yerde ortaya çıktığını söyleyen Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler ise, “Bakanlığın ve EPDK’nın spot boru gazı ve LNG konusundaki yenilikler serbestleşmeyi sağlayacaktır. Belirli dönemlerde para kaybetsek de anlaşmalarımızın arkasında durmalıyız” şeklinde konuştu.
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