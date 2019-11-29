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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL/ANKARA
29.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yeni ekonomi paketi geliyor

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Yeni ekonomi paketi geliyor

Değerli konut, konaklama vergisinin ardından yeni bir ekonomi paketi geliyor. 2020 bütçe görüşmelerinin ardından Meclis gündemine gelmesi beklenen pakette şimdiye kadar yapılandırmaları bozulanlara yeni bir şans verilmesi planlanıyor.

2016 yılından itibaren üç kere vergi ve SSK borçlarına yeniden yapılandırma düzenlemeleri getirildi. 2016 yılında 6736, 2017 yılında 7020 ve 2018 yılında 7143 sayılı yasa çıkarıldı. Şimdiye kadar bu üç yapılandırmadan toplamda 68 milyar liralık gelir elde edildi. En fazla gelir ise 2016 yılında çıkarılan 6736 sayılı yasadan geldi.

Ancak yapılandırmalarda taksitlerini peş peşe aksatanlar ya da cari yıl ödemelerini yapmayanlar haklarını kaybediyordu. Edinilen bilgiye göre, yapılandırmaya giren ancak haklarını kaybedenlerle ilgili yeni bir çalışma başlatıldı. AK Parti çevresinde başlatılan bu çalışmada sadece haklarını kaybedenlere yeni bir şans verilmesi üzerinde duruluyor. Piyasada bir süredir yeniden yapılandırma beklentisi bulunuyordu. Yeni Ekonomi Programı açıklanırken yeni yapılandırma olmayacağı açıklandı. Öğrencilerin Kredi Yurtlar Kurumu borçlarına yönelik düzenlemenin de bu pakette yer alacağı, 1 Ocak 2020 tarihinde başlayacak esnafın Ahilik Fonu kesintisinin de ertelenmesinin gündemde olduğu belirtiliyor.

 

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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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