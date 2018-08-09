Yeni ekonomi modelinin açıklanacağı tarih belli oldu
Yeni ekonomi modelini yarın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, OVP çalışmalarının devam ettiğini ve 2019 büyümesinin yüzde 3-4 aralığında olacağını kaydetti. Bakanlık açıklamasının devamında 'Banka ve şirketlerde kur ve likidite riski yok. Bütçe açığı yüzde 1.5'lerde sınırlandırılacak. 2019 büyümesi yüzde 3-4 aralığında bekleniyor' denildi.
Açıklamanın devamında şöyle denildi:
*Kamuda tasarruf programı orta vadede devam edecek
*OVP kapsamında cari açık/GSYH yüzde 4'lerde dengelenecek
*Kamuda tasarruf ve dengeli ekonomik yapı ile Hazine borç çevirme oranları yüzde 100'lerın altına indirilecek
*Bankacılık sistemi sağlam sermaye yapısı ve bilançosuyla finansal dalgalanmaları geçmişte olduğu gibi bugün de etkin bir biçimde yönetebilecek konumda
*Piyasada bankalar ve şirketler ile ilgili yapılan spekülatif açıklamaların aksine kur ve likidite riski konusunda bir problem görülmemekte
AYRINTILAR AZ SONRA...
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