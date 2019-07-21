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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AHMET CAN
21.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yeni dönemde telefon rehberi

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Yeni dönemde telefon rehberi

AKILLI telefonlar, son dönemlerde yapılan düzenlemelerle gündemde. Bunlardan sonuncusu ise yolcu beraberinde getiren akıllı telefonlara yönelik oldu. Harç ocak ayında önce 618 TL’ye, geçen hafta itibariyle ise 1.500 TL’ye çıkarıldı. Akıllı telefonlarda yaşanan bu durum akıllara “Hâlâ yurtdışından akıllı telefon almak hesaplı mı” sorusunu getiriyor. Biz de bu sorudan yola çıkarak, Türkiye’de popüler üst seviyedeki 5 modeli bir araya getirdik ve satış fiyatlarını kıyasladık. 1.500 TL’lik IMEI kaydı ücretiyle yurtdışındaki fiyat farkı oldukça azalmış durumda. Bu durum da Türkiye’den satın alınan modellerin beraberinde taksit, garanti ve kampanya gibi avantajlarının öne çıkmasını sağlıyor.

TÜRKİYE’NİN 5 AVANTAJI

1) Garanti süresi: Avantajların en başında geliyor. Birçok ülkede satış fiyatı Türkiye’den düşük olabilir. Söz konusu garanti olunca tüketiciler dikkatli olmalı. Birçok marka yurtdışından alınan akıllı telefonlara Türkiye’de garanti vermiyor. Telefonunuz bozulduğunda satın aldığınız ülkeye götürüp tamir ettirmeniz gerekebilir. Bu da ekstra bir para ve zahmet demek.

2) Taksit seçenekleri: Öne çıkan konular arasında. 1-2 bin TL’lik avantaj için yurtdışından telefon satın almayı tercih edebilirsiniz. Ancak bu parayı nakit olarak vereceğinizi unutmayın. Türkiye’deki mobil iletişim operatörlerine giderek, kontratlı olarak satın aldığınız telefonun ödemelerini gerçekleştirebilirsiniz. Taksit sayısının satın alacağınız modelin fiyatına göre 12 aya kadar çıktığını belirtelim.

3) Fiyatlarım indirimleri: Paylaştığımız rakamların hepsi Türkiye’deki liste fiyatları. Ancak akıllı telefon markaları ve teknoloji mağazaları arasındaki rekabet üst seviyede. Bu da tüketicilere önemli bir avantaj sağlıyor. Markaların düzenlediği kampanyaları takip ederek, liste fiyatlarının çok çok altında yeni bir akıllı telefona sahip olabilirsiniz.

4) AksesuVarlara dikkat: Türkiye’den satın alınan akıllı telefonlarla birlikte verilen aksesuvarların hepsi ülkemize uygun olarak sunuluyor. Yani kutuyu açtığınızda sürprizle karşılaşmıyorsunuz. Yurtdışından aldığınız ülkelerde sorun yaşamanız muhtemel. Örneğin; ABD’nin elektrik prizlerinin girişi farklı. Dolayısıyla telefon kutularından bu elektrik prizlerine uygun adaptörler çıkıyor. Bu da sizin yeni bir adaptör almanızı ve cebinizden ekstra para çıkmasına neden oluyor.

5) Kampanyalara dikkat: Teknoloji marketleri ve telefon markaları indirimlerin yanı sıra “eskisini getir, yenisini götür” kampanyaları öne çıkmaya başladı. Bu sayede eski telefonunuzu vererek, satış fiyatına daha fazla indirim yaptırabilirsiniz. Paket (bundle) kampanyaları da takip etmeyi unutmayın. Akıllı telefon alırken yanında kablosuz kulaklık, akıllı saat gibi yan ürünleri de hediye olarak alabilirsiniz. Ayrıca bazı akıllı telefon markalarının Türkiye’de ücretsiz ekran değişimi kampanyası düzenlediğini belirtelim.

PASAPORT İLE SIM KART AYNI KİŞİNİN OLMALI

YAPILAN son düzenlemelerle birlikte yurtdışından satın aldığınız akıllı telefonları artık başkasının pasaportuna işletemiyorsunuz. SIM kartla pasaportun sahibinin aynı kişi olması gerekiyor. Dolayısıyla yurtdışına gidip gelmiyorsanız veya pasaportunuzda daha önce işlenmiş bir akıllı telefon varsa, yurtdışından telefon almak sizin için uygun olmayabilir. Ayrıca yurtdışından bir telefon aldığınız, bu telefonu kapanmadan

6 ay kullanabiliyorsunuz. Kayıt işlemini ise çıkış-giriş yaptıktan sonraki 1 ay içinde tamamlamanız gerekiyor.

Yeni dönemde telefon rehberi

 

 

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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