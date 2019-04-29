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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.04.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Yeni dönem yarın başlıyor! Tüm süreçler elektronik ortamda izlenebilecek

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Yeni dönem yarın başlıyor! Tüm süreçler elektronik ortamda izlenebilecek

Ticaret Bakanlığının dijital ihracatın kapısını araladığı "Kağıtsız Gümrük Projesi" yarın itibarıyla tüm gümrüklerde uygulanacak. Uygulamayla ihracatta kağıt belge ibrazı bitecek, arşivleme yükü ortadan kalkacak, zaman ve maliyet kaybı sona erecek.

Ticaret Bakanlığının dijital ihracatın kapısını araladığı "Kağıtsız Gümrük Projesi" yarın itibarıyla tüm gümrüklerde uygulanmaya başlanacak. İhracat işlemlerindeki süreçlerin elektronik ortamda izlenebileceği uygulamayla kağıt belge ibrazı sona erecek, arşivleme yükü ortadan kalkacak, belge ve sertifika beyanı esnasında yaşanan zaman ve maliyet kaybı önlenmiş olacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ticaret Bakanlığınca ihracata yönelik yürütülen "Kağıtsız Gümrük Projesi" ile gümrük beyannamesine eklenen tüm belgeler ve beyanname işlemlerine ilişkin tüm talepler elektronik ortama alındı. Bu kapsamda, gümrük beyannamesine eklenen belgeler gümrük idaresince kağıt ortamında saklanmayacak.

Kağıt ortamında eklenen belgeler, dijital ortamda Tek Pencere Sistemi üzerinden beyannameyle ilişkilendirilecek. Beyannameye ilişkin dilekçeler de aynı portal üzerinden dijital ortamda hazırlanarak Bilge Sistemi'ne gönderilecek. Beyannameyi incelemekle görevli memurlarca Bilge Sistemi'nden dijital ortamda yüklenen belgelere onay verilebilecek. Dilekçeler memur ekranından elektronik olarak da cevaplandırılabilecek.

TÜM SÜREÇLER ELEKTRONİK ORTAMDA İZLENEBİLECEK

Kağıtsız ihracat uygulamasıyla ihracatçı, ihracat beyannamesini ve eklerini ofisinden verebilecek. İlave belge talebi sistem mesajıyla iletilecek. İhracatçı, ilave talepleri elektronik ortamda gönderebilecek. Böylece, kağıtla belge ibrazı sona erecek, arşivleme yükü ortadan kalkacak, belge ve sertifika beyanı esnasında yaşanan zaman ve maliyet kaybı son bulacak. İhracat işlemlerinin tüm süreçleri elektronik ortamda sistem üzerinden takip edilebilecek. Bu kapsamda, 154 belge dijital ortamda işlem görecek.

Gümrüklerin modernleşmesi ve gümrük süreçlerinin dijitalleştirilmesine yönelik önemli çalışmaları hayata geçiren Ticaret Bakanlığınca, 30 Nisan'da tüm gümrüklerde uygulamaya alınacak sistemin denemeleri Esenboğa, Ankara Tır, Ambarlı ve Atatürk Havalimanı gümrük müdürlüklerinde yapılmıştı.

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