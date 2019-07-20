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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
20.07.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

Yeni destinasyonlara talep artıyor

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Yeni destinasyonlara talep artıyor

Yaz tatili için satılan biletler yerli turistin değişen tatil alışkanlıklarını yansıtıyor. 2019’un ilk 5 ayında 44 milyon kez ziyaret edilen seyahat sitesi obilet.com, popüler tatil yörelerinin yanı sıra alternatif destinasyonlara da talebin arttığını açıkladı. Isparta, Burdur ve Kırklareli bu yeni destinasyonların başında yer alıyor.

Ramazan Bayramı’ndaki 9 günlük tatil ile iç turizm açısından hareketli başlayan yaz dönemi hem otobüs hem de uçak biletlerinin satış rakamlarına yansıdı. Ayda 15 milyon kullanıcıya erişen Türkiye’nin önde gelen seyahat sitelerinden biri olan obilet.com, satılan uçak ve otobüs biletlerinden Türkiye’nin yaz tatili rotasını çıkardı.

Aile bütçesi yaz tatilinin süresini ve rotasını belirledi
Temmuz ayındaki 3 günlük tatili de değerlendiren vatandaşların seyahat rotaları, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki tatil yörelerinde yoğunlaşırken, zaman ve bütçeden kazanmak isteyenler hafta sonu seyahatlerine yönelmeyi tercih etti. Otobüs bileti satışlarına bakıldığında tatil için popüler noktalar olan Bodrum, Fethiye ve Marmaris yolculukları öne çıkıyor. Uçak biletlerinde ise tatil amaçlı uçuşların yüzde 40’ını oluşturan Antalya, İzmir, Bodrum ve Dalaman uçuşları ilk sıralarda yer alıyor.

Yeni trend 'hafta sonu seyahatleri'
obilet.com’a göre uzun tatil programları dışında hafta sonlarını farklı yerlere seyahat ederek değerlendirenlerin sayısı da gittikçe artıyor. Güney sahillerinin yanı sıra Isparta Lavanta Bahçeleri, Longoz Ormanları ile meşhur İğneada, beyaz kumu ve ılık suyu ile son zamanların en popüler destinasyonlarından biri olan Burdur’daki Salda Gölü, fotoğraflara konu olan meşhur yayları ile Karadeniz turları da seyahat severlerin uğrak rotaları arasında yer alıyor. Sosyal medya fotoğrafları için birbirinden güzel karelerin çekildiği yeni tatil lokasyonlarına olan ilgi, özellikle bu bölgelerdeki otobüs biletlerinde artış sağlıyor. obilet.com’un verilerine göre bu bölgelere Haziran ve Temmuz aylarında 221 bin 43 adet bilet satışı gerçekleştirildi.

2018 Haziran ve Temmuz dönemine göre bilet satışlarında yüzde 81 artış oldu
Bu yaz tercih edilen tatil rotalarını değerlendiren obilet.com CEO’su Yiğit Gürocak, " 'Bodrum, Marmaris gibi tatil yöreleri popülerliğini korurken, buraların çok kalabalık olmaya başlaması vatandaşların farklı alternatiflere yönelmesine neden oluyor' demek bu şehirlere biraz olumsuzluk katıyor. Onun yerine, bu yıl Bodrum, Marmaris gibi tatil yöreleri popülerliğini korumaya devam ederken, büyük şehirlere yakın Kuşadası, Ayvalık ve Altınoluk gibi alternatif destinasyonların da özellikle otobüs yolculuğunda oldukça fazla tercih edilen yerler olarak öne çıktığını görüyoruz.Hafta sonlarını seyahat ederek değerlendirmek isteyenlerin tercih ettiği alternatif rotalar da bilet satışlarına yansıyor. Geçtiğimiz Haziran-Temmuz dönemine göre otobüs bilet satışlarında yüzde 100 artış yaşadık” diye konuştu.

Ramazan Bayramı’nda çok sayıda insanın seyahat ettiğini belirten Gürocak, yaklaşan Kurban Bayramı tatilini hatırlatarak vatandaşları biletlerini erkenden almaları konusunda uyardı. Gürocak, “Tatil yörelerine şimdiden talep artmış durumda. Bayram tatillerinde birçok otobüs firması ek sefer koyarak seyahat edecek vatandaşların mağdur olmaması için elinden geleni yapıyor” dedi.

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