Yeni çağın ilk harcı

TÜRKİYE’nin yarım asırlık hayali olan nükleer güç santralı için ilk temel dün atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santralı’nın temelini birlikte attı. Ankara Beştepe’de bir araya gelen Erdoğan ve Putin, santral temeli için butona bastılar ve Mersin’de Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile beraberindeki Rus ve Türk çalışanlar temele harcı döktüler. Erdoğan ve Putin, 2023’teki Akkuyu Nükleer Güç Santralı’nın açılış törenini de birlikte yapmak için sözleşti.

Akkuyu Nükleer Güç Santralı temel atma töreninde, Putin, bu yenilikçi projenin son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu: “Bugün sadece ilk nükleer santralın inşasına tanık olmuyoruz, Türkiye’nin nükleer enerji sektörünü kurmaktayız. Yeni bir sektör oluşturuyoruz. Türkiye gerçekten gelişmiş bir ülke fakat bu tamamen başka bir dönem. Bu santralın kurulmasında önde gelen çözümler ekonomik açıdan olumlu teknolojiler olarak uygulanacak. Güvenlik standartları yüksek, çevre dostu bir santral olacak. Bu santralın devreye girmesi, çalışması ekonominin gelişmesine yararlı olacak, bilim ve teknoloji potansiyelini artıracak, ucuz ve temiz enerji sağlayacak.”

350 KOBİ’YE FIRSAT

Projenin Rus ortaklarının Türkiye’deki KOBİ’lerle iş yapmak istediğini, projeye katılmaları ve siparişleri almaları için çalıştıklarını belirten Putin, bunun için 350 Türk şirketinin tedarikçi listesine dahil olacağını duyurdu. Putin, şöyle devam etti: “Böylece hem Rusya’da hem Türkiye’de yeni işyerleri kurulacak. Her iki ülkede yüksek nitelikli uzmanlar yetiştirilecek. Bu mezunlar Akkuyu’da istihdam edilecek. Ayrıca Türk ortaklarımıza, Akkuyu’ya stratejik yatırım statüsü verilmesi kararından dolayı teşekkür ediyorum. Bu çeşitli imtiyazlar sağlayacak, santral inşasını ekonomik açıdan da cazibeli hale getirecek. İddialı bir hedefimiz var, 2023 senesinde ilk enerji blokunun devreye girmesini sağlamak istiyoruz. Ben değerli dostum Erdoğan ile bunun gerçekleşmesi için elimizden geleni yapma konusunda mutabık kaldık. Proje Türk Rus dostluğunun da simgesi olacak.”



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Ankara Beştepe’den butona bastı ve Mersin’deki Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve beraberindeki Rus ve Türk teknik heyet temeli attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da hem Türkiye’nin kalkınması hem de Rusye ile enerji işbirliği adına tarihi bir ana şahitlik edildiğini söyleyerek, şöyle konuştu: “Akkuyu Nükleer Güç Santralı’nın temelini burada değerli dostum Putin ile birlikte atmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Ülkelerimizin özellikle son 15 yılda ikili münasebetlerde katettiği büyük mesafe geleceğimiz adına çok önemli referanstır. 7’nci toplantısını gerçekleştireceğimiz üst düzey işbirliği konseyi de ilişkilerimizin geldiği seviyenin sembolü olmuştur. Rusya ile birlikte bir çok stratejik projeyi de hayata geçeriyoruz. S400 hava savunma sistemleri, Türk Akım, Akkuyu bunlardan sadece birkaçıdır, ülkelerimiz Suriye’deki terör tehdidinin ve çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi noktasında da yakın işbirliği içinde.”

NÜKLEER AİLESİNDEYİZ

Erdoğan, Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü olan 2023’te ise dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefini patırlatarak bu durumun enerjiye olan ihtiyacı artması anlamına geldiğini kaydetti. Erdoğan, “Petrol ve doğalgaz ile yenilenebilir kaynaklarda son 15 yılda daha önce hayali dahi kurulamayacak projeleri hayata geçirdik. Enerji güvenliği için enerji sektörümüzün her alanında yatırımlarımız kesintisiz devam ediyor. Ülkemizin güvenli sürdürülebilir enerjiye sahip olacağı gelecek için nükleer enerji önemli bir yer tutuyor. Halihazırda dünyada 31 ülke elektriğin önemli bir bölümünü 450 nükleer santraldan elde ediyor. 16 ülkede 55 santral da inşa halinde. Akkuyu ile bu sayı 56 oluyor. 2023 yılında ilk reaktörün devreye alınmasıyla nükleer enerji kullanan ülkeler ailesine dahil olacağız. Cumhuriyet’in 100. yılını enerji alanında da tarihi bir eserle taçlandırmış olacağız” dedi.

ÖNEMLİ BİR MİLAT YAŞIYORUZ





ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da yaptığı konuşmada, en büyük projenin temelinin atıldığını dile getirerek, şöyle konuştu: “Nükleer enerji arz güvenliği açısından çok önemli rol oynayacak. Nükleer santrallar sayesinde iklim ve mevsim koşullarına bağlı kalmadan kesintisiz elektrik üreteceğiz ve bunu sıfır emisyonla, sera gazı salınımı yapmadan gerçekleştirmiş olacağız. Verimli enerjinin yanı sıra sanayiden tarıma, uydu ve haberleşmeden, sağlığa kazandıracağı nükleer teknoloji kapasitesini düşününce enerji ve teknoloji alanında önemli bir miladı yaşadığımız açıktır. En ileri teknolojiyle inşa edilecek santraldır, en yüksek güvenlik standartlarına sahip 3 artı nesil reaktörlerle enerji üretmiş olacağız. Akkuyu, inşaatın başlamasıyla 10 bin kişilik istihdam alanı sağlayacak ve bunun yüzde 80’i Türk çalışan olacak. Santral işletmeye alındığında 3500 kişi tesislerde çalışacak. Malzeme ve ekipmanlar Türk şirketleri tarafından tedarik edilecek, sanayiye milyarlarca dolarlık iş imkanı oluşacak. Ortak yatırımlar hem ülkemize hem bu alanda teknoloji alanında yerli teknoloji ve üretim kapasitesinin genişlemesini sağlayacak. Teknolojinin ülkemize kazandırılması için 248 öğrenciden 38’i döndü. Öğrencilerimiz bilgi ve tecrübeleriyle nükleer teknolojinin yerlileşmesi konusunda çok ama çok önemli rol oynayacak.”

DAHA SAĞLIKLI ENERJİ SEPETİ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, nükleer santralın tüm üniteleriyle devreye girdiğinde Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayabileceğini belirterek, böylece enerji sepetinin daha sağlıklı hale getirileceğini vurguladı. Erdoğan, şöyle devam etti: “Nükleer karbondioksit salınımı olmayan temiz enerji kaynağıdır. Enerji güvenliğine katkı sağlarken iklim değişikliğiyle mücadelede de önemli rol oynayacak. Yetkin uluslararası çapta söz sahibi insan kaynağımızın yetişmesinde de katkısı olacak. Türkiye’nin pek çok eseri gibi Akkuyu’yu hayata geçirmek de bize nasip oldu. Akkuyu’ya karar verdiğimiz andan itibaren Putin başta olmak üzere tüm Rus bakanlarıyla yakın mesaimiz oldu. Takdire şayan işbirliği sergiledirler. Böylesine çetrefili konuda kısa sürede mesafe almamızın sebebi iki tarafın ortaya koyduğu işbirliği ruhudur. Putin başta olmak üzere tüm Rus yetkililere teşekkür ediyorum. Başbakanıma, TBMM başkan ve milletvekillerine, daha önceki enerji bakanlarıma teşekkür ediyorum. Enerji Bakanı ile yetkililere de tebrikleri iletiyorum.”