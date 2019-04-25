Yeni binada dönüşüm

TEMELİNİ 2017 yılında attığı yeni genel merkezini 4 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla resmen hizmete açmaya hazırlanan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), yeni binası ile birlikte yapısal bir dönüşüme de imza attı. Önümüzdeki günlerde yeni organizasyon yapısını tanıtması beklenen ve ‘Yeni binaya yeni MÜSİAD’ şeklinde değerlendirilebilecek bu dönüşüm çerçevesinde, kurumun 94 ülkede 224 noktadaki yurtdışı teşkilatı ‘MÜSİAD Global’ adı altında toplandı. Türkiye’de 87 noktadaki teşkilat yapılanması da bundan sonra ‘MÜSİAD Yerel’ olarak faaliyet yürütecek. Uluslararası arenada öne çıkan 28 iş insanı örgütünün incelenerek şekillendirildiği yeni yapıda MÜSİAD, Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen uluslararası yatırımcılara destek vermek amacıyla ‘MÜSİAD Invest’i hayata geçiriyor.

İNŞAAT YERİNE AKILLI ŞEHİR

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, ekonomik ve toplumsal hayattaki değişim ile birlikte MÜSİAD’ın da ciddi bir tazelenme ve Sdönüşüm gerçekleştirdiğini belirterek, şöyle konuştu: “Politika geliştirme ve planlama, iş ortamı geliştirme ve uygulama eksenleri üzerine bina ettiğimiz bu yeni yapıyla, bürokrasiden uzak, küçük ve verimli çalışma komiteleri ekseninde kümelenen yeni bir yönetim modeline geçiyoruz. Şu anda bünyemizde bulunan sektör komitelerimizin adı dahil tüm yapısını değiştirdik. Tematik kavramlar üzerine kurulan komite yapılarında yeni ekonomik mimarinin gereklerine uygun sürekli değişen ve yenilenen hiyerarşinin en aza indirildiği bir yapıyla yeni dönemine başlatacağız. Örneğin ‘inşaat’ yerine ‘akıllı şehirler’, ‘gıda’ yerine ‘tarımsal kalkınma’ gibi daha kapsayıcı kavramları öne çıkaracağız. Her bir sektör komitesi somut projeler geliştirerek daha proaktif bir yapıya kavuşacak.”

100 ÜLKEDE TEMSİLCİLİK

Bilgi ile değer üretme, aksiyon ile iş ortamı üretme şeklinde bir yönetim modeli benimsediklerini kaydeden Kaan MÜSİAD’daki değişimi anlatmaya şöyle devam etti: “Yapımızı satışa yönelik üretim hatları geliştirme mantığı üzerine inşa ediyoruz. Hiyerarşik klasik yönetim anlayışları yerine sarmal bir yapıyı benimsiyoruz. Çekirdekte üretilen bilginin katmanlar halinde çoğalarak yayılacağı ve bu şekilde oto denetimin yapılacağı bir modeli tartışıyoruz.” Teşkilatlanma çalışmaları kapsamında Libya ve Şili’de temsilcilik açtıklarını söyleyen Kaan, “Şu an 94 ülkede 224 noktadayız. Önümüzdeki 3 aylık süre zarfında 100 ülkede temsil edilmeyi hedefliyoruz. Özellikle Arap coğrafyasında teşkilatlanma çalışmalarımıza hız verdik. Hali hazırda; Suudi Arabistan, Irak, Katar, Dubai, Fas, Cezayir, Ürdün, Kuveyt, Umman, Libya, Suriye olmak üzere 13 ülkede temsilciliklerimiz bulunuyor” şeklinde konuştu.

DEVLETİN BİLGİ KASASI OLACAĞIZ

ABDURRAHMAN Kaan, dünyada bilgi ve paranın birlikte konuşulduğu yeni bir döneme girildiğini belirterek, “Türkiye’de ve uluslararası arenada 11 bin üyemiz ve 60 bine yakın işletmemizle Türkiye’nin en yaygın yerel ve küresel sermaye platformlarından biriyiz. Bu bakımdan sahadan mikro düzeyde önemli bir bilgi akışı sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla hem yerelde hem de global anlamda devletin bilgi kasası olma yolunda ilerliyoruz” diye konuştu.

EKONOMİYE RACON KESEMEZSİNİZ!

EKONOMİYİ ‘zarif bir kadın’ olarak niteleyen Abdurrahman Kaan, “Ekonomiyi çok iyi anlamanız gerekir. Ekonomi de zaman zaman nazlanır, küser, içine kapanır. Zaman zaman da çok serbest bıraktığınızda kontrol ister. Ama kesinlikle ihtiyaçlarına uygun davranmalısınız, ekonomiye racon kesemezsiniz” dedi.