Yeni başarı hikâyesi yazmaya başladık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk Lirası’nda sağlanan ciddi güçlenmenin, Türk özel sektörünü sıkı bir şekilde motive ettiğini ifade ederek, “Kesinlikle gevşemeyeceğiz. Politikalarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye hükümetimiz olarak devam edeceğiz. Risk primlerimiz düşmeye, bu anlamdaki temellerin daha da sağlamlaşması için, zayıflıklarımızı güçlendirecek adımları aynı motivasyonla atmaya devam edeceğiz. Türkiye yeni bir ekonomi başarı hikayesi yazmaya başlamıştır” dedi. Albayrak, 2018 BRICA İstanbul Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, Türkiye olarak hep ticarette korumacılığa karşı çıktıklarına dikkat çekerek “Rekabetçiliğin ancak inovasyon ve verimlilikle geleceğini savunduk. Bu duruşumuzu, söylemimizi savunmaya devam edeceğiz. Zaten Türkiye olarak ekonomi politikalarımızı da yenilikçiliği, teknolojik gelişmeyi ve verimliliği destekleyecek şekilde kurguluyoruz. Bu yönde değişim ve dönüşüm adımlarını attık, atmaya devam ediyoruz” dedi.

GÜÇLENEREK ÇIKTIK

Son 5 yılda yaşananlara rağmen Türkiye’nin, güçlü temelleri sayesinde bu süreçten daha da güçlenerek çıktığını vurgulayan Albayrak, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu sağlam temeller bugün de Türk ekonomisinin direncinin ana unsurudur. Önümüzdeki dönemde Türkiye olarak bu temelleri daha da güçlendireceğiz, sağlamlaştıracağız. Özellikle kamu maliyesinin çıpa olma özelliğini güçlendirerek adımlarımızı bu yönde daha da sağlam atacağız. Bankacılık sektörünün güçlü sermaye yapısını muhafaza edeceğiz. Risklere karşı daha da dayanıklı hale getirecek analitik yöntemlerle bugüne kadar birçok uygulamayı hayata geçirdik. Yeni dönemde daha da yenilerini hayata geçirmeye devam edeceğiz. Hükümet olarak bankacılık sektörümüzü de, reel sektörümüzü de bu anlamda destekleyecek imkanlarımızla, kararlılığımızla önümüzdeki dönemde sahada kararlı bir şekilde ortada olacağız.”

RİSK PRİMİNDE DÜŞÜŞ

Albayrak, uluslararası piyasadaki Türkiye’nin risk priminde önemli bir düşüş, önemli bir iyileşme görüldüğünü belirterek, “Risk priminin ana göstergelerinden biri olan CDS primleri, son bir ayı aşkın zamanda yaklaşık 200 baz puandan fazla gerileme ve iyileşme ortaya koydu” ifadelerini kullandı. Albayrak, “Bugüne kadar ağırlıklı yurtiçi ve yurtdışı piyasalar Yeni Ekonomi Programı (YEP) ve aldığımız diğer tedbirlerin hepsine çok olumlu reaksiyon gösterdi. Türk Lirası dolar karşısında aynı dönemde yaklaşık yüzde 21 oranında değer kazandı. Son bir ay… Hazinenin iç borçlanma faizleri yine baz puan olarak baktığımızda 230 baz puanın üzerinde bir gerileme ortaya koydu.” Uluslararası piyasalardaki ABD doları cinsinden tahvillerin getirilerindeki artışa dikkati çeken Albayrak, Borsa İstanbul 100 Endeksi’nin söz konusu dönemde yüzde 4’ün üzerinde değer kazandığını kaydetti.

DALGALANMA DURDU

Albayrak, Türkiye ekonomisinin spekülatif atakları başarıyla savuşturduğunu ifade ederek, “Türkiye ekonomisinde ve finansal piyasalarda yaşanan tüm bu dalgalanma süreci durdu, güçlü bir şekilde stabilize olarak, sağlam adımlarla yoluna devam etmeye başladı” diye konuştu. Yerel para biriminin dolar karşısında değerlenme oranı ve CDS primlerindeki iyileşme nedeniyle Türkiye’nin Brezilya ile birlikte yükselen piyasalardan pozitif ayrıştığını anlatan Albayrak, Türkiye’nin tahvil faizindeki gerileme nedeniyle bu alanda da gelişen piyasalar arasında ilk 2’de yer aldığını söyledi. Albayrak, ekonomi yönetiminin hayata geçirdiği eylemlerin yatırımcılar tarafından olumlu karşılandığını belirterek, Türkiye’nin sağlam ekonomik ve finansal göstergelerine duyulan güvenin teyit edildiğini söyledi.

KAYNAK SAĞLAMA SORUNUMUZ YOK



AĞUSTOS ayında maruz kalınan spekülatif ataklarla başarılı bir şekilde mücadele ettiklerini belirten Albayrak, şunları kaydetti: “Spekülatif ataklarla birlikte oluşturulmak istenen karamsar tabloya, panik havasına izin vermedik. Birileri Türkiye için karamsar bir fotoğraf, hatta felaket senaryoları üretmeye çalışsa da biz ilk günden beri söylediğimiz çerçevede adım adım, rasyonel politikalarla, güçlü, güven veren söylem ve duruşumuzla süreci çok ama çok güçlü bir şekilde yöneterek geride bıraktık. Türkiye’nin kaynak sağlama sorunu yok. Biz bunu her yerde ifade ediyoruz. Geçen hafta Bali’de de söyledik. Türkiye’nin borç stoku ortada. Dünyanın en düşüklerinden biri. Hane halkı borç stoku ortada, dünyanın en düşüklerinden bir tanesi. Toplam Türkiye bilançosuna baktığımızda Türkiye’nin gayri safi milli hasılaya oranı yüzde 135’lerdeyken gelişmekte olan ülkeler yüzde 211’de. Dünya ortalaması 318’de. Türkiye’nin dolayısıyla o anlamda likidite ve ‘işte bu sorunu var’ yok. ‘Kaynak bulunamıyor’, ‘şu’, ‘bu’ … bu algıyı oluşturmaya çalışanlar, geçtiğimiz salı günü gerçekleştirdiğimiz tahvil ihracıyla gereken dersleri zannediyorum almışlardır.”

BRICA NEDİR?



Çin’in 2013 yılında açıkladığı Kuşak ve Yol girişiminin iş dünyası ayağı. BRICA yani Kuşak ve Yol Sanayi ve Ticaret Birliği, İpek Yolu üzerindeki ülkeler arasındaki ortaklıkları arttırmak için kurulan işbirliği mekanizması. 29 ülke ve bölgeden 31 iş dünyası kuruluşu da BRICA üyesi. TÜSİAD da BRICA’da kurucu üye. İlk toplantısını 2017’de Mısır’da yapan BRICA ikinci zirvesini İstanbul’da düzenliyor.





KUŞAK VE YOL İÇİN ÖZEL MEKANİZMA



TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, kurucu üyeleri arasında yer aldıkları BRICA’nın zirvesinde özel sektörün nasıl bir rol oynayacağını tartışacaklarını belirtti. Çin’in çok uzun süredir TÜSİAD’ın gündemindeki öncelikli ülkelerden olduğunu vurgulayan Bilecik, şöyle konuştu: “5 yıl önce cesaretle başlatılan kuşak ve yol projesi 21 trilyon dolara ulaşan 68 ülkeyi kapsaması nedeniyle yüzyılın en büyük ekonomi projesi. 5. yılında muhtelif belirsizlikler ve şeffaflık sorunları da mevcut ve doğal. Bunların ele alınarak açık bir yapının oluşturulması projeyi herkes için kazan kazan hareketine dönüştürür. Türkiye için önemli fırsatlar sunuyor. Çin, Almanya’nın ardından en büyük ticaret ortağımız payı artıyor ve memnuniyet duyuyoruz. Ama aramızdaki ticarette önemli dengesizlik mevcut. Bu dengesizliğin ortadan kalkması sağlayacağı yatırım ve finansman imkanlarından yararlanmak için Türkiye’nin proje yaklaşımını tek elden yürütecek mekanizmanın kurulmasının son derece faydalı olduğunu düşünüyoruz.”