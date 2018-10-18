Yeni başarı hikâyesi yazmaya başladık

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriYeni başarı hikâyesi yazmaya başladık
GeriEkonomi Yeni başarı hikâyesi yazmaya başladık
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
18.10.2018 - 22:54, Son Güncelleme:

Yeni başarı hikâyesi yazmaya başladık

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeni başarı hikâyesi yazmaya başladık

Son 1 ayda risk priminin iyileştiğini, Türk Lirası’nın dolara karşı yüzde 21 değer kazandığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, politikaları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti. Albayrak, Türkiye’nin yeni bir ekonomi başarı hikâyesi yazmaya başladığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk Lirası’nda sağlanan ciddi güçlenmenin, Türk özel sektörünü sıkı bir şekilde motive ettiğini ifade ederek, “Kesinlikle gevşemeyeceğiz. Politikalarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye hükümetimiz olarak devam edeceğiz. Risk primlerimiz düşmeye, bu anlamdaki temellerin daha da sağlamlaşması için, zayıflıklarımızı güçlendirecek adımları aynı motivasyonla atmaya devam edeceğiz. Türkiye yeni bir ekonomi başarı hikayesi yazmaya başlamıştır” dedi. Albayrak, 2018 BRICA İstanbul Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, Türkiye olarak hep ticarette korumacılığa karşı çıktıklarına dikkat çekerek “Rekabetçiliğin ancak inovasyon ve verimlilikle geleceğini savunduk. Bu duruşumuzu, söylemimizi savunmaya devam edeceğiz. Zaten Türkiye olarak ekonomi politikalarımızı da yenilikçiliği, teknolojik gelişmeyi ve verimliliği destekleyecek şekilde kurguluyoruz. Bu yönde değişim ve dönüşüm adımlarını attık, atmaya devam ediyoruz” dedi.

GÜÇLENEREK ÇIKTIK

Son 5 yılda yaşananlara rağmen Türkiye’nin, güçlü temelleri sayesinde bu süreçten daha da güçlenerek çıktığını vurgulayan Albayrak, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu sağlam temeller bugün de Türk ekonomisinin direncinin ana unsurudur. Önümüzdeki dönemde Türkiye olarak bu temelleri daha da güçlendireceğiz, sağlamlaştıracağız. Özellikle kamu maliyesinin çıpa olma özelliğini güçlendirerek adımlarımızı bu yönde daha da sağlam atacağız. Bankacılık sektörünün güçlü sermaye yapısını muhafaza edeceğiz. Risklere karşı daha da dayanıklı hale getirecek analitik yöntemlerle bugüne kadar birçok uygulamayı hayata geçirdik. Yeni dönemde daha da yenilerini hayata geçirmeye devam edeceğiz. Hükümet olarak bankacılık sektörümüzü de, reel sektörümüzü de bu anlamda destekleyecek imkanlarımızla, kararlılığımızla önümüzdeki dönemde sahada kararlı bir şekilde ortada olacağız.”

Yeni başarı hikâyesi yazmaya başladık

RİSK PRİMİNDE DÜŞÜŞ

Albayrak, uluslararası piyasadaki Türkiye’nin risk priminde önemli bir düşüş, önemli bir iyileşme görüldüğünü belirterek, “Risk priminin ana göstergelerinden biri olan CDS primleri, son bir ayı aşkın zamanda yaklaşık 200 baz puandan fazla gerileme ve iyileşme ortaya koydu” ifadelerini kullandı. Albayrak, “Bugüne kadar ağırlıklı yurtiçi ve yurtdışı piyasalar Yeni Ekonomi Programı (YEP) ve aldığımız diğer tedbirlerin hepsine çok olumlu reaksiyon gösterdi. Türk Lirası dolar karşısında aynı dönemde yaklaşık yüzde 21 oranında değer kazandı. Son bir ay… Hazinenin iç borçlanma faizleri yine baz puan olarak baktığımızda 230 baz puanın üzerinde bir gerileme ortaya koydu.” Uluslararası piyasalardaki ABD doları cinsinden tahvillerin getirilerindeki artışa dikkati çeken Albayrak, Borsa İstanbul 100 Endeksi’nin söz konusu dönemde yüzde 4’ün üzerinde değer kazandığını kaydetti.

DALGALANMA DURDU

Albayrak, Türkiye ekonomisinin spekülatif atakları başarıyla savuşturduğunu ifade ederek, “Türkiye ekonomisinde ve finansal piyasalarda yaşanan tüm bu dalgalanma süreci durdu, güçlü bir şekilde stabilize olarak, sağlam adımlarla yoluna devam etmeye başladı” diye konuştu. Yerel para biriminin dolar karşısında değerlenme oranı ve CDS primlerindeki iyileşme nedeniyle Türkiye’nin Brezilya ile birlikte yükselen piyasalardan pozitif ayrıştığını anlatan Albayrak, Türkiye’nin tahvil faizindeki gerileme nedeniyle bu alanda da gelişen piyasalar arasında ilk 2’de yer aldığını söyledi. Albayrak, ekonomi yönetiminin hayata geçirdiği eylemlerin yatırımcılar tarafından olumlu karşılandığını belirterek, Türkiye’nin sağlam ekonomik ve finansal göstergelerine duyulan güvenin teyit edildiğini söyledi.

KAYNAK SAĞLAMA SORUNUMUZ YOK

AĞUSTOS ayında maruz kalınan spekülatif ataklarla başarılı bir şekilde mücadele ettiklerini belirten Albayrak, şunları kaydetti: “Spekülatif ataklarla birlikte oluşturulmak istenen karamsar tabloya, panik havasına izin vermedik. Birileri Türkiye için karamsar bir fotoğraf, hatta felaket senaryoları üretmeye çalışsa da biz ilk günden beri söylediğimiz çerçevede adım adım, rasyonel politikalarla, güçlü, güven veren söylem ve duruşumuzla süreci çok ama çok güçlü bir şekilde yöneterek geride bıraktık. Türkiye’nin kaynak sağlama sorunu yok. Biz bunu her yerde ifade ediyoruz. Geçen hafta Bali’de de söyledik. Türkiye’nin borç stoku ortada. Dünyanın en düşüklerinden biri. Hane halkı borç stoku ortada, dünyanın en düşüklerinden bir tanesi. Toplam Türkiye bilançosuna baktığımızda Türkiye’nin gayri safi milli hasılaya oranı yüzde 135’lerdeyken gelişmekte olan ülkeler yüzde 211’de. Dünya ortalaması 318’de. Türkiye’nin dolayısıyla o anlamda likidite ve ‘işte bu sorunu var’ yok. ‘Kaynak bulunamıyor’, ‘şu’, ‘bu’ … bu algıyı oluşturmaya çalışanlar, geçtiğimiz salı günü gerçekleştirdiğimiz tahvil ihracıyla gereken dersleri zannediyorum almışlardır.”

BRICA NEDİR?

Çin’in 2013 yılında açıkladığı Kuşak ve Yol girişiminin iş dünyası ayağı. BRICA yani Kuşak ve Yol Sanayi ve Ticaret Birliği, İpek Yolu üzerindeki ülkeler arasındaki ortaklıkları arttırmak için kurulan işbirliği mekanizması. 29 ülke ve bölgeden 31 iş dünyası kuruluşu da BRICA üyesi. TÜSİAD da BRICA’da kurucu üye. İlk toplantısını 2017’de Mısır’da yapan BRICA ikinci zirvesini İstanbul’da düzenliyor.

Yeni başarı hikâyesi yazmaya başladık

KUŞAK VE YOL İÇİN ÖZEL MEKANİZMA

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, kurucu üyeleri arasında yer aldıkları BRICA’nın zirvesinde özel sektörün nasıl bir rol oynayacağını tartışacaklarını belirtti. Çin’in çok uzun süredir TÜSİAD’ın gündemindeki öncelikli ülkelerden olduğunu vurgulayan Bilecik, şöyle konuştu: “5 yıl önce cesaretle başlatılan kuşak ve yol projesi 21 trilyon dolara ulaşan 68 ülkeyi kapsaması nedeniyle yüzyılın en büyük ekonomi projesi. 5. yılında muhtelif belirsizlikler ve şeffaflık sorunları da mevcut ve doğal. Bunların ele alınarak açık bir yapının oluşturulması projeyi herkes için kazan kazan hareketine dönüştürür. Türkiye için önemli fırsatlar sunuyor. Çin, Almanya’nın ardından en büyük ticaret ortağımız payı artıyor ve memnuniyet duyuyoruz. Ama aramızdaki ticarette önemli dengesizlik mevcut. Bu dengesizliğin ortadan kalkması sağlayacağı yatırım ve finansman imkanlarından yararlanmak için Türkiye’nin proje yaklaşımını tek elden yürütecek mekanizmanın kurulmasının son derece faydalı olduğunu düşünüyoruz.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yeni başarı hikâyesi yazmaya başladık

Kriz değil yavaşlama

Dünyanın en genç milyarderi! Öyle bir özelliği var ki...

Akaryakıtta 2019 ÖTV geliri hedefi 68.7 milyar TL