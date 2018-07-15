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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
15.07.2018 - 22:22, Son Güncelleme:

Yeni bakandan hızlı hamle

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Yeni bakandan hızlı hamle

9 Temmuz’da bakanlığı açıklanan ve bir gün sonra görevi devralan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum hızla işe koyuldu. Kurum, sektör temsilcilerini dinledi ve sorunların çözümü için çalışmalara başladı.

Yeni bakandan hızlı hamleYENİ Çevre ve Şehircilik Bakanının inşaat sektörünün mutfağından gelmesinin de etkisiyle hızla aksiyon alındı. Eski Emlak Konut GYO Genel Müdürü olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum vakit kaybetmeden inşaat sektörünün temsilcileri ile makamında bir araya geldi. Cumartesi günü, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin, İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım ve Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, Bakanı ziyaret etti. Bir süredir durgun bir dönem geçiren gayrimenkul sektörünün sorunları bu görüşmede masaya yatırıldı. Yaklaşık 3 saat süren görüşmede sektörün beklentileri ve çözüm önerileri değerlendirildi.

YOL HARİTASI
Edinilen bilgilere göre toplantıda sektörün kısa, orta ve uzun vadeli planları yapıldı, yol haritası çizildi. Sektörün sağlıklı büyümesi, büyümenin önündeki engeller ana gündem maddeleri oldu.

Kamu son dönemde sektöre önemli katkılar sağlasa da sektör temsilcileri kısa vadeli değil kalıcı teşvikler beklediklerini iletti. KDV ve tapu harçlarında indirim, konut kredi faizlerinin makul seviyede tutulması konuşuldu. Yabancıya yapılan satışlarda vatandaşlık için 1 milyon liralık alım şartı gelmişti. Sektör bunun 300 bin dolara inmesini istedi. İnşaat şirketlerinin KDV alacakları ve Eximbank destekleri de değerlendirildi.

ERİŞİLEBİLİR KONUT
Lüks konut yerine erişilebilir konut üretmek isteyen sektör temsilcileri orta ve uzun vadede ucuz arsa üretimi sağlanması için de destek istedi. Ülke genelinde 7 milyonu aşkın konutun dönüşümü uzun süredir gündemde. Bu konuda istenilen hızda olmadıklarını belirten sektör temsilcileri süreci hızlandıracak yasal düzenlemeler de bekliyor.

Öte yandan Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlerini de Ankara’ya çağırdı ve bilgi aldı.

Gayrimenkul sektöründeki oyuncular yeni bakanın sektörü ve güncel sorunları çok iyi bildiğini, bu nedenle geçmiş dönemlere kıyasla daha hızlı çözüm yolu bulunacağını düşünüyor.

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