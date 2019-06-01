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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.06.2019 - 13:57, Son Güncelleme:

Yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarına elektronik teslimat

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Yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarına elektronik teslimat

 Yeminli mali müşavirlik tasdik raporları, Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda gönderilebilecek.

Yeminli mali müşavirlerin düzenleyecekleri yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarının, Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) elektronik ortamda gönderilmesinin önü açıldı.

Başkanlığın, Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeminli mali müşavirlerin düzenlediği yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarının elektronik ortamda gönderilmesi için yapılan düzenlemeyle, söz konusu raporların gönderilmesinde gelişen bilgi işlem teknolojilerinden yararlanılması ve raporların kolay, hızlı, ekonomik ve güvenilir bir şekilde idareye intikali amaçlanıyor.

Yeminli mali müşavirler, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarını elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderebilecek. Tasdik raporlarından hangilerinin elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden alınacağı, GİB tarafından ayrıca duyurulacak ve bu duyuruda belirtilen tarihten itibaren söz konusu raporlar elektronik ortamda ulaştırılacak.

Elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderileceği duyurulmayan raporların, mevcut hükümler çerçevesinde kağıt ortamında verilmesine devam edilecek.

Raporlarını internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderecek olan yeminli mali müşavirlerin sistemi kullanmaya yönelik kullanıcı kodu ve şifre almak için bağlı bulundukları vergi daireleri veya interaktif vergi dairesi üzerinden başvuru yapmaları gerekecek.

Yeminli mali müşavirler tarafından 2019 yılında verilecek Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporları, tebliğ çerçevesinde elektronik ortamda veya kağıt ortamında ihtiyari olarak gönderilebilecek. Söz konusu raporlar, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ise zorunlu olarak sadece elektronik ortamda ulaştırılacak.

Yeminli mali müşavirlerin, tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kağıt ortamında verdiği raporları ayrıca internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda göndermesi gerekmeyecek.

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