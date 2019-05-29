Yeminli mali müşavirlik sınavı ne zaman yapılacak?
Yeminli mali müşavirlik (YMM) sınavı için merakla beklenen sınav tarihi belli oldu. TESMER adresi üzerinden yapılacak olan ön başvurular, TÜRMOB tarafından değerlendirmeye alınacak. İkinci dönem YMM sınavı ise 22 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde yapılacak. İşte, ilk dönem YMM sınavı hakkında detaylı bilgiler
Yeminli mali müşavirlik (YMM) 2'nci dönem sınavları 22 Ağustos-1 Eylül'de gerçekleştirilecek.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, ilk kez YMM sınavına katılacaklar için son başvuru tarihi 17 Haziran olarak belirlendi. Tekrar sınava katılacaklar ise başvurularını 17 Haziran-17 Temmuz'da yapabilecek.
İlk kez sınava katılacak adaylar, https://ssi.tesmer.org.tr adresi üzerinden ön başvurularını tamamladıktan sonra belgenin çıktısını, sınav başvuru dosyasıyla TÜRMOB Başkanlığına gönderecek.
Tekrar sınava katılacak adayların ise söz konusu internet adresinden başvuru yapmaları yeterli olacak.
YMM 2. dönem sınavları 22 Ağustos-1 Eylül'de yapılacak.
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