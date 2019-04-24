Yemi yutmayın

SOSYAL medya dolandırıcıları son hedef olarak kendilerine çiftçileri seçti. Bazıları çeşitli satış sitelerinden olmayan süt ineklerini satışa çıkarırken, bazıları piyasa fiyatlarının çok altında hayvan yemi sattığını iddia ediyor. Özellikle Facebook gibi sosyal medya sitelerinde oluşturulan gruplara dahil olan dolandırıcılar, burada düşük fiyattan hayvan yemi temin ettiklerini söyleyerek çiftçileri kandırmaya çalışıyor. Bu yöntemle dolandırılan sayıları da bir hayli fazla. Son olarak Facebook’ta ‘hayvan alım satım’ grubunda numarasını paylaşan biri tarafından dolandırıldığını ifade eden bir çiftçi sistemi şöyle anlattı: “Facebook grubunda ton fiyatı 800 TL’den yonca satıldığını gördüm. Orada yazan numarayı aradım. Karşıdaki kişiyle anlaştık. Bana hangardan fotoğraflar bile attılar. Benden ilk etapta sadece nakliye ücreti istediğini, TIR’ın istenilen bölgeye ulaşmasının ardından yoncanın parasını ödeyebileceğimi söyledi. Ben de istenilen nakliye ücreti olan 1800 TL’yi gönderdim. TIR şoförünün numarasını bana gönderdi. Ancak şoföre bir türlü ulaşamadık. Sonrasında ise yoncayı satan kişiyle de temas kuramadık.”

Bu şekilde Facebook gruplarında numarasını paylaşan bir kişiye Hürriyet olarak biz de ulaştık. Konuştuğumuz kişiden kuru ot balyası istediğimizi, kendisini Sakarya Akyazı’dan aradığımızı söyledik. Kuru ot balyası ve yoncanın ton fiyatının 770 TL olduğunu, istememiz halinde ayrıntıları paylaşabileceğini iletti. Iğdır’da üretici olduğunu, fiyatların da bu yüzden piyasanın altında kaldığını dile getirerek sözlerine şöyle devam etti: “Hayvanın ihtiyacı olan her türlü yemi kendimiz üretiyoruz. Aracı değiliz. Tesislerimiz Iğdır’da bulunuyor. Ürünleri de Iğdır’dan istenilen yere ulaştırıyoruz. Eğer siz de isterseniz nakliye ücretini göndermeniz gerekiyor. Çünkü Iğdır’dan yemi çıkarıp, ürün size ulaştığında almıyorum derseniz çok büyük zarara uğrarız. En azından böylece nakliye masrafını kurtarmış oluyoruz. Günde 4-5 TIR çıkışımız oluyoruz. Türkiye’nin her yerine satış yapıyoruz.”

İNEK SATIŞINA DİKKAT



BAZI internet sitelerinden yapılan hayvan satışlarına da dikkat edilmesi gerektiği söyleyen Eşref Şekerli, şunları söyledi: “Burada satılan süt ineklerinin günlük 35 litre süt verdiği yazılıyor. Türkiye ortalaması ise 15 litre. Genelde bu ilanlarda acil satılık ifadesi var. Bu şekilde birçok kişi dolandırıldı. Ben de ilanlardaki numaralarla temasa geçtim. 7-8 bin liraya satılması gereken hayvanı 4-5 bin liraya sattıklarını söylüyorlar. Hayvanların kilosuna 600 kg diyorlar. Karkas etin kilogramı 25 TL civarında, satın dedim. Cevap vermeden kapattılar. Önceden kapora gönderilmesini sağlamak istiyorlar.”

1000 TL’NİN ALTI OLAMAZ

BU tip dolandırıcılıkların sayısının bir hayli artmaya başladığını ifade eden çiftlik yönetimi ve yem bitkileri uzmanı MÜSİAD Gıda Sektör Kurulu Yönetim Kurulu üyesi Eşref Şekerli, bazı uyarılar yaptı. Şekerli, “Gerek sosyal medya gerek internet üzerinden satış yapan bazı sitelerde dolandırıcılar cirit atıyor. Çoğunlukla hayvan, saman ve yonca satışı ile alakalı dolandırıcılık maalesef bitmiyor. Güzel fotoğraflarla çiftçiler kandırılıyor. Bu tip alışverişlerde önceden para gönderilmemesi gerekiyor. Bu mevsimde zaten yonca olmaz. Henüz yonca hasat dönemi gelmedi. Yoğun ilkbahar yağışları sebebiyle yonca üretim merkezlerinde de henüz hasat yapılmadı. Stoklarda mal yok. Eğer varsa da bu az miktarda. Olsa da tonu 1000 TL’nin altında olamaz. Ürünü incelemeden kimseye para ödemesi yapılmamalı ve faturalı alışveriş yapılmalı. Eğer bir mağduriyet yaşanırsa da elinizde bir delil olur” diye konuştu.