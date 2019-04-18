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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
18.04.2019 - 07:43, Son Güncelleme:

Yemenli 5 kişinin mal varlığı donduruldu

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Yemenli 5 kişinin mal varlığı donduruldu

Yemenli eski cumhurbaşkanı Salih başta olmak üzere 5 kişinin Türkiye'de olan mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Yemenli 5 kişinin mal varlığının dondurulması kararı yayımlandı.

Karara göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2140 (2014) 2216 (2015), 2402 (2018) ve 2456 (2019) sayılı kararları doğrultusunda Yemen eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih’le birlikte 4 kişinin Türkiye’de bulunan bankalar ve diğer mali kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki kiralık kasa mevcutları da dahil olmak üzere tüm hak ve alacakları ile mal varlıklarının 26/02/2020 tarihine kadar dondurulmasına ve mal varlıklarına ilgili işlemlerin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın iznine bağlanması hükmedildi.

Daha önce de 26 Şubat 2019’a kadar bazı isimlerin mal varlıkları dondurulmuştu.

İŞTE O İSİMLER

Abd El Khaliq Al Houthi - Huti Askeri Komutanı - 1984 doğumlu

Abdullah Yahya Al Hakim – Huti Grubu İkinci Komutanı

Ali Abdullah Saleh - Yemen Genel Halk Kongresi Partisi Başkanı – 1945 doğumlu

Abdulmalik Al Houthi

Ahmet Ali Abdullah Saleh – Eski Büyükelçi ve eski Tuğgeneral – 1972 doğumlu

SALİH 2017'DE ÖLDÜRÜLDÜ

Yemen'i 34 yıl yöneten Salih, cumhurbaşkanlığı döneminde mücadele ettiği ancak ülkede 2011'de patlak veren halk ayaklanmalarının ardından değişen dengelerle 2013 yılında "müttefik" konumuna geldiği Husilerin, 4 Aralık 2017'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti.

 

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