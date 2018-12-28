Yem bitkisi yetiştiricilerine 9 milyon 458 bin lira destek ödemesi
Yılın ilk 7 ayında 3 bin 620 üreticiye 6 milyon 87 bin 501 lira çiğ süt destekleme ödemesi yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, hayvan yetiştiriciliğinde büyük öneme sahip olan yem bitkileri yetiştiriciliği yapan üreticilere 2018 yılında yapılacak desteklemeler ve çiğ süt desteklemeleri hakkında açıklama yaptı.
Sever, yaptığı açıklamada; Eskişehir'de 2018 yılında yem bitkileri ekilişi yaparak destekleme ödemesi almak üzere ilçe müdürlüklerine müracaat eden 14 ilçedeki bin 426 çiftçiye 9 milyon 74 bin 228 TL ve 2015 yılı yonca ekilişleri 4. taksiti olarak 12 ilçedeki 427 çiftçiye 384 bin 283 TL olmak üzere toplamda 9 milyon 458 bin 511 TL ödeme yapılmak üzere tanzim edilen belgelerin Bakanlığın Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne gönderildiğini belirtti.
Hayvan yetiştiriciliğinde maliyetin yüzde 60-70 arasındaki girdisinin yem olduğunu ve yem bitkilerinin büyükbaş ve küçükbaş hayvanların beslenmesinde vazgeçilmez öneme sahip olduğunu ifade eden İl Müdürü Dr. Emine Sever, il müdürlüğünün Alpu İlçesi üreticilerine 19-21 Aralık 2018 tarihlerinde Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında, “Yem Bitkileri Yetiştiriciliği Eğitimi” düzenlendiğini ve yem bitkileri yetiştirilmesinin artırılması yönünde eğitim çalışmalarımızın aralıksız devam edeceğini belirtti.
İl Müdürü Dr. Emine Sever ayrıca, 2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde 3 bin 620 üreticiye toplam 6 milyon 87 bin 501 TL çiğ süt destekleme ödemesi yapıldığını ifade etti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle