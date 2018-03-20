Yellen'dan önemli açıklamalar

Fed'in eski başkanı Janet Yellen, ABD ekonomisinde aşırı ısınmanın önüne geçilmesi adına daha yüksek faizlere ihtiyaç duyulduğunu, ancak faiz artış hızının enflasyonun yüzde 2'lik hedefe ulaşmasına izin verecek şekilde ayarlanmasının gereğini belirtti.

Yellen, Pazartesi günü Philadelphia'da yaptığı konuşmada, "Fed'in işgücü piyasasında dengeyi sağlamak ve ekonomide aşırı ısınmadan kaçınmak için istihdam büyüme hızını sürdürülebilir seviyeye çekmek adına faizleri kademeli olarak artırmasının gerekli olduğu görüşündeyim" şeklinde konuştu.

Yellen, her iki tarafta da risk olduğunu belirterek "Sıkılaşma çok yavaş olursa ekonomi aşırı ısınabilir, sıkılaşma çok hızlı olursa enflasyon yüzde 2'ye geri dönmeyebilir" şeklinde görüş bildirdi.