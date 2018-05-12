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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
12.05.2018 - 15:14, Son Güncelleme:

Yedikleri bozuk hamburgerden ilham aldılar

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Yedikleri bozuk hamburgerden ilham aldılar

Üç elektronik bölümü öğrencisi yedikleri bozuk hamburgerden zehirlenince, başkalarının da zehirlenmemesi için gıdaların tazeliğini ölçen bir cihaz geliştirdi

Bu yıl 12.'si Sivas’ta düzenlenen Endüstri Temalı 4.0 Yenilenebilir Enerji Kaynakları 'Uluslararası MEB Robot Yarışması' kapsamında üç elektronik bölümü öğrencisi yedikleri bozuk hamburgerden zehirlenince, başkalarının da zehirlenmemesi için gıdaların tazeliğini ölçen bir cihaz geliştirdi.

Bu yıl 12.'si Sivas’ta düzenlenen Endüstri Temalı 4.0 Yenilenebilir Enerji Kaynakları 'Uluslararası MEB Robot Yarışması’ ilginç çalışmalara ev sahipliği yaptı. Yarışmaya İstanbul’dan katılan İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik bölümü öğrencileri ilginç bir projeye imza attı. Fatih Asan, Doğukan Güçlü ve Ozan Alabağ yedikleri bozuk hamburgerden esinlenerek gıdaların tazeliğini ölçen bir cihaz geliştirdi. Cihaz sayesinde depolarda veya nakliye sırasında konteynerlerde de tazeliğinin ölçülebilmesini amaçlanırken aynı zamanda gıda zehirlenmelerinin de önüne geçilmesi amaçlandı.

Proje ortaklarından 11. sınıf öğrencisi Ozan Alabağ, yedikleri bozuk hamburgerden ilham aldıklarını belirtip, “Arkadaşlarımız ile yediğimiz hamburgerden zehirlenmiştik. Kendimizi çok kötü hissetmiştik. Bunun başkalarının da başına gelebileceğini düşündük. Üç arkadaş olarak akıllı gıda kasasını tasarlamaya karar verdik. Bu kasaya belirli sensörler ve materyaller ekledik. Bu makine gıdalardan aldığımız verileri işleyerek gıda zehirlenmelerinin önüne geçmeyi amaçladık. Elektronik üzerine eğitim aldığımız için sensörleri yakından tanıyoruz. Cihazımızın sensörler, monitör ve işlemciden oluşuyor. Tamamen bize ait kod yazdık. Montajı tamamladıktan sonra verileri doğru alıp almadığımızı test ettik. Verileri doğru aldığımızda, bu cihazın geliştirilmesi halinde insanların zehirlenmesinin önüne geçebileceğine kanaat getirdik" dedi.

Proje ortağı Doğukan Güçlü ise “İnsanlar meyve ve sebze alırken temiz olmasına, çürük olmamasına çok dikkat ediyor. Bu sayede insanlar teknik ve bilimsel olarak da meyve ve sebzelerin tazeliğini kontrol edebilecek, nakliyeleri sırasında bozulup bozulmadığı tespit edilebilecek" şeklinde konuştu.

 

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