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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
23.07.2018 - 09:13, Son Güncelleme:

Yediemin otoparkındaki hacizli araçlar buharlaştı!

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Yediemin otoparkındaki hacizli araçlar buharlaştı!

İstanbul Pendik’te bulunan ve hacizli araçların konulduğu yediemin otoparkında ilginç bir olayın yaşandığı ortaya çıktı. Otoparktan mahkeme kararı veya icra müdürlüğü izni ile çıkarabilen araçlardan 150'ye yakını kayıp. Çok sayıda avukat kayıp araçların izini sürüyor. Olayında yaşandığı süreçte, otoparkı işleten şirketin el değiştirdiği belirlendi. Şirketin yeni sahibinin ismi daha önce hırsızlık olayı ile gündeme gelmişti.

KASIM Öztürk’e ait kamyonet, yediemin olarak otoparka teslim edildi. Öztürk, GPS sistemi bulunan aracın Bursa’ya götürüldüğünü fark etti. Avukatı ile temasa geçen Öztürk, polislerin devreye girmesi ile aracı Bursa’da yakaladı.

Çok sayıda araç sahibi, avukat ve polisleri harekete geçiren olay Pendik’teki yediemin otoparkında yaşandı. 100’e yakın aracın kayıp olduğu otopark ile ilgili yaşananlar ise, aracında GPS sistemi bulunan bir işadamının dikkati sonrası ortaya çıktı.
İstanbul Anadolu 9. İcra Müdürlüğü, Kasım Öztürk’e ait 2017 model kamyonet için yakalama kararı verdi. Araç, Pendik Yeşilbağlar Mahallesi’nde bulunan L. Otopark’a (Lider Otopark Trafik Müşavirliği Emlak Turizm Otomotiv Gıda Limited Şirketi) geçen 2 Mart günü teslim edildi.

Yediemin otoparkındaki hacizli araçlar buharlaştı

YERİNDE YELLER ESİYORDU
Yediemin otoparkında bulunan kamyonette Araç Takip Sistemi bulunuyordu. Araç sahibi Kasım Öztürk 11 Temmuz günü, otoparkta olması gereken aracının Bursa’ya götürüldüğünü fark etti. Aracı yakalamak için İstanbul’dan Bursa’ya giden Öztürk avukatını da otoparkın olduğu adrese yönlendirdi. Öztürk’ün avukatı Özgür Emre Gökçe 11 Temmuz günü Pendik Polis Merkezi Amirliği’ne gitti. Bir polis memuru ile birlikte otoparka giden Av. Gökçe, müvekkiline ait aracın, yediemin olarak bırakıldığı yerde olmadığını gördü.

ÇEKİCİNİN ÜSTÜNDE YAKALADILAR
Bu durum, otopark görevlisi A. A.’nın da imzaladığı tutanakla kayıt altına alındı. 11 Temmuz günü saat 22.44’te tutulan tutanak sonrası Pendik polisi, durumu Bursa’daki ekiplere bildirdi. Bursa polisi, Öztürk’e ait aracı, parçalanmak üzereyken yakaladı. Konu ile ilgili sorumlular hakkında işlem başlatıldı.

OLAYDAN BİR HAFTA ÖNCE HİSSE DEVRİ
Hacizli araçların yediemin olarak bırakıldığı otoparkın 4 Temmuz’da el değiştirdiği belirlendi. Şirketin eski sahipleri A. Ç. ve B. Ç., hisselerini Mustafa Ç.’ye devretti. Mustafa Ç. adı daha önceki bir hırsızlık olayı ile gündeme gelmişti. Söz konusu otoparkta yüze yakın aracın daha kayıp olduğu öğrenildi. Şirketin yeni sahibi Mustafa Ç.’ye ise ulaşılamadı.

Yediemin otoparkındaki hacizli araçlar buharlaştı

70 BİN LİRALIK ARAÇ İÇİN 150 BİN LİRALIK TEKLİF
Konu ile ilgili görüştüğümüz Kasım Öztürk "Benim aracımın değeri 70 bin TL. Bizim olayın ortaya çıkmasından sonra, şirketi bir hafta önce devreden A. Ç., karakola gelerek bana 150 bin TL teklif etti. Amaç, şikayetinizden vazgeçmemizi sağlamaktı. Çünkü olay düşündüğünüzden de büyük çaplı. Kayıp araç sayısı, en son aldığım bilgi, 139... En kötü ihtimalle bu araçların piyasa değeri 10 milyon TL'yi aşıyor. Ben, kendi aracımı Bursa'da parçalanmak üzereyken yakaladım. Araç Takip Sistemi bende olmasaydı benim de farketmem imkansızı. Şirkette hisse devri sonrası bu olayın olması büyük şüphe uyandırıyor. Şirketin eski sahipleri ve yeni sahibi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

 

 

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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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