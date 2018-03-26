Yedek zamanı

Her yıl 31 Mart’ta düzenlenen Dünya Yedekleme Günü’nde kullanıcılar, daha sonra pişman olmamaları için cihazlarını yedeklemeye davet ediliyor. Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Dünya Yedekleme Günü sebebiyle, başta taşınabilir disk ve internet üzerinden depolama servislerinde indirimler ve kampanyalar düzenliyor. Biz de 31 Mart Dünya Yedekleme Günü sebebiyle yedeklemeye önem vermeyen kullanıcılar için bir yazı hazırladık. Bilgisayarlar nasıl yedeklenir? Hangi taşınabilir diskler iş görür? Bulut depolama servisleri nasıl çözümler sunuyor? İşte tüm bu soruların yanıtlarını bu yazımızda bulacaksınız...

KARTVİZİTTEN DAHA KÜÇÜK





Harici disklerde en hızlı veri aktarımı sağlayan ve taşıması en kolay seçenek ‘SSD’ teknolojili modeller. Samsung’un geliştirdiği ‘T5’ serisi de bu seçenekler arasında. Geleneksel modellere göre 4.9 kata kadar daha hızlı olan model, saniyede 540 megabyte’a kadar veri aktarımı sağlayabiliyor. Modelin en önemli özelliği ise bir kartvizitten daha küçük boyutlarda olması. Samsung, T5 modellerinde 250 GB, 500 GB, 1 TB ve 2 TB depolama seçenekleri sunuyor. 600 TL’den başlıyor.

DÜŞMEYE KARŞI DAYANIKLI





Yedeklemenin yapılacağı taşınabilir disklerin dayanıklı olması önemli bir kriter. Bu anlamda öne çıkan modellerin başında Lacie’nın ‘Rugged’ serisi geliyor. Diskin çevresini saran turuncu renkli dayanıklı malzeme sayesinde 2 metreye kadar düşmelere dayanıklı bir ürün olan model, ayrıca IP54 sertifikasıyla suya ve toza da dayanıklı. 2.5 inçlik disk boyutuyla taşınma kolaylığı da sunan Lacie Rugged serisinde 500 GB’tan 4 terabyte’a kadar seçenekler bulunuyor. 390 TL’den başlıyor.

PAROLA KORUMALI





WD’nin geliştirdiği ‘My Passport’ geliştirilen özel güvenlik yazılımına sahip olmasıyla öne çıkıyor. Yerleşik 256 bit donanım şifreleme özelliği, içeriklerin güvende tutmanıza yardımcı oluyor. Buna ek olarak modeldeki WD Backup yazılımı ise belirlediğiniz takvim ve saate göre içeriklerinizi otomatik olarak yedeklenmesini sağlıyor. My Passport serisinde 1 terabyte ile 4 terabyte arasında seçenekler sunuluyor. 290 TL’den başlıyor.

WI-FI’DAN PAYLAŞIM





Toshiba’nın geliştirdiği Canvio Connect II taşınabilir disk serisi, hem tasarım hem de özellikleriyle dikkat çekiyor. Uzaktan erişim yazılımına sahip olan modeller, bilgisayarlarını aynı zamanda kişisel bulut depolama sunucusuna dönüştürüyor. Canvio Connect II, bir bilgisayar ve Wi-Fi ortamına bağlı olduğunda, tüm dosyalarınıza uzaktan erişebiliyorsunuz. Modelin 1 terabyte, 2 terabyte ve 3 terabyte olmak üzere seçenekleri mevcut. 250 TL’den başlıyor.

DEVASA KAPASİTE





Diskler konusunda usta şirketlerden biri olan Seagate, geliştirdiği modelle kullanıcılara büyük kapasiteler sunuyor. Bu modellerin başında ‘Backup Plus’ serisinin 8 terabyte’lık seçeneği var. Modelin ön tarafında bulunan iki adet entegre USB bağlantısı sayesinde, akıllı telefon, tablet ve fotoğraf makinesi gibi cihazlarınızı şarj edebiliyorsunuz. Buna ek olarak sizin için önemli olan dosyaları ise Seagate’in internet üzerinden depolama servisine aktarabilirsiniz. 850 TL

ADIM ADIM YEDEKLEME

WINDOWS

- Başlat menünüze tıklayın ve dosya geçmişi seçenekleri yazın.

- Arama kısmında ‘Dosya Geçmişi Seçenekleri’ni tıklayın.

- ‘Sürücü Seç’i tıklayın.

- USB portuna bağladığını harici diski seçin.

-‘Devreye Al’ı seçin.

- Bu kadar basit. Windows sizin için tüm dosyalarınızı otomatik olarak artık yedekleyecek. Ancak USB harici diskinizin devamlı bağlı olduğuna emin olunuz.

MAC

- Ekranın sol üst köşesindeki Apple logosunu açın ve ‘Sistem Seçenekleri’ni seçin.

- ‘Zaman Makinası’na tıklayın.

- ‘Disk Seç’i tıklayın.

- Mac’inize bağladığınız USB harici diskinizi listeden seçin ve ‘Diski Kullan’ı tıklayın.

- Mac’iniz artık otomatik olarak kendini yedekleyecek. MacBook kullanıyorsanız, USB Harici Diskin bağlı olduğuna ve çıkarmadığınıza emin olun.

BULUT SERVİSLERİ

Taşınabilir diskler kadar internet üzerinden depolama servisleri de önemli bir çözüm sunuyor. Bilgisayarınızı, akıllı telefonunuzu veya tabletinizi aylık olarak verilen ücretlerle yedekleyebilirsiniz. İnternet üzerinden yüksek kapasitede depolama çözümü sunan servisler şu şekilde:

- Apple iCloud: Mac, iPhone ve iPad gibi Apple cihazlarının yedeklenmesi için kullanılıyor. 5 GB için ücret alınmıyor. 50 GB aylık 3.99 TL, 200 GB aylık 11.99 TL ve 2 terabyte ise 39.99 TL olarak ücretlendiriliyor.

- Dropbox: Kullanıcılara ilk 10 GB’ı ücretsiz olarak veriyor. Daha büyük alana ihtiyaç duyanlara ise 1 terabyte’lık seçenek sunuluyor. Bu alanın fiyatı aylık 9.99 dolar olarak ücretlendiriliyor. Daha büyük alan isteyenler için ise profesyonel paketler sunuluyor.

- Google Drive: İlk etapta 15 GB’lık bir alanı ücretsiz olarak sunuyor. Daha büyük bir depolama alanına ihtiyaç duyanlar için 100 GB paketin aylık ücreti 5.79 TL. 1 terabyte’lık paket aylık 28.99 TL ile ücretlendirilirken, bu rakam 10 terabyte’ta 289.99 TL’ye çıkıyor.

- Microsoft One Drive: 4 farklı seçenek sunuluyor. 5 GB için aylık ücret almıyor. 50 GB’lık depolama alanı aylık 9 TL ile ücretlendiriliyor. 1 terabyte’lık alanın yanı sıra Office 365 Bireysel ve Premium özelliklerinin sunulduğu paketin aylık ücreti 24.99 TL. Bu paketin 5 terabyte’lık kapasiteli seçeneğine ise ayda 32.99 TL ödeniyor.

- Turkcell lifebox: Aranılan fotoğrafların daha kolay bulunabil-mesi için yüz ve obje tanıma özelliklerinin entegre edildiği lifebox’ta kullanıcılara 5 farklı paket sunuluyor. 25 GB’lık paket aylık 3.99 TL ile ücretlendirilirken, 100 GB’lık paket aylık 9.99 TL. Daha fazla alan isteyenler için 2.5 terabyte’lık paket ise aylık 29.99 TL olarak ücretlendiriliyor.