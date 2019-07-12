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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
HACER BOYACIOĞLU
12.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yedek akçe pozitif etkiler

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Yedek akçe pozitif etkiler

Merkez Bankası’nın bugüne kadar biriken ihtiyaç akçesinin Hazine’ye aktarılmasını öngören maddesi, tartışmalarla kabul edildi.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener, “Teknik olarak baktığımızda Türk bankacılık sistemi ciddi bir likidite açığında ve bu düzenlemenin sisteme pozitif etkilerini olacağını düşünüyoruz” dedi. Merkez Bankası’nın ihtiyat akçesi büyüdükçe bankaların daha büyük bir fonlama talebiyle geldiğini kaydeden Şener, “Bu parayı sisteme geri verdiğinizde ise eksik 50 milyar lirayı sisteme vermiş olursunuz. Zaten zamanında çekilmiş olanı sisteme geri verdiğinizde, bir parasal genişleme olmaz, genişleme değildir” açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ise ihtiyat akçesinin kaldırılmasının doğru olduğunu söyledi. Ancak bu paranın sisteme girmemesi gerektiğini kaydeden Yılmaz şunları söyledi: “Merkez Bankası’nın paraya da sermayeye de ihtiyacı yok. Bu yüzden yedek akçeyle ilgili konunun doğru olduğunu düşünüyorum. Ama sizin yanlışınız şu; Merkez Bankası gişesinden çıkan her para, para arzıdır. Açıktan para basmadır. Bu para sizi bir süre cennete koyacak, ama arkası cehennem.”

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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