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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
31.05.2019 - 08:53, Son Güncelleme:

Yediemin hırsızları yakalandı

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
Yediemin hırsızları yakalandı

Yediemin’de tutulan milyonlarca lira değerindeki hacizli malları vinçlerle çalan çeteye operasyon düzenlendi. Çaldıkları malzemeleri hurdaya dönüştüren çete üyesi altı kişi tutuklandı.

Arnavutköy’de bir Yediemin deposunda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Bölgedeki yüzlerce kamera kaydını incelenmesi sonucunda şüphelilerin, kiraladıkları iki TIR ve bir vinç yardımıyla depoda bulunan milyonlarca lira değerindeki malları çaldıkları tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucunda çalınan malların Arnavutköy’de bulunan bir hurda deposuna götürüldüğü belirlendi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, hurda deposuna baskın düzenleyerek çalınan malları ele geçirdi. Şüpheliler ise saklandıkları ev ve işyerlerinde kıskıvrak yakalandı. Jandarma tarafından yakalanan altı şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

HURDAYA DÖNÜŞTÜREMEDEN YAKALANDILAR 

Şüpheliler çaldıkları malları kısa sürede hurdaya çeviriyordu. Ekiplerin takibi sonucunda Yediemin deposundan çalınan ve çoğunluğu tekstil makinelerinden oluşan milyonlarca lira değerindeki malların büyük bir kısmı, hurdaya çevrilmeden ele geçirildi. Bulunan malzemeler Yediemin deposu sahibi İlhan V.’ye teslim edildi. İlhan V., yaptığı açıklamada “Çalınan malzemelerin bu kadar kısa sürede bulunacağını tahmin etmiyordum, olayın aydınlatılmasında gece gündüz demeden çalışan tüm Jandarma personelinden Allah razı olsun” dedi. 

 

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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