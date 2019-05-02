Ye, iç, kazan

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriYe, iç, kazan
GeriEkonomi Ye, iç, kazan
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AHMET CAN
02.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Ye, iç, kazan

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Ye, iç, kazan

Artık her yaptığımız alışverişten, her gittiğimiz mekândan puan kazanmaya çalışıyoruz. Ancak her mekânın uygulaması farklı. Bu sorunu ‘Grabono’ çözmeyi hedefliyor. Gurme ve özel mekânlarla anlaşan Grabono, kullanıcıların topladıkları puanlarla ödül kazanmasını sağlıyor.

YAPTIĞIMIZ alışverişlerden, yediğimiz yemeklerden ve hatta içtiğimiz kahvelerden bile artık puan toplar hale geldik. Akıllı telefon uygulamalarıyla hızla hayatımıza giren bu yeni alışkanlık Türkiye’deki startupların da ilgi duydukları alanlardan biri. Her mekân veya işyeri için ayrı uygulama indirmek yerine tek bir uygulama üzerinden kullanıcıların puan toplamasını sağlayan ‘Grabono’ adındaki startup, özellikle gurme ve özel ürünler satan mekânlara odaklanıyor. 1 yıldan kısa bir süre önce Barlas Karahocaoğlu ve Semih Hakkıoğlu tarafından kurulan Grabono, aktif olarak kullanılmaya geçen ekim ayında başladı.

GURME İŞLETMELER

Grabono, kullanıcıların tek bir uygulamayla farklı işletmelerden kolayca puan toplayıp, topladığı puanlarla ise ödül alabildiği bir platform. Startup’un kurucu ortağı Hakkıoğlu, geliştirdikleri platformu şöyle anlatıyor: “Aslında, büyük kahve zincirlerinde gördüğümüz uygulamaları, daha lokal boyuttaki işletmelerin de yapabilmesine olanak sağlıyoruz. Bu sayede müşterilerin ziyaret sıklığı ve harcama tutarları arttırılabiliyor. Özellikle 3’üncü nesil kahveciler, gurme burger, tatlı, sağlıklı içecekler ve benzeri tekil ürünler üzerine yoğunlaşmış işletmeler de Grabono’yu kullanabiliyor. Buna ek olarak gelişmiş iletişim ve kampanya modülleri ile işletme ve müşteri arasında köprü de oluyor. Platform olmanın verdiği avantaj ile işletmelere yeni müşteriler yönlendirilebiliyor. Kullanıcılar, gün içerisinde farklı Grabono üyesi işletmelere gidiyorlar. Çapraz kullanıcılar, Grabono için çok değerli ve sıkı takip edilen bir metrik.”

Ye, iç, kazan

Puan ve ödül kazanmak isteyen kullanıcıların Grabono uygulamasını indirdikten sonra anlaşmalı işyerlerine gitmesi gerektiğini belirten Hakkıoğlu, “İşyerlerindeki kasada bulunan tablette bir QR kod oluşturuyoruz. Kullanıcılarımız da Grabono uygulamasını açarak bu QR kodu okutuyor. İşletmenin belirlediği puan hedefine ulaşan kullanıcılar, yine uygulama üzerinden puanlarını doğrulayarak işletmeden hediye ürün kazanıyor. İşletmeler için uygulaması son derece basit, kullanıcılar için de oldukça keyifli bir deneyim sunuyoruz” dedi.

7 BİN KULLANICI

Kullanıcılar kadar işletmelere de katkılar sunduklarını anlatan Hakkıoğlu, “Amacımız işletmeye bir kere değil sık sık gelen müşteriler oluşturmak ve bu alışkanlıkları pekiştirmek. Hem online hem offline puanlama sistemleri ile kendi çalışma modelini değiştirmeden sadakat programı sunar hale gelebiliyor” dedi. Şu ana kadarki aktif kullanıcı sayılarının 7 bini geçtiğini sözlerine ekleyen Hakkıoğlu, şunları ifade etti: “Her gün Grabono’da 750’den fazla puan okutuluyor. İstanbul’da Kadıköy ilçesi ağırlıkta olmak üzere 55 farklı işletmede sistemimiz çalışıyor.”

Ye, iç, kazan

WORKUP DESTEĞİ İLE İLERLİYOR

İŞ Bankası’nın ana destekçisi olduğu Workup programının 2019 Ocak’taki 4. dönem girişimleri arasına katıldıklarını belirten Hakkıoğlu, “Workup’ın bize en büyük faydası, sağladığı mentorluk ağı ve startup kardeşliği oldu. Her diğer girişimlerin geçtiği yolları ve deneyimleri birinci ağızdan dinleyebiliyoruz. Bu sayede sonraki adımlarımızı kolektif bir deneyimle atıyoruz. Hepimizin yaptığı iş ne kadar farklı olursa olsun, karar mekânizmalarımız, odaklanmamız gereken metrikler, karşılaştığımız zorluklar vs. çok benzer. Biz 8 kişilik bir ekip olabiliriz ama 50 kişilik düşünce gücüyle hareket ediyoruz” diye konuştu.

SİPARİŞ VE ÖDEME ALACAK

HEDEFLERİNİN 360 derece bir sadakat platformunu hayata geçirmek olduğunu ifade eden Hakkıoğlu, “Herkes veri paylaşıyor. Burada bizi ayrıştıracak olan ellerindeki veriyi anlamlandırarak hangi kararları, nasıl verebileceklerine ışık tutmak. Veri anlamlandırma ve içgörü oluşturmak için altyapı çalışmalarımız sürüyor. Yakın zamanda uygulama üzerinden, sipariş ve ödeme almayı hayata geçireceğiz. Ödeme konusunda oldukça deneyimli bir yazılım ekibimiz var, fakat kullanıcıların hayatına direkt bir ödeme yöntemi olarak girmenin doğru olmadığını gördüğümüz örnekler var önümüzde. Bu sebeple önce Grabono’nun ne kadar güzel ve güvenli bir sistem olduğunu kullanıldıkça anlatmak ve kazandığımız bu güven ile beraber ödeme özelliğini de eklemeyi planladık. Bu güveni kazanmaya başladığımızı görebiliyoruz. Yazın ödeme ve sipariş altyapımızı da devreye alacağız. Ve tabii ki sınırlarımızı aşmak istiyoruz. 2019’un ikinci yarısında Grabono’yu hem başka şehirlerde hem de yurtdışında görmeye başlayacaksınız” dedi. 

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Fed faiz kararını açıkladı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: İlk gündem maddesi ekonomi

Gelecekte bu meslekler olmayacak! Yapay zeka onların yerini alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD heyetini kabul etti