Ye, iç, kazan

YAPTIĞIMIZ alışverişlerden, yediğimiz yemeklerden ve hatta içtiğimiz kahvelerden bile artık puan toplar hale geldik. Akıllı telefon uygulamalarıyla hızla hayatımıza giren bu yeni alışkanlık Türkiye’deki startupların da ilgi duydukları alanlardan biri. Her mekân veya işyeri için ayrı uygulama indirmek yerine tek bir uygulama üzerinden kullanıcıların puan toplamasını sağlayan ‘Grabono’ adındaki startup, özellikle gurme ve özel ürünler satan mekânlara odaklanıyor. 1 yıldan kısa bir süre önce Barlas Karahocaoğlu ve Semih Hakkıoğlu tarafından kurulan Grabono, aktif olarak kullanılmaya geçen ekim ayında başladı.

GURME İŞLETMELER

Grabono, kullanıcıların tek bir uygulamayla farklı işletmelerden kolayca puan toplayıp, topladığı puanlarla ise ödül alabildiği bir platform. Startup’un kurucu ortağı Hakkıoğlu, geliştirdikleri platformu şöyle anlatıyor: “Aslında, büyük kahve zincirlerinde gördüğümüz uygulamaları, daha lokal boyuttaki işletmelerin de yapabilmesine olanak sağlıyoruz. Bu sayede müşterilerin ziyaret sıklığı ve harcama tutarları arttırılabiliyor. Özellikle 3’üncü nesil kahveciler, gurme burger, tatlı, sağlıklı içecekler ve benzeri tekil ürünler üzerine yoğunlaşmış işletmeler de Grabono’yu kullanabiliyor. Buna ek olarak gelişmiş iletişim ve kampanya modülleri ile işletme ve müşteri arasında köprü de oluyor. Platform olmanın verdiği avantaj ile işletmelere yeni müşteriler yönlendirilebiliyor. Kullanıcılar, gün içerisinde farklı Grabono üyesi işletmelere gidiyorlar. Çapraz kullanıcılar, Grabono için çok değerli ve sıkı takip edilen bir metrik.”

Puan ve ödül kazanmak isteyen kullanıcıların Grabono uygulamasını indirdikten sonra anlaşmalı işyerlerine gitmesi gerektiğini belirten Hakkıoğlu, “İşyerlerindeki kasada bulunan tablette bir QR kod oluşturuyoruz. Kullanıcılarımız da Grabono uygulamasını açarak bu QR kodu okutuyor. İşletmenin belirlediği puan hedefine ulaşan kullanıcılar, yine uygulama üzerinden puanlarını doğrulayarak işletmeden hediye ürün kazanıyor. İşletmeler için uygulaması son derece basit, kullanıcılar için de oldukça keyifli bir deneyim sunuyoruz” dedi.

7 BİN KULLANICI

Kullanıcılar kadar işletmelere de katkılar sunduklarını anlatan Hakkıoğlu, “Amacımız işletmeye bir kere değil sık sık gelen müşteriler oluşturmak ve bu alışkanlıkları pekiştirmek. Hem online hem offline puanlama sistemleri ile kendi çalışma modelini değiştirmeden sadakat programı sunar hale gelebiliyor” dedi. Şu ana kadarki aktif kullanıcı sayılarının 7 bini geçtiğini sözlerine ekleyen Hakkıoğlu, şunları ifade etti: “Her gün Grabono’da 750’den fazla puan okutuluyor. İstanbul’da Kadıköy ilçesi ağırlıkta olmak üzere 55 farklı işletmede sistemimiz çalışıyor.”

WORKUP DESTEĞİ İLE İLERLİYOR

İŞ Bankası’nın ana destekçisi olduğu Workup programının 2019 Ocak’taki 4. dönem girişimleri arasına katıldıklarını belirten Hakkıoğlu, “Workup’ın bize en büyük faydası, sağladığı mentorluk ağı ve startup kardeşliği oldu. Her diğer girişimlerin geçtiği yolları ve deneyimleri birinci ağızdan dinleyebiliyoruz. Bu sayede sonraki adımlarımızı kolektif bir deneyimle atıyoruz. Hepimizin yaptığı iş ne kadar farklı olursa olsun, karar mekânizmalarımız, odaklanmamız gereken metrikler, karşılaştığımız zorluklar vs. çok benzer. Biz 8 kişilik bir ekip olabiliriz ama 50 kişilik düşünce gücüyle hareket ediyoruz” diye konuştu.

SİPARİŞ VE ÖDEME ALACAK

HEDEFLERİNİN 360 derece bir sadakat platformunu hayata geçirmek olduğunu ifade eden Hakkıoğlu, “Herkes veri paylaşıyor. Burada bizi ayrıştıracak olan ellerindeki veriyi anlamlandırarak hangi kararları, nasıl verebileceklerine ışık tutmak. Veri anlamlandırma ve içgörü oluşturmak için altyapı çalışmalarımız sürüyor. Yakın zamanda uygulama üzerinden, sipariş ve ödeme almayı hayata geçireceğiz. Ödeme konusunda oldukça deneyimli bir yazılım ekibimiz var, fakat kullanıcıların hayatına direkt bir ödeme yöntemi olarak girmenin doğru olmadığını gördüğümüz örnekler var önümüzde. Bu sebeple önce Grabono’nun ne kadar güzel ve güvenli bir sistem olduğunu kullanıldıkça anlatmak ve kazandığımız bu güven ile beraber ödeme özelliğini de eklemeyi planladık. Bu güveni kazanmaya başladığımızı görebiliyoruz. Yazın ödeme ve sipariş altyapımızı da devreye alacağız. Ve tabii ki sınırlarımızı aşmak istiyoruz. 2019’un ikinci yarısında Grabono’yu hem başka şehirlerde hem de yurtdışında görmeye başlayacaksınız” dedi.