Yazlık oyuncaklar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
22.07.2018 - 00:32, Son Güncelleme:

Yazlık oyuncaklar

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Yazlık oyuncaklar

Deniz oyuncakları yeni nesil özelliklerle donatıldı. Elektrikli motoruyla 40 metre derinliğe kadar dalabilen Seabob, deniz üzerinde uçarcasına harekete eden Quadrofoil ve saatte 60 kilometre hıza kadar çıkabilen elektrikli jet sörf tahtası ilk dikkat çeken örneklerden.

DENİZ bisikleti, kano veya jetski... Her tatile gidenin kullandığı bu eğlenceli araçlar bir dönemlerin en önemli deniz oyuncaklarıydı. Ancak artık bu deniz oyuncakları geçmişte kaldı. Teknolojinin yardımıyla geliştirilen yeni nesil deniz oyuncakları, kullanıcıların tatilden aldıkları keyfi kat kat arttıyor. Yeniliğin sebebi ise elektrikli motorlar ve akıllı tasarımlar. Genellikle fosil yakıtla çalışan motorla hareket eden geleneksel deniz oyuncakları, artık elektrikli motorlarla çalışıyor. Bu sayede kullanıcılara derinlere dalma ve daha sessiz bir kullanım deneyimi sunuluyor. Çalışma mekanizmalarını yeni tasarımlarla yenilendiği deniz oyuncakları hem spor yapılmasını hem de denizde daha eğlenceli vakit geçirilmesine olanak tanıyor. Kısacası yeni nesil deniz oyuncaklarında teknolojik ve tasarım olarak birçok yenilik var. Biz de buradan yola çıkarak yeni nesil deniz oyuncaklarını test ettik ve keşfettik.

YENİ NESİL DENİZ BİSİKLETİ

Yazlık oyuncaklar

Yaz tatillerinin olmazsa olmazlarının başında deniz bisikleti keyfi geliyor. Geleneksel modellerde kullanıcıları ayaklarını uzatarak pedal çevirir ve kontrol ise ortadaki dümenden yapılır. Geliştirilen yeni modeller ise tasarım ve teknoloji birleştiriyor. Bu modellerden biri ‘Schiller Bike’. Tıpkı bir yol bisikleti tasarımında. Oturma pozisyonunda kullanılan ve kontrolün de direksiyondan yapıldığı modelin altında ise iki adet şişme yastıklar bulunuyor. Kullanıcılar pedal çevirdiğinde tekne motoruna benzer pervane dönmeye başlıyor. Hızlı bir şekilde ivmelenebilen modelin kontrolü de oldukça basit. 5 bin 960 dolar + KDV

ONUN KADAR ÇILGINI YOK

Yazlık oyuncaklar

Denizde sörf yapabilmek için denize ve rüzgara ihtiyaç var ve bunun içinde seçeceğiniz sahili iyi seçmeniz gerekiyor. Ancak elektrikli sörf tahtasıyla bu dertlere gerek kalmıyor. Lampuga’nın geliştirdiği elektrikli ‘Jet Board’ modeli, hem hızıyla hem de teknolojisiyle öne çıkıyor. Modele bindikten sonra ayağınıza düşme anında durması için bir bileklik takılıyor. Sörf tahtasına yön vermek için tutulan kalın ipin üzerinde de bir gaz pedalı yer alıyor. Bindikten sonra ayağa kalkıyorsunuz ve bu gaz pedalını baş parmağınızla kontrol ediyorsunuz. Lampuga’nın bu modelinde 10 kilovatlık bir elektrikli motor bulunuyor ve bu sayede yaklaşık saatte 60 kilometre hıza kadar çıkabiliyor. Şarjı 45 dakika yeterken, şarj olma süresi ise 120 dakika olarak belirtiliyor. 14 bin 950 Euro + KDV

EN POPÜLERİ SEABOB

Yazlık oyuncaklar

BU yaza damgasını vuran teknolojik oyuncakların başında Seabob modelleri geliyor. Cem Yılmaz’dan Mustafa Sandal’a kadar pek çok ünlü ismin kullandığı Seabob modelleri hem özellikleri hem de tasarımıyla dikkat çekiyor. Porsche imzalı tasarıma sahip olan ve bir deniz motosikleti olarak ifade edebileceğimiz Seabob modelleri elektrikli motora sahip. Model, önden aldığı suyu arkadan püskürterek itme gücü sağlıyor. Üzerindeki LCD ekrandan su sıcaklığı, derinlik, şarj durumu ve hava sıcaklığı gibi bilgilerin takip edilebiliyor. Seabob’un kontrolleri ise tutma kolundaki dokunmatik tuşlardan yapılıyor. Sağ kolda yer alan pedal ilerlemenizi sağlarken, bu kolların üzerindeki tuşlarda hız kademesini ve ekran üzerindeki kontrolleri yapmanızı sağlıyor. Hız ve batarya kapasitesine göre 3 farklı modelle sunulan Seabob’ların en güçlüsü ise ‘F5SR’ modeli. Saatte 22 kilometre hıza çıkabilen ve 40 metre derinliğe kadar dalabilen modelin şarjı ise 1 saat 30 dakika yetiyor. Hızlı şarj adaptörü alındığında ise batarya yaklaşık 2.5 saatte doluyor. Ayrıca bu modelde, kullanıcıların seyahatlerini görüntüleyebilmesi için selfie ve ön kamerası bulunuyor. Görüntüler kablosuz olarak akıllı telefonlara aktarılabiliyor.  F5 Standart  8 bin 887 Euro + KDV,  F5S Standar 11 bin 975 Euro + KDV,  F5SR 15 bin 950 Euro + KDV

HEM SPOR HEM EĞLENCE

Yazlık oyuncaklar

Deniz oyuncakları arasında en ilginç seçeneklerden biri ‘Hobie Mirage Eclipse’. Modelin üzerinde ayakların basıldığı iki pedal bulunuyor. Kullanıcılar yürüyormuş gibi yaparak bu pedallara basıyor. Pedallara basıldığında modelin altındaki iki kanat hareket ediyor ve denizde ilerlenmesi sağlanıyor. Manevralar ise direksiyonda yer alan mandallardan yapılıyor. Bisikletlerin frenine benzer bir tasarıma sahip olan bu pedallar modelin altındaki kanatlara yön veriyor. 2 bin 110 Euro + KDV’den başlıyor

DENİZ ÜSTÜNDE UÇARMIŞ GİBİ

Yazlık oyuncaklar

- Son dönemlerde en çok ilgi çeken yeni nesil deniz araçlarından biri Quadrofoil. Elektrikli bir motora sahip olan Quadrofoil, hızlandıktan sonra suyun üzerinde havalanmaya başlıyor. Tam bir tasarım harikası olan modelin havada gitmesinin sebebi ise aracın 4 kenarında bulunan ayakları. Aracın ayaklarındaki tasarım, suyun kaldırma kuvvetiyle birleşince aracı yukarı kaldırıyor. Bu da deniz araçlarında yepyeni bir deneyimin kapısını açıyor. Quadrofoil’in motoru 5.5 kilowatt. Saat 40 kilometre hıza çıkabilen yeni nesil araç, 80 kilometrelik menzile sahip ve 8 saatte şarj olabiliyor. İki kişilik taşıma kapasitesi ise modelde dikkat çeken detaylar arasında. 30 bin Euro + KDV’den başlıyor

 

 

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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