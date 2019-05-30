Yazılımcı vitrini

KURUMSAL alanlarda çalışanlar için ‘CV’ ne ise, yazılımcılar için de portfolyo aynı anlama geliyor. Yani geçmişte çalışılan projeler, yazılımcıların kendilerini göstermeleri için en önemli fırsat. Bir yazılımcı için iyi bir portfolyo demek, yeni projeler almak demek. Yazılımcılar ve geliştiriciler, bu portfolyo işini beklenildiği kadar önem göstermiyor. Paylaşılan bilgilere göre şu anda dünyadaki yazılımcıların yüzde 97’sinin portfolyolarını göstereceği bir web sitesi yok. Bu açığı kapatmak için Türk girişimciler, ‘Devfolio’yu hayata geçirdiler. Devfolio, yazılımcılara ve geliştiricilere bir yap-boz yapar gibi kolaylıkla portfolyolarını gösterebilecekleri bir web sitesi kurma aracı sunuyor.

KENDİ İHTİYAÇLARI





Startup’ın kuruluşu da dört yazılımcının ihtiyacından doğdu. Devfolio Kurucu Ortağı Efe Helvacı, hikâyelerini şu şekilde anlattı: “Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra iş görüşmelerinde kendimi ve işlerimi daha iyi yansıtması için bir portföy web sitesi oluşturdum. Web sitemi gören diğer yazılım geliştirici arkadaşlarım sitemin kodlarını rica etmeye başladı. Bunun üzerine bu ihtiyacı çözebilecek bir platformun geliştirmeye karar verdim. Daha önce birlikte farklı projelerde çalıştığım girişimci arkadaşlarım Batuhan İşlek, Sarp Keskin ve Harun İnam ile bir ekip kurduk. İlk versiyonunda yazılımcıların sadece projelerini sergileyebilecekleri bir altyapı ile ‘Project Showcase’ ismiyle başladık. 4 binden fazla kullanıcıdan geri bildirimler aldık. Sonra platformu yenileyerek çok daha fazla özellik barındıran bir hale getirip, Devfolio.me ismiyle tekrar lanse ettik.”

YÜZDE 97’SİNİN YOK

Devfolio.me’nin bir web sitesiyle platform mantığındaki hizmet sunduğunu belirten Helvacı, “Sunduğumuz hazır web sitesi şablonları ve akıllı içerikler yardımıyla, yazılım geliştiricilerinin kendilerine portföy web sitesi oluşturmasını sağlıyoruz. Dünya genelinde 30 milyondan fazla yazılımcı var ve bunların yüzde 97’ye yakınının kendi portföy sitelerinin olmadığını biliyoruz. Biz bu kesimin sorununu çözüyoruz. Yazılımcılar her ne kadar kodlamada başarılı olurlarsa olsunlar, kendilerini tanıtmakta zorluk yaşıyorlar. Görevleri gereği çok karmaşık kodlar yazabildikleri halde, iş kendi portföylerini oluşturmaya gelince, içine ne koyacaklarını bilemiyorlar veya zaman bulamıyorlar. Böylelikle, hep yapmak istedikleri bu işi erteleyebiliyorlar. Biz, Devfolio.me içerisinde yazılımcılara binden fazla portföy sitesi inceleyerek oluşturduğumuz hazır web sitesi şablonları sunuyoruz. Bu sayede yazılımcılar da, adeta Lego parçalarını birleştirir gibi, kolayca portfolyo sitesi oluştururken, akıllı içerik tavsiyeleri ve yazılımcı dostu entegrasyonlar sayesinde kendilerini ve işlerini kolayca anlatabiliyorlar” dedi.

36 ÜLKEYE ULAŞTILAR

Hız ve uygulanabilirlik bakımından rakiplerine göre daha kolay bir çözüm sunduklarını belirten Helvacı, “Kod kütüphanesi Github’ın ‘Github.pages’ adında bir platformu var. Devfolio’nun bir başka alternatifi. Aynı zamanda hazır web sitesi şablonları sunan Wix, Squarespace gibi ürünler de var, ancak yazılımcı odağında bir değer önerisi sunmuyorlar. Yazılım geliştiricileri odaklayan ve onlara özel özellikleri bulunan Devfolio.me, kendi segmentinde farkını çok net belli ediyor” diye konuştu. Elde ettikleri rakamlara değinen Helvacı, şunları anlattı: “Devfolio.me’nin ilk versiyonunda, 36 farklı ülkeden 4 binden fazla yazılımcının kendine portföy web sitesi oluşturmasını sağladık.”

WORKUP’TAN MENTOR DESTEĞİ

İŞ Bankası’nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik programında yer aldıklarını ve özellikle mentorlarla yararlı görüşmeler yaptıklarını aktaran Helvacı, “Mentorlar birçok karar ve uygulamalarımızın sonucunu doğrudan etkileyerek şu an herkesin beğendiği ‘o ürün’ olmayı başarmamızı sağladı. Her şeyden önemlisi, Workup’ta diğer girişimcilerle ve mentorlarla beraber birlikte çabalıyoruz. Birbirimizin başarılarını gözlemliyor ve başarısızlıklarından ders alıyoruz. Startup kardeşliği ruhu, mentor desteği ve Kolektif House’un networking ortamı bize en çok katkı sağlayan şeyler” diye konuştu.

DÜNYADA 30 MİLYON YAZILIM GELİŞTİRİCİ VAR

YAZILIMCI işe alan şirketlerin bu süreçte yüzde 80 oranında portföy incelemeyi tercih ettiklerini ifade eden Helvacı, “Dünyada toplamda 30 milyon civarında yazılım geliştirici olduğunu biliyoruz ve önemli bir kısmının kişisel web sitesi olmayı hedefliyoruz.

Bunun için de kullanıcıların geri bildirimlerinden beslenen çevik bir girişim olduğumuzu söyleyebilirim. Devfolio.me ile kurduğumuz bu altyapı sayesinde, ilerde detaylı bir yazılım geliştirici ağı da yaratmayı planlıyoruz. Gelecekte şirketler ve startup’lar proje sayılarına, dillerine ve tecrübelerine göre istedikleri yazılımcıları detaylı aramalarla Devfolio platformunda bulabilecekler. Aynı zamanda geliştiricilerin kolektif paylaşımlarda bulanabilecekleri bir platform olmayı da hedefliyoruz” dedi.