Yazılımcı mı arıyorsunuz?

DÜNYADA girişimcilerin, teknoloji meraklılarının en çok takip ettiği sitelerin başında ‘Producthunt.com’ geliyor. Yapılan yeni ürünler, icatlar her gün bu sitede listeleniyor. Geçen hafta Producthunt.com’da Türk girişimcilerin kurduğu bir girişim herkesi dikkatini çekerek ilk sıralara kadar yükselmeyi başardı. Girişimin adı Codela. Hemen hemen bir yıl önce kurulan Codela, Ebru Türün ve Murat Sütunç tarafından hayata geçirildi. En basit anlatımla Codela, yazılımcı işe alım süreçlerinde, şirketler ile yazılımcılar arasında köprü olmayı hedefliyor.

YAZILIMCILAR SORUN YAŞIYOR

Codela fikrinin kendi yaşadığı sorunlardan doğduğunu anlatan Murat Sütunç, yazılımcıların önemli bir zamanı bilgisayar başında geçirdiğini ve işe alım süreçlerinde beyaz tahtaya hatta kağıda kod yazmalarının istediğini söyledi. Sütunç, “Bu bir yazılımcı için oldukça zor. Adaylar ne beklemesi gerektiğini ya da nasıl hazırlanmaları gerektiği konusunda pek bilgi sahibi değil. Süreç tamamen mülakatı yapan kişilere bağlı kalıyor ve çok zaman alıyor. Ayrıca CV’ler adayın programlama yeteneklerini doğru gösteremediği için, okulu ve not ortalamasının iyi olmadığı düşünülen çok iyi yazılımcı adaylar ise alım süreçlerinin en başında eleniyordu” dedi. Codela’nın ise yazılımcı işe alım süreçlerinde şirketler ve yazılımcılar arasında köprü olmayı hedeflediğini belirten Sütunç, şunları anlattı: “Şirketler için yaratılan sayfalarda yazılımcı adaylar şirketler hakkında hem bilgi alabiliyor, hem de daha önce o şirketin mülakatlarda sorduğu algoritma sorularını çözerek şirket özelinde mülakata hazırlanabiliyor. Şirketlerse adaylarına gönderdikleri uygulamalı ve çoktan seçmeli kodlama sorularıyla adayların programlama yeteneklerini objektif bir şekilde değerlendiriyor. Tamamıyla otomatik gerçekleşen değerlendirme sayesinde ise alım süreçleri hem adaylar hem de şirketler için çok daha verimli hale geliyor.”

YARIŞMA USÜLÜ İŞE ALIM

Aday değerlendirme modelinin yanı sıra şirketlerin ihtiyaçlarına göre herkese açık kodlama yarışmaları düzenlemeye başladıklarını anlatan Sütunç, “İsteyen herkesin girebileceği bu yarışmalar yapay zekâ, siber güvenlik, blockchain gibi konuların yanı sıra kıdemli java geliştiricisi gibi açık olan pozisyona özel olarak da düzenlenebiliyor. Böylece şirketler hem kendilerini daha iyi tanıtabiliyor hem de yarışmaya girerek başvuru yapan adaylar otomatik olarak değerlendirilmiş bir şekilde şirketin aday havuzuna katılmış oluyor” diye konuştu.

Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi KWORKS’te yer alan Codela, hızlı büyüme yakalamış durumda. Şu ana kadar 2 bin civarında mülakat gerçekleştiren Codela, ayrıca 67 ülkeden 1.500’den fazla yazılımcıyı kodlama mülakatlarına hazırladı.

GELİR MODELİ ŞİRKETLERDEN

CODELA’nın gelir modelini anlatan Sütunç, “Mülakatlara hazırlanmak isteyen yazılımcılar için tamamen ücretsiz. Gelir modeli şirketlerin ihtiyaçlarına göre yıllık olarak satın aldıkları test paketlerine dayanıyor. Yeni ürünleri olan yarışmalar için de proje bazında gelir elde edecekler. Gelir modeli şirketlere dayansa da Codela aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının da destekçisi. Ücretsiz kodlama eğitimleri veren Kodluyoruz Codela’nın partnerleri arasında. Başta mülteciler olmak üzere zor durumdaki kişilere meslek edindirme amaçlı programlama öğreten, BM tarafından desteklenen uluslararası Re:Coded ise yeni bir partner” dedi.