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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.02.2019 - 15:29, Son Güncelleme:

Yazılı medyaya "KDV desteği" birçok sektörü ilgilendiriyor

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Yazılı medyaya "KDV desteği" birçok sektörü ilgilendiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kitapta, dergide, gazetede yüzde 8 olan KDV oranının sıfırlanacağının açıklanması, Türkiye'de birçok sektör için "müjde" niteliği taşıyor. Türkiye'de 2017'de 6 bin 124 gazete ve dergi yayımlanırken, bunların yüzde 59,6'sını dergiler oluşturdu. Türkiye genelinde önceki yıl 58 bin 27 kitap yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kitapta, dergide, gazetede" yüzde 8 olan KDV oranının sıfırlanacağını açıklaması, Türkiye'de birçok sektör için "müjde" anlamına geliyor. Ülkede, 2017 yılında 6 bin 124 gazete ve dergi yayımlanırken, 58 bin 27 kitap basıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi temel atma töreninde yaptığı konuşmada, kitapta, dergide, gazetede KDV oranının sıfırlanacağı müjdesini verdi. Söz konusu uygulamayla sektörün ekonomik olarak desteklenmesi amaçlanıyor.

Kitap, dergi ve gazetede yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı, kanunda yapılacak değişikliğin yasalaşmasıyla sıfıra düşürülmüş olacak.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de 2017'de 6 bin 124 gazete ve dergi yayımlandı. Bu yayınların yüzde 59,6'sını dergiler oluşturdu.

Ülkede önceki yıl yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 1 milyar 661 milyon 102 bin 580 olurken, bunun yüzde 93,9'unun gazetelerden oluştuğu kayıtlara geçti.

Söz konusu yılda gazetelerin yüzde 90,8'i yerel, yüzde 7,1'i ulusal, yüzde 2,1'i bölgesel yayın yaptı.  Dergilerin ise yüzde 61,2'si ulusal, yüzde 33,7'si yerel, yüzde 5,1'i bölgesel yayın gerçekleştirdi.

Gazetelerin toplam tirajının yüzde 83,5'ini ulusal, yüzde 15,8'ini yerel ve yüzde 0,7'sini bölgesel yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yüzde 81,9'unu ulusal, yüzde 15,2'sini yerel ve yüzde 2,9'unu bölgesel yayımlanan dergiler oluşturdu.

 

YILLIK TİRAJIN YÜZDE 88,7'Sİ GÜNLÜK GAZETELERDEN

Bahsi geçen yılda, gazetelerin yüzde 30,4'ü haftalık, yüzde 26'sı haftada 2-6 gün arası, yüzde 15,7'si aylık olarak yayımlandı. Dergilerin ise yüzde 24,8'ini aylık, yüzde 22,1'ini üç aylık, yüzde 16,2'sini altı aylık yayımlananlar oluşturdu.

Gazetelerin yıllık tirajının yüzde 88,7'si günlük, yüzde 6,9'u haftada 2-6 gün, yüzde 2,3'ü haftalık olarak yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yıllık tirajının yüzde 59,2'si aylık, yüzde 9,8'i haftalık, yüzde 9,8'i üç aylık yayımlanan dergilerden oluştu.

Gazetelerin yüzde 88,3'ü siyasi-haber-güncel, yüzde 2'si sektörel-mesleki, yüzde 1,9'u yerel yönetim içerikli olurken, dergilerin yüzde 18,4'ü sektörel-mesleki, yüzde 13,7'si akademik, yüzde 7,2'si eğitim-sınav içerikli yayım gerçekleştirdi.

Gazetelerin yüzde 11,8'i, dergilerin ise yüzde 8,4'ü ek verdi.

 

RESMİ İLAN VE REKLAMA YAPILAN ÖDEMELER YÜZDE 4,5 ARTTI

Basın İlan Kurumunun idari kayıtlarından elde edilen bilgilere göre, 2017'de resmi ilan ve reklama yapılan ödemeler 444 milyon 445 bin 514 lira oldu.
Ödemelerin yüzde 62,7'sini Basın İlan Kurumunun resmi ilan ve reklamların yayınlatılmasına aracılık yetkisi bulunan yerlerde verilen resmi ilanlar, yüzde 24,7'sini ise yine Basın İlan Kurumunun resmi ilan ve reklamların yayınlatılmasına aracılık yetkisi bulunan yerlerde verilen resmi reklamlar oluşturdu.
Gazete ve dergilere ilişkin 2018 yılı verilerinin temmuz ayında yayımlanması bekleniyor.

 

BASILAN KİTAP SAYISI 58 BİNİ GEÇTİ

Türkiye genelinde 2017'de yayıncılar tarafından 58 bin 27 kitap, 212 elektronik kitap (DVD, VCD, CD), bin 767 web tabanlı elektronik kitap, 26 konuşan kitap (kaset, CD, DVD) ve 303 diğer olmak üzere toplam 60 bin 335 materyal için ISBN alındı.

Özel sektör tarafından yayımlanan materyal sayısı 55 bin 633 olurken, kamu 3 bin 190 kitap yayımı gerçekleştirdi. 2017'deki yayımların yüzde 92,2'si özel sektör, yüzde 5,3'ü kamu ve eğitim kurumları, yüzde 2,5'i ise sivil toplum kuruluşları tarafından yapıldı.

En fazla eğitim amaçlı kitap yayımlandı

Konularına göre incelendiğinde, yayımlanan materyallerin yüzde 28,4'ü eğitim, yüzde 19,1'i yetişkin kültür, yüzde 16,6'sı çocuk ve ilk gençlik, yüzde 16,3'ü yetişkin kurgu edebiyat, yüzde 13,5'i akademik, yüzde 6,1'i ise inanç konulu oldu.

Yayımlanan materyallerin yüzde 91,4'ünün yayın dilinin Türkçe, yüzde 5'inin İngilizce, yüzde 3,6'sının ise diğer diller olduğu kayıtlara geçti.
Eğitim konulu yayınların sayısı 17 bin 153'e ulaşırken, çocuk ve ilk gençlik yayınları 10 bin 42 oldu. Satılan kitap bandrolü sayısı da 407 milyon 739 bin 8 olarak kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitap, gazete ve dergide KDV oranının sıfırlanacağını müjdelemesinin söz konusu sektörlere olumlu yansıması bekleniyor.

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