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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.05.2019 - 16:37, Son Güncelleme:

Yayladağı çileği Rusya ve Romanya yolunda

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Yayladağı çileği Rusya ve Romanya yolunda

Yayladağı çileği raf ömrünün uzun olması ve yoğun aroması nedeniyle yurt içi ve yurt dışında yoğun ilgi görüyor.

Yoğun aromasıyla son yıllarda yurt içinde büyük talep gören Yayladağı çileği artık Rusya ve Romanya'ya da ihraç ediliyor.

Hatay'da 10 yıl önce devlet desteğiyle 20 dönüm alanda yetiştirilmeye başlanan Yayladağı çileği, verilen teşvikler ve çiftçilerin ilgisi sayesinde bin 30 dönümü bulan alanda yetişmeye başladı. Büyüklüğü, aroması ve uzun raf ömrüyle öne çıkan çilek, Rusya ve Romanya’ya ihraç ediliyor.

Yayladağı ilçesinde 10 yıldır çilek yetiştiren Ahmet Karataş, Yayladağı çileğinin raf ömrünün uzun olması ve aromasının yoğunluğu nedeniyle tercih edildiğini söyledi. Karataş, "İlçemizde çilek üretimi son yıllarda 300-400 dönümden bin dönüme kadar çıktı. Geçen sene yaklaşık olarak bin ton civarında üretim aldık. Bu yıl ise 4 bin ton mahsul bekliyoruz. Bu yıl Romanya ve Rusya'ya ihracat yapacağız" dedi.
Kaymakamlığın ilçede bulunan çiftçilere büyük katkıları olduğunu belirten Karataş, geçen sene 130 dönüm olan çilek ekili alanın bu yıl 200 dönüme çıktığını söyledi.

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