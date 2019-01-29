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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.01.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

Yayınlandı! Onlara fark ödemesi desteği

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Ruhsatlı üreticilerin 2018 sezonunda ürettikleri ve satışını gerçekleştirdikleri yaş çay yaprağına 13 kuruş fark ödemesi yapılacak.

Ruhsatlı üreticilere, 2018 sezonunda ürettikleri ve satışını gerçekleştirdikleri yaş çay için fark ödemesi desteği kilogram başına 13 kuruş olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2018 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle 2018 sezonunda (25 Nisan-31 Aralık 2018) üretilen ve satışı gerçekleştirilen yaş çay yaprağına verilecek fark ödemesi desteğine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, fark ödemesi desteği ruhsatlı üreticilere 2018 yılı yaş çay ürünü için kilogram başına 13 kuruş olacak. Ödemeler, Ziraat Bankası tarafından, doğrudan üreticilere ödeme yapılmak üzere Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (ÇAYKUR) aktarılacak. Üstlendiği hizmetlerden dolayı üreticilere ödenen destek tutarının yüzde 0,1'i oranında hizmet komisyonu ÇAYKUR'a, yüzde 0,2'si oranında hizmet komisyonu ise Ziraat Bankasına Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ayrıca ödenecek.

Ruhsatlı üretici olup, yaş çay ürünü destekleme ödemelerinden faydalanmak için başvuruda bulunan ve ruhsatını yenileyen, 2018 yılı üretim sezonunda da üreticiliği devam edenlerin belgeleri, 2018 yılı fark ödemesi desteği için de geçerli olacak.

Kamu ve özel sektör işletmeleri tarafından, bu üreticilere 2018 yılı üretim sezonunda sattıkları yaş çay miktarı üzerinden başvuru olmaksızın fark ödemesi desteği düzenlenecek.

Fark ödemesi desteğinden ilk defa yararlanmak isteyenlerle bu yıl farklı özel sektör işletmelerine yaş çay satan ruhsatlı üreticilerin ise 10 gün içinde çiftçi belgesi ve başvuru dilekçesiyle yaş çay sattıkları işletmelere müracaatları gerekiyor.

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