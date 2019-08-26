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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.08.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Yavuz Sultan Selim Köprüsü 3 yaşında

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Yavuz Sultan Selim Köprüsü 3 yaşında

Üç milyar dolar yatırım bedeliyle hayata geçirilen ve dünyanın en geniş köprüsü olma özelliği taşıyan Yavuz Sultan Selim Köprüsü üç yaşında. Asya ile Avrupa'yı üçüncü kez birleştiren, bin 408 metre açıklığa ve 2 bin 164 metre uzunluğa sahip köprü, açıldığı tarihten itibaren şehir içi trafiğin rahatlamasına önemli katkı sunuyor.

Boğazın üçüncü gerdanlığı olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 26 Ağustos 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Bahreyn, Bosna Hersek, Makedonya, KKTC, Bulgaristan, Pakistan, Sırbistan ve Gürcistan gibi ülkelerden üst düzey katılımla açılmıştı. 

Kuzey Marmara Otoyolu kapsamındaki bağlantılarla şehir içi trafiğin rahatlamasına önemli katkılar sunan, Asya ile Avrupa'yı üçüncü kez birleştiren köprü, üç yaşına girdi. 

Dünyanın en geniş köprüsü unvanını alan Yavuz Sultan Selim, 148 kilometre uzunluğundaki Odayeri-Paşaköy kesimi üzerinde yer alıyor. Köprünün, gidiş ve geliş istikametlerinde 4'er kara yolu şeridi bulunurken, 2 demir yolu şeridinin eklenmesi planlanıyor. 

Köprü, raylı geçiş sisteminin aynı tabliyede olması nedeniyle de dünyada ilk olacak. Genişliği 59 metre, kule yüksekliği 322 metre olan köprü, bu
konuda da bir rekora sahip. 

UZUNLUĞU 2 BİN 164 METREYİ BULUYOR

Bin 408 metre açıklığı bulunan ve toplam uzunluğu 2 bin 164 metre olan köprü, bu özelliğiyle de "üzerinde raylı sistem bulunan dünyanın en uzun asma köprüsü" unvanını alacak. 

Yatırım maliyeti 3 milyar dolar olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü özel sektör işletiyor. Köprü sayesinde her yıl önemli derecede enerji ve iş iş gücü kaybı engelleniyor. 

Başlangıcından itibaren sadece 27 ayda bitirilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden ağır vasıtaların geçmesi zorunlu kılınıyor. 

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