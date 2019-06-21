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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Emre ESER/DİLOVASI
21.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yavuz da görevde

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Yavuz da görevde

Petrol ve doğalgaz arama çalışmaları çerçevesinde Fatih sondaj gemisinin ardından Yavuz sondaj gemisi de dün Akdeniz’e doğru yola çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Tek arzumuz ve aşkımız Akdeniz’de hidrokarbon rezervlerimizi bularak milletimizin hizmetine sunmak” diye konuştu.

TÜRKİYE Doğu Akdeniz’deki petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına hız verdi. Son dönemde çok sayıda devlet ve özel şirketin faaliyet gösterdiği bölgeye Fatih Sondaj Gemisi’nin ardından son teknoloji ile donatılan Yavuz Sondaj Gemisi’ni de gönderdi. Barbaros’la Kıbrıs’ın güneyinin sismik haritasını çıkaran Türkiye, aynı anda adanın batısında Fatih gemisiyle adanın doğusunda da Fatih’in kardeşi Yavuz’la derin sularda doğalgaz arayacak. Dünyada çok az sayıda bulunan 6’ncı nesil sondaj gemisi Yavuz KKTC’den alınan ruhsatlı sahalarda temmuz ayında sondaja başlayacak.

STRATEJİK ADIM ATIYORUZ

Yavuz da görevde

Dilovası’ndaki Beldeport Limanı’ndan Akdeniz açıklarına doğru yola çıkan Yavuz Sondaj Gemisi’nin uğurlama töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “İkinci ultra derin deniz sondaj gemimiz Yavuz’u, Akdeniz’e göreve gönderiyoruz. Tarihimizde ilk defa kendi sondaj gemimizle, Fatih’le bir ilke imza atarak biz de artık bu oyunda varız dedik. Çok stratejik bir adım atıyoruz. Denizlerdeki bağımsızlığımızın sembolü olacaklar” dedi.
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de olmaya devam edeceğini söyleyen Dönmez, “Hukuken de meşru haklarımızı korumak ve savunmak için buradayız. Hem kendi kıta sahanlığımızda hem de KKTC’nin Türkiye Petrolleri’ne verdiği ruhsat alanlarında çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Güney Kıbrıs Rum Kesimi adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz, hatta söz sahibi bile olamaz. Ayrıca bölgede etkin olmaya çalışan başka aktörlerin bazı mahkemeler aracılığı ile orada söz sahibi olmaya çalılmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Akdeniz’de ülkemizin ve KKTC’nin meşru haklarını sonuna kadar savunacağız. Kendi meşru haklarımızdan kaynaklanan sondaj faaliyetlerimize aralıksız devam edeceğiz. Barbaros, Oruç Reis, Fatih ve Yavuz denizlerimizdeki tam bağımsızlığımızın adıdır. Denizlerimizde petrol ve doğal gaz neredeyse Fatih ve Yavuz orada olacak” dedi.

3 AYDA TAMAMLANACAK

Yavuz’un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Magosa Körfezi’nde bulunan Karpaz-1 kuyusunda 3 bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacağını belirten Dönmez, “Buradaki çalışmalar 3 ayda tamamlayacak. 140 personelimiz eğer varsa doğalgazı bulacak. Tek arzumuz ve aşkımız; Akdeniz’de hidrokarbon rezervlerimizi bularak milletimizin hizmetine sunmak” diye konuştu.

 

DENİZLERDEKİ YENİ GÜCÜMÜZ

YAVUZ gemisinin içinde açıklamalarda bulunan TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Fatih ve Yavuz’un operasyon ve işletme konusunda kolaylıklar sağlanacağını söyledi. Bu gemilerin Türkiye’nin denizlerdeki yeni gücü olacağını belirten Bilgin, “Bizim her iki gemi için 5 yıllık uzun vadeli planlarımız bulunuyor. Bu iki gemi hem Doğu Akdeniz’de, Karadeniz’de hem de Marmara’da Türkiye’de açık deniz petrol aramacılığına hizmet etmek amacıyla kurumumuz envanterine alındı. Dolayısıyla önümüzde 5 yıllık iş planlarımızı icra ediyoruz” diye konuştu. Yavuz sondaj gemisinin jeoloji ve jeofizik çalışmalarının sonuçlarına göre sondaj yapacağını söyledi.

 

130 METRELİK 2 KULE İLE SONDAJ YAPACAK

- Türkiye’nin Fatih’ten sonraki ikinci derin deniz sondaj gemisi.

- Dünyada Yavuz’ un özelliklerine sahip 16 gemiden ikisi Türkiye’nin.

- 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip.

- Boyu 229.6 metre genişliği 36 metre.

- 130 metrelik 2 sondaj kulesine sahip.

- Geminin içerisinde, sinema salonu, spor salonu ve dinlenme odaları ve 4 yataklı mini bir hastane ile tam zamanlı bir doktor mevcut.

- Gemi daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya, Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde görev aldı.

- Gemide ‘Dynamic Positioning’ sistemi mevcut. 6 metreye kadar olan dalgalarda sondaj sorunsuz devam edebiliyor.

 

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