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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.10.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Yatırımlar Hazine arazileriyle büyüdü

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Yatırımlar Hazine arazileriyle büyüdü

Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında son 5 yılda 1 milyar 230 milyon lira değerinde yatırım ve 4 bin 996 kişilik istihdam taahhüdü karşılığında, 21,3 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz için ön izin ve irtifak hakkı verildi.

2020 yılı Bütçe Gerekçesi'nden yaptığı derlemeye göre, yatırımların desteklenmesi amacıyla Hazineye ait taşınmazların, eğitim, turizm, tarım, hayvancılık ve diğer amaçlı yatırımların teşviki doğrultusunda kullandırılmasına ilişkin faaliyetlere hız verilecek.

Gelen talepler kapsamında Hazine taşınmazları arzının hızla sağlanması, gayrimenkul sektörünün yönlendirilmesi, taşınmazların daha etkin kullanılması amacıyla yatırım ve istihdam teşviki doğrultusunda oluşturulan Hazine taşınmaz portföyü genişletilerek, yatırımcılara arz edilecek.

Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında son 5 yılda 1 milyar 230 milyon liralık yatırım ve 4 bin 996 kişilik istihdam taahhüdü karşılığında, 21,3 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz için ön izin ve irtifa hakkı tesis edildi.

Geçen yıl ise toplam 550 milyon liralık yatırım ve bin 941 kişilik istihdam taahhüdü karşılığında, 10,3 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz için ön izin ve irtifak hakkı verildi.

Bu yıl da 200 milyon liralık yatırım ve bin kişilik istihdam taahhüdü karşılığında 1,7 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz için işlem yapıldı.

Ayrıca, bu yıl 19,3 milyon metrekare yüzölçümlü 151 Hazine taşınmazı yatırımcıların kullanımına sunulmak üzere ilana çıkarıldı.

Yıl sonuna kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 10 milyon metrekarelik Hazine taşınmazı da ilana çıkarılarak yatırımcılara sunulacak.

60 MİLYON METREKARE TAŞINMAZ DAHA ARZ EDİLECEK

2020-2022 döneminde ise toplam 60 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazının vatandaşlara arz edilmesi planlanıyor.

Yatırımların teşviki kapsamında, daha önce mülkiyeti kamuya ait olan ve yatırım amacıyla gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz devredilen veya kullanma izni verilen taşınmazlar üzerinde taahhütlü yatırımların tamamlanması için yatırımcılara ek süre de sağlandı. Bu kapsamdaki süre uzatım işlemlerine devam edilecek.

Turizm yatırımlarını desteklemek için taşınmaz tahsis edilen yatırımcı ve işletmecilerin sözleşme sürelerinin bitmesi beklenmeden yeni bedel üzerinden sözleşme düzenlenerek 40 yıla kadar uzatılması da sağlanıyor. Böylece, yatırımcıların kredibilitesi artırılarak turizm tesislerinin yenilenmesine imkan tanınıyor.

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