Yatırımlar dünyada azaldı Türkiye’de arttı

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Cumhurbaşkanlığı’nın 2020 bütçesini sunan Oktay, “2002 yılına kadar Türkiye’ye gelen doğrudan yatırım tutarı 15 milyar dolar olarak gerçekleşmişken, 2002-2018 arası dönemde bu rakam toplam 209.9 milyar dolara ulaşmıştır. Sergilenen bu güçlü performans uluslararası yatırımcıların Türkiye ekonomisine olan güveninin güçlü bir işaretidir. Yatırım Ofisi, ülkemize 2018 yılında 518 milyon 750 bin dolar yatırım yapılmasını sağlamıştır. Bu kapsamda bin 106 kişiye istihdam imkânı oluşturulmuştur. Yatırım Ofisi, 2006-2018 yılları arasında yaklaşık 24.5 milyar dolar yatırım ve 45 bin 425 kişilik istihdama imza atmıştır. Bu yatırımlar 14 ülkeden 28 farklı sektöre yönelik gerçekleşmiştir” dedi.

TMSF’NİN REZERVİ

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) mudiyi korumak üzere finansal kuruluşlardan topladığı primlerle oluşturduğu rezervle finansal sistemin istikrarının sürdürülmesine katkı sağlandığını ifade eden Oktay, “Mevduat sigorta limiti eylül sonu itibarıyla 100 bin liradan 150 bin liraya çıkarılmış ve böylelikle toplam sigortalı mevduat tutarı ağustos ayı sonunda 570 milyar lira iken ekim itibarıyla 677 milyar liraya yükselmiştir. TMSF’nin yaklaşık 46 milyar lira mevduat sigortası rezervi bulunmaktadır. TMSF banka çözümlemeci kimliğiyle kendisine devredilen 26 bankadan eylül sonu itibarıyla 23.1 milyar dolar tahsilat sağlamış olup, bu tutardan 12.4 milyar dolarını Hazine’ye ve 1.4 milyar dolarını Merkez Bankası’na borç geri ödemesi olarak aktarmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere 5.6 milyar dolar kamu kurumlarına kaynak aktarımı gerçekleştirmiştir. Bundan sonraki süreçte 300 milyon dolar daha tahsilat beklenmekte ve Hazine’ye 150 milyon dolar ödeme yapılması öngörülmektedir” diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2018 yılı kesin hesap toplam giderinin de 8 milyar 356 milyon 36 bin lira olarak gerçekleştiği bilgisini veren Oktay, “Başkanlığın 2019 yılı başlangıç ödeneği 10 milyar 445 milyon 979 bin lira olup, 2020 yılı bütçesi için teklif edilen toplam ödenek tutarı 11 milyar 519 milyon 609 bin liradır. Kurum bütçesinin yaklaşık yüzde 97’si personel maaş ve SGK prim giderlerine ayrılmıştır. Personel giderlerinde artış yüzde 10.42, diğer giderlerde yüzde 8.37, toplamda ise artış yüzde 10.28’dir. Yatırım ödeneklerinde ise artış yoktur” dedi.

BEŞTEPE BÜTÇESİ YÜZDE 11.8 ARTTI

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ile ofislerinin 2018 yılı kesin hesabına göre harcamasının 1 milyar 648 milyon 678 bin lira olduğunu kaydeden Fuat Oktay, “2020 yılı bütçesinde ise bir önceki yılın 2 milyar 818 milyon 899 bin lira olan başlangıç ödeneğine göre yüzde 11.8 oranında artışla 3 milyar 152 milyon 937 bin lira ödenek tahsis edilmesi öngörülmüştür. Cumhurbaşkanlığı bütçesinden, 165 milyon lirası acil destek giderlerine, 1 milyar lirası İçişleri ve Milli Savunma Bakanlığınca kullanılan barışı destekleme ve koruma hizmetlerine ve 330 milyon lirası ise Cumhurbaşkanlığı Ofisleri bütçesine aktarımlar olmak üzere ayrılmıştır” ifadelerini kullandı.