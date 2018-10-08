"Yatırımımız 1,1 milyar dolara, istihdamımız 3 bin 100'e ulaşacak"

ŞİRKETİN yatırım, istihdam, Ar-Ge ve savunmaya alanındaki planlamaları hakkında açıklamalarda bulunan Arkan, Eti Alüminyum'un 2005'te özelleştirilerek Cengiz Holding bünyesine geçmesinden sonra 540 milyon dolarlık yatırım yaptığını anımsattı.

Arkan, Eti Alüminyum'un, halihazırda sadece ABD, Çin, Almanya ve Macaristan gibi ülkelerde üretilebilen şeffaf zırhı Türkiye'de üretmeye başladıklarını aktararak, şeffaf zırhın ham maddesinin alümina olduğu bilgisini verdi.

Fiyatı çok yüksek olan alüminayı üretebilen ülkelerin, iç pazar ihtiyaçları ve strateji nedeniyle üretimin çok az bir kısmını ihraç ettiğini anlatan Arkan, "Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve 560 milyon dolarlık yatırımın kapısını açan kapasite artırımı, özel alüminyum hidroksit ve alümina adlı ürün, Türk savunma sanayinde devrim niteliğinde. Şeffaf zırh ile savunmada devler ligine gireceğiz." diye konuştu.

Arkan, stratejik ürünlerde kimsenin teknoloji paylaşmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle her ülke kendisi geliştirmek zorunda. Alümina çok değerli ve temini zor olduğu için paranız olsa da istediğiniz kadar alamıyorsunuz. Bu ürünün geliştirilmesi ile yerli tank, yerli uçak, yerli otomobil, savaş gemisi, füze gibi çok önemli savunma sanayi araçlarının yapımında gerekli olan alümina sıkıntısını aşmış olduk. Özel alüminyum hidroksit ve alümina yatırımı tamamlandığında Eti Alüminyum sektöründe Avrupa'da ilk 4, dünyada en büyük ilk 8 üretici arasına girecek. Şimdiye kadar 540 milyon dolar yatırım yapılan Eti Alüminyum’da 560 milyon dolarlık yeni yatırım tamamlandığında toplam 1,1 milyar dolarlık miktara ulaşacağız. Çalışan sayımız da 2 binden 3 bin 100'e yükselecek. Dolaylı istihdamla birlikte en az 15 bin kişiye iş imkanı sağlayacağız."

Eti Alüminyum 250 milyon dolarlık alüminyum ithalatının önüne geçtiği bilgisini veren Arkan, "Demek ki 10 yılda ortalama 2.5 milyar dolar ithalatı önlemişiz. Yeni yatırımla yılda 550 milyon dolarlık ithalatı önleyeceğiz. Türkiye'nin ithalata fren yaptıracak yatırımlar yapması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"YANMAYI GECİKTİRİCİ ÜRÜN SAVUNMADA TAŞLARI YERİNDEN OYNATACAK"

Mehmet Arkan, Eti Alüminyum'un yaptığı Ar-Ge çalışmalarından da bahsetti.

Çalışmalar sonucu alevlenme geciktirici (ATH) ile kablo kompound ve özel kompozitlerin en önemli girdisini üretmeye başladıklarını, bu nedenle geçen yıl Avrupa'nın bu ürüne zam yapamadığını anlatan Arkan, "Bütün dünya Türkiye'nin pazarda ne yapacağını ve fiyatı nerede tutacağını merak ediyor." dedi.

Arkan, alüminyum Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen ve ATH adı verilen yanmayı geciktirici ürünün hem sanayide hem savunmada taşları yerinden oynatacağına dikkati çekti.

Özellikle 20'nci yüzyılın ikinci yarısında dünya ekonomisine önemli ölçekte pazar payı ile giren polimer ve kompozit ürünlerin binalarda kullanılmasıyla yangınların da arttığını anlatan Arkan, 1975 yılında 17 dakika olan yangından kaçış sürecinin bugün 3 dakikaya kadar indiğini söyledi.

Arkan, şöyle devam etti:

"Eti Alüminyum tarafından geliştirilen ATH, elektrik kablo izolasyonunda, mutfak tezgahlarında, banyo malzemelerinde, cephe kaplamada alüminyum kompozit panellerinde, izolasyon malzemesi olarak yanmaz akustik süngerlerde ve doğalgaz borularının izolasyonunda, dekoratif bina iç mimarisinde, çatı kaplama membranlarında, zemin kaplama ve laminantlarda kullanılacak ve alevlenme süresini 3 kat azaltacak. Böylece 3 dakikaya inen yangından kaçış süresi de yaklaşık 3 kata çıkmış olacak."

"TÜRK ASKERİNE YANMAYAN ELBİSE"

Eti Alüminyum Genel Müdürü Arkan, ATH'nin EtiFine markasıyla otomotiv, uçak ve tren sektöründe iç döşemelerin yanı sıra yanmaz halı üretiminde de kullanılacağını belirtti.

ATH'nin yanmaz askeri elbise üretiminde de kullanılabileceğinin altını çizen Arkan, olayı kaynağında çözmek için binalarda kullanılan malzemelerin yanmaz olması ya da bileşiminde yanmayı geciktirici sistemlerin kullanılması gerektiğini söyledi.

Arkan, alev geciktirici ATH kullanılmasının yangın sırasında çıkan ısının emilmesini sağlayarak yangından kaçış süresini uzattığını, aynı zamanda açığa çıkardığı su buharı ile yangın sırasında açığa çıkan zehirli ve boğucu gazların bastırılmasını sağladığını anlattı.

İnsan sağlığı ve çevreye duyarlı ATH'nin herhangi bir toksik ve zararlı madde içermediğine de işaret eden Arkan, "Bu kapsamda çıkarılacak yönetmelik ve mevzuatlarla gerek halkın, gerekse de özellikle inşaat sektörüne malzeme sağlayan sektörlerin bilinçlendirilmesi gerekmektedir." diye konuştu.

Arkan, şunları kaydetti:

"EtiAlu markalı ürünler ise sıcaklığa ve aşınmaya dayanıklı çimento üretiminde, mutfak ve yemek takımlarında, zırhlı askeri araçlarda, kurşun geçirmez camlar gibi sanayinin değişik alanlarında kullanılacak. Televizyon ve telefon ekranlarında, ampullerde, fren balatalarında ve güneş enerjisi panellerinde de bu ürün kullanılacak. Ampuller daha dayanıklı olacak, televizyon ekranı yüksek ısıdan zarar görmeyecek."

Mehmet Arkan, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen iki stratejik ürünün Türkiye'nin ihtiyacından iki kat fazla üretileceğini, üretimin geri kalanının ise ihraç edileceğini söyledi.

ETİ ALÜMİNYUM'DA YAPILANLAR

Mehmet Arkan, Etli Alüminyum'un Seydişehir Entegre Tesisleri'nin gaz salınımı için özelleştirme sonrasında 15 milyon dolarlık yatırım yapıldığını ve bu yatırım sonrasında AB normları gaz salınım değerlerinin altında bir seviyeye ulaşıldığını anlattı.

Eti Alüminyum Seydişehir Tesisleri'nin, sadece teknik olarak değil, çevresel olarak da yenilendiğini vurgulayan Arkan, tesisin 2,5 milyon metrekarelik alanına bu zamana kadar özellikle sera gazlarını azaltıcı ceviz ağacı, kavak ağacı, karaçam ve akasya olmak üzere toplam 140 bin adetten fazla ağaç dikildiğini ve 400 bin adet daha ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Arkan, Eti Alüminyum'da özelleştirme sonrası yapılanlara ilişkin, şu bilgileri verdi:

"Tesisin özelleştirildiği 2005 yılında acil yapılması gerekenler gözden geçirildiğinde, tesislere yenileme yatırımı yapılmaması nedeniyle tesisin her an durabileceği tespit edildi. Özellikle elektrolizhanelerdeki hücrelerin 2 saatlik durmasıyla elektroliz hücreleri donacağı için sistem 4 yıllık kapanma süreciyle karşı karşıya kalacaktı. Bu nedenle sadece elektrolizhane için 221 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Metal kalitesinde minimum yüzde 99,8 saflıkta alüminyum üretme becerisine sahip, SAMİ teknolojisi ile projelendirilip montajı tamamlanan Avrupa'nın en yeni alüminyum elektrolizhanesi ise, çevre emisyonları açısından da Avrupa Birliği standartlarında. Tesislerde kullanılan kükürt ve SO2 oranı yüksek 6 nolu Fuel-Oil'in çevreye daha fazla zarar vermemesi için 5 milyon dolar yatırımla doğal gaz dönüşümü gerçekleştirildi. 2008 yılından sonra tesislerde doğal gaz kullanılmaya başlandı. Yerli kömürün de devreye girmesiyle birlikte yılda 70 milyon dolarlık yakıt tutarının Türkiye'de kalması sağlandı."