Yatırımda sorunlar mercek altında
BAŞBAKAN Binali Yıldırım’ın “bürokrasi tuş oluyor” açıklamasının ardından iş insanlarının yurtdışındaki yatırımlarıyla ilgili problemlerinin çözümü için çalışma başlatıldı.
Ekonomi Bakanlığı ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) başlattığı çalışmayla yurtdışında iş yapan firmaların yatırımlarının korunması ve yaşanan sorunların çözülmesi amaçlanıyor. Bu amaçla iş dünyasının yaşadığı problemlerin ortaya çıkarılması için düğmeye basıldı. Çalışmayla Türk yatırımcıların siyasi ve regülasyon risklerinin yüksek olduğu bölgelerde yaptıkları yatırımlarda yaşadığı sorunlar masaya yatırılacak. Dünya genelinde belli başlı yatırım pazarlarını kapsayan 80’e yakın Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmalarının önemine vurgu yapılan çalışmada Türkiye’nin bu anlaşmalardaki eksikleri kapatmak için yürüttüğü görüşmelerin anlaşmaya taraf diğer ülkelerde aksamaya neden olabildiği belirtildi.
‘KEYFİLİK’ ANKETİ
Kalkınmakta olan bazı ülkelerin Yatırımların Karşılıklı Korunması Anlaşmasını sınırlama ya da sonlandırma yoluna gitmeye başladıklarına vurgu yapılan çalışmada yatırımların arttırılması ve çözüm yollarının bulunması için iş insanlarının görüşüne başvuruldu. İş insanlarıyla yapılan görüşmeler raporlaştırılarak bakanlığa sunulacak. Çalışmada yurtdışındaki hukuki problemlerin çözümünde
hangi yolların izleneceği anlatılacak. Çalışma kapsamında başlatılan ankette iş yapılan ülkelerde “borcun ödenmemesi, devlet kurumlarında yavaşlık, yabancı yatırımcılara yönelik keyfi uygulamalar, para transferinin zorluğu, çalışma izni” gibi sorunların da ortaya çıkarılması planlanıyor.
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