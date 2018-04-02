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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
02.04.2018 - 22:34, Son Güncelleme:

Yatırımda sorunlar mercek altında

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Yatırımda sorunlar mercek altında

BAŞBAKAN Binali Yıldırım’ın “bürokrasi tuş oluyor” açıklamasının ardından iş insanlarının yurtdışındaki yatırımlarıyla ilgili problemlerinin çözümü için çalışma başlatıldı.

Ekonomi Bakanlığı ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) başlattığı çalışmayla yurtdışında iş yapan firmaların yatırımlarının korunması ve yaşanan sorunların çözülmesi amaçlanıyor. Bu amaçla iş dünyasının yaşadığı problemlerin ortaya çıkarılması için düğmeye basıldı. Çalışmayla Türk yatırımcıların siyasi ve regülasyon risklerinin yüksek olduğu bölgelerde yaptıkları yatırımlarda yaşadığı sorunlar masaya yatırılacak. Dünya genelinde belli başlı yatırım pazarlarını kapsayan 80’e yakın Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmalarının önemine vurgu yapılan çalışmada Türkiye’nin bu anlaşmalardaki eksikleri kapatmak için yürüttüğü görüşmelerin anlaşmaya taraf diğer ülkelerde aksamaya neden olabildiği belirtildi.

‘KEYFİLİK’ ANKETİ

Kalkınmakta olan bazı ülkelerin Yatırımların Karşılıklı Korunması Anlaşmasını sınırlama ya da sonlandırma yoluna gitmeye başladıklarına vurgu yapılan çalışmada yatırımların arttırılması ve çözüm yollarının bulunması için iş insanlarının görüşüne başvuruldu. İş insanlarıyla yapılan görüşmeler raporlaştırılarak bakanlığa sunulacak. Çalışmada yurtdışındaki hukuki problemlerin çözümünde
hangi yolların izleneceği anlatılacak. Çalışma kapsamında başlatılan ankette iş yapılan ülkelerde “borcun ödenmemesi, devlet kurumlarında yavaşlık, yabancı yatırımcılara yönelik keyfi uygulamalar, para transferinin zorluğu, çalışma izni” gibi sorunların da ortaya çıkarılması planlanıyor.

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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