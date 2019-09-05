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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
05.09.2019 - 09:43, Son Güncelleme:

Yatırımcılar altın ve Bitcoin'e yönleniyor

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Yatırımcılar altın ve Bitcoin'e yönleniyor

ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşı bireysel yatırımcıların giderek artan bir oranda altın ve Bitcoin'e yönlenmesine yol açıyor.

The London Economic'in (LE) haberine göre dünyanın en büyük sosyal yatırım platformu eToron'un verileri, ticaret savaşı tırmandıkça bireysel yatırımcının Altına paralel olarak Bitcoin'i de seçtiğini ortaya koydu.

eToro üzerinde açılan pozisyonların yüzdelik değişimine bakıldığında, ticaret savaşı ile ilgili yeni bir haber geldiğinde Altın ve Bitcoin pozisyonlarındaki artışın hemen hemen aynı olduğu göze çarptı.

Yatırımcıların yeni güvenli limanı Bitcoin olabilir mi?

Verileri inceleyen eToro İngiltere analisti Simon Peters, başta sınırlı miktarda üretilmeleri olmak üzere, Altın ve Bitcoin'in paylaştığı birçok ortak karakteristik özellik olduğunu kaydetti. Peters her iki yatırım aracının da merkezsiz, merkez bankalarının politikalarından bağımsız, değeri enflasyondan etkilenmeyen ve saklama maliyeti düşük varlıklar olmasına dikkat çekti.

Peters Bitcoin'in eToro üzerinde Altın ile yakaladığı korelasyon Bitcoin hakkındaki genel algının yavaş yavaş spekülatif varlıktan düşük riskli değer saklama aracına doğru döndüğüne dair bir işaret olabilir, ifadelerini kullandı.

Bitcoin dijital altın olma yolunda mı?

eToro verilerini değerlendiren yerli dijital para Borsası Koineksin CEO'su Faruk Fatih Özer ise geleneksel para piyasalarındaki belirsizlik arttıkça Bitcoin'in yükselişinin gayet doğal olduğunu belirtti.

Özer, tüm dünyanın sosyal, ekonomik ve politik uyuşmazlık ve belirsizliklerin hızla yükseldiği bir döneme girdiğini kaydetti ve ekledi:

"Geleneksel yatırım araçları bu durumdan doğrudan etkileniyor. Yatırımcıların doğru fayda-maliyet analizleri yapması giderek zorlaşıyor. eToron'un verileri bugüne dek para piyasalarındaki riskleri Altınla savuşturmaya çalışan yatırımcıların, artık gözünü yeni yatırım araçlarına da çevirdiğini gösteriyor. Bu bağlamda Bitcoin'i bir tür Dijital Altın olarak niteleyebiliriz. Uzun vadede sadece bireysel yatırımcılarının değil, birçok farklı sektörde boy gösteren kurumsal yatırımcıların da Bitcoin'i daha çok tercih edeceğini düşünüyorum. Küresel ekonomi artık kripto paralar değerlendirilmeden eksiksiz bir şekilde okunamaz."

Yatırımcıların Altın ve Bitcoin'e yönelmesinde Washington D.C. ve Pekin yönetimleri arasındaki ticaret savaşları gerginliğinin yanı sıra, Çin ile siyasi anlaşmazlık yaşayan Hong Kong'ta durdurulamayan protestolar, Avrupa Birliğinden nasıl çıkacağı henüz netleşmeyen İngiletere'nin yaşadığı belirsizlik ve başta Suriye ve İran olmak üzere Orta Doğuda giderek tırmanan savaş riski önemli rol oynuyor.

Altın ile Bitcoin arasında görülen paralel harekette, ABD Merkez Bankasının faiz oranlarını düşürmeye başlaması ve küresel ekonomik durgunluk endişeleri de etkili oluyor.

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